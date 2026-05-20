Harem-i İbrahim camisine İsrail bayrağı ve İbranice yazılar yansıtıldı, Filistin: Kutsallığa saldırı

İsrailliler 1967'deki işgalin yıl dönümü için Batı Şeria'daki cami duvarlarını mavi ışıklarla aydınlatıp İbranice yazılar yansıttı. Filistin Vakıflar ve Din... 20.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-20T13:35+0300

İşgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisinin duvarlarına İsrail bayrağı renkleri ve İbranice sloganlar yansıtılırken, İsraillilerin, “1967’de El Halil’in işgal edilmesinin yıl dönümünü kutlamak amacıyla” cami duvarlarını mavi ışıklarla aydınlattığı aktarıldı.‘Müslümanların duygularına açık bir saldırı’Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, cami duvarlarının İsrail bayrağının renkleriyle aydınlatılmasının “caminin kutsallığına ve Müslümanların duygularına yönelik açık bir saldırı” olduğunu kaydetti. Açıklamada, Harem-i İbrahim Camisinin “tamamen İslami bir vakıf” olduğu belirtildi.Cami içerisindeki İsrail uygulamalarının “geçersiz” olduğu kaydedilen açıklamada, bunların “tarihi özelliklerini değiştirmeye ve silah zoruyla Yahudileştirilmiş yeni bir gerçeklik dayatmaya yönelik tehlikeli girişimler” olduğunu söyledi.Ezan okunması 91 kez engellendiBakanlığın aylık raporuna göre, İsrail makamları nisan ayı boyunca Harem-i İbrahim Camisinde ezan okunmasını 91 kez engelledi.Uluslararası topluma ve insan hakları kuruluşlarına, İslami kutsal mekanlara yönelik ihlalleri durdurmak için “acil müdahalede bulunma” çağrısı yapılan açıklamada, Filistinliler de Harem-i İbrahim Camisini korumak ve İslami-Arap kimliğini muhafaza etmek amacıyla camide bulunmaya davet edildi.

