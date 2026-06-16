Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/israil-basini-bakan-ben-gvir-vize-almakta-zorluk-cektigi-icin-abd-seyahatini-iptal-etti-1106536243.html
İsrail basını: Bakan Ben-Gvir vize almakta zorluk çektiği için ABD seyahatini iptal etti
İsrail basını: Bakan Ben-Gvir vize almakta zorluk çektiği için ABD seyahatini iptal etti
Sputnik Türkiye
İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, vize almakta yaşadığı zorluk nedeniyle planladığı ABD seyahatini iptal etmek zorunda kaldığı yerel basına... 16.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-16T11:19+0300
2026-06-16T11:19+0300
dünya
itamar ben-gvir
abd
i̇srail
abd büyükelçiliği
haaretz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/10/1106536400_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aa7a3a644c26024485e035e77f8097cb.jpg
İsrail merkezli Haaretz gazetesinin haberine göre, Ben-Gvir, İsrailli iş adamı Yaakov Elharar'ın kızının düğününe katılmak ve diplomatik bir toplantı için İsrail'deki ABD Büyükelçiliği'ne vize başvurusunda bulundu.Habere göre, Ben-Gvir'in vize işlemleri için ABD Büyükelçiliği'ne parmak izi vermek üzere davet edilmesinin ardından ABD seyahatini iptal ettiği kaydedildi.İsrail basını, Ben-Gvir'in diğer bakanlar gibi diplomatik vize alma hakkı bulunduğunu ancak ABD Büyükelçiliği'nin "alışılmadık" bir prosedür uygulayarak bakandan parmak izi istediğini vurguluyor.Ben-Gvir'in ofisinden yapılan açıklamada, ABD Büyükelçiliği'nin vize için parmak izi istediği doğrulanmıştı.Seyahatin finansmanı da tartışma konusu olduHaaretz'in haberine göre, Ben-Gvir'in ABD ziyaretinin masraflarının İsrailli bir iş adamı tarafından karşılanacak olması da tartışmalara yol açtı.Haberde, İsrail Kamu Denetçisi başkanlığında toplanan komitenin Ben-Gvir'in ABD seyahatinin İsrailli iş adamı Elharar tarafından finanse edilmesine itiraz ettiği belirtildi.İtiraz üzerine Ben-Gvir'in, seyahat masraflarının İsrailli iş adamı tarafından karşılanmasına yönelik talebini geri çektiğini aktarıldı.İsrail'de bakanların özel kaynaklarla finanse edilen yurt dışı seyahatlerine, çıkar çatışmasına neden olmaması, kamu görevinin kötüye kullanılması sonucunu doğurmaması ve etik kurallarla çelişmemesi şartıyla izin verilebiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/israil-abd---iran-mutabakatina-ragmen-lubnanin-guneyini-vurdu-1106535029.html
abd
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/10/1106536400_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3a716dc72c75a572765c73f6ef6aa73a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
itamar ben-gvir, abd, i̇srail, abd büyükelçiliği, haaretz
itamar ben-gvir, abd, i̇srail, abd büyükelçiliği, haaretz

İsrail basını: Bakan Ben-Gvir vize almakta zorluk çektiği için ABD seyahatini iptal etti

11:19 16.06.2026
© AA / Mostafa Alkharouf Itamar Ben-Gvir
 Itamar Ben-Gvir - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
© AA / Mostafa Alkharouf
Abone ol
İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, vize almakta yaşadığı zorluk nedeniyle planladığı ABD seyahatini iptal etmek zorunda kaldığı yerel basına yansıdı.
İsrail merkezli Haaretz gazetesinin haberine göre, Ben-Gvir, İsrailli iş adamı Yaakov Elharar'ın kızının düğününe katılmak ve diplomatik bir toplantı için İsrail'deki ABD Büyükelçiliği'ne vize başvurusunda bulundu.
Habere göre, Ben-Gvir'in vize işlemleri için ABD Büyükelçiliği'ne parmak izi vermek üzere davet edilmesinin ardından ABD seyahatini iptal ettiği kaydedildi.
İsrail basını, Ben-Gvir'in diğer bakanlar gibi diplomatik vize alma hakkı bulunduğunu ancak ABD Büyükelçiliği'nin "alışılmadık" bir prosedür uygulayarak bakandan parmak izi istediğini vurguluyor.
Ben-Gvir'in ofisinden yapılan açıklamada, ABD Büyükelçiliği'nin vize için parmak izi istediği doğrulanmıştı.

Seyahatin finansmanı da tartışma konusu oldu

Haaretz'in haberine göre, Ben-Gvir'in ABD ziyaretinin masraflarının İsrailli bir iş adamı tarafından karşılanacak olması da tartışmalara yol açtı.
Haberde, İsrail Kamu Denetçisi başkanlığında toplanan komitenin Ben-Gvir'in ABD seyahatinin İsrailli iş adamı Elharar tarafından finanse edilmesine itiraz ettiği belirtildi.
İtiraz üzerine Ben-Gvir'in, seyahat masraflarının İsrailli iş adamı tarafından karşılanmasına yönelik talebini geri çektiğini aktarıldı.
İsrail'de bakanların özel kaynaklarla finanse edilen yurt dışı seyahatlerine, çıkar çatışmasına neden olmaması, kamu görevinin kötüye kullanılması sonucunu doğurmaması ve etik kurallarla çelişmemesi şartıyla izin verilebiliyor.
İsrail, ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyini vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
DÜNYA
İsrail, ABD - İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyini vurdu
10:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала