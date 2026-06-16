https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/vancetan-irana-sert-uyari-nukleer-silah-girisimi-anlasmayi-sona-erdirir-1106550443.html

Vance'tan İran'a sert uyarı: Nükleer silah girişimi anlaşmayı sona erdirir

Vance'tan İran'a sert uyarı: Nükleer silah girişimi anlaşmayı sona erdirir

Sputnik Türkiye

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Washington ile Tahran arasında varılan barış mutabakatına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Vance, İran'ın nükleer... 16.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-16T16:07+0300

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ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran ile yürütülen diplomatik süreçte Washington'ın tavrını net biçimde ortaya koydu. Vance, Tahran'ın nükleer silah edinme yönünde adım atması durumunda ABD'nin mevcut mutabakata bağlı kalmayacağını açıkladı.Fox News'e konuşan Vance, İran'ın önünde iki seçenek bulunduğunu belirterek, bunlardan birinin ABD ile ilişkileri normalleştirmek, diğerinin ise çatışma ve gerilim politikasını sürdürmek olduğunu söyledi.'Hiçbir yükümlülüğe bağlı kalmayacağız'Vance, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin değerlendirmesinde sert ifadeler kullandı.ABD Başkan Yardımcısı, "Eğer ikinci yolu seçerler ve nükleer silah edinmeye çalışmaya devam ederlerse, bu anlaşma kapsamındaki hiçbir yükümlülüğe bağlı kalmayacağız" dedi.Bu açıklama, Washington'ın anlaşmaya ilişkin en önemli şartının İran'ın nükleer silah geliştirmemesi olduğunu açık biçimde ortaya koydu.Trump'ın planı: Normalleşme ya da çatışmaVance'e göre ABD Başkanı Donald Trump tarafından desteklenen barış planı, İran'a stratejik bir tercih sunuyor.Washington yönetimi, Tahran'ın uluslararası sistemle yeniden bütünleşmesini ve ABD ile ilişkilerini geliştirmesini teşvik ederken, nükleer programın askeri boyuta taşınmasını ise kabul edilemez bir kırmızı çizgi olarak görüyor.Vance, İran'ın vereceği kararın yalnızca iki ülke arasındaki ilişkileri değil, Orta Doğu'nun geleceğini de etkileyeceğini vurguladı.Gözler 19 Haziran'daki mutabakattaABD ile İran arasında üzerinde uzlaşı sağlandığı açıklanan mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanması bekleniyor.Anlaşmanın; ateşkesin uzatılması, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, yaptırımların kademeli olarak hafifletilmesi ve İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin yeni denetim mekanizmaları gibi başlıklar içerdiği öne sürülüyor.Ancak taraflar, nihai metin kamuoyuna açıklanana kadar anlaşmanın ayrıntılarını paylaşmıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/irandan-hurmuz-mesaji-gecisler-hala-devrim-muhafizlarinin-kontrolunde-1106550068.html

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