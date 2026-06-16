https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/israil-basini-bakan-ben-gvir-vize-almakta-zorluk-cektigi-icin-abd-seyahatini-iptal-etti-1106536243.html

İsrail basını: Bakan Ben-Gvir vize almakta zorluk çektiği için ABD seyahatini iptal etti

İsrail basını: Bakan Ben-Gvir vize almakta zorluk çektiği için ABD seyahatini iptal etti

Sputnik Türkiye

İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, vize almakta yaşadığı zorluk nedeniyle planladığı ABD seyahatini iptal etmek zorunda kaldığı yerel basına... 16.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-16T11:19+0300

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2026-06-16T11:19+0300

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abd büyükelçiliği

haaretz

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İsrail merkezli Haaretz gazetesinin haberine göre, Ben-Gvir, İsrailli iş adamı Yaakov Elharar'ın kızının düğününe katılmak ve diplomatik bir toplantı için İsrail'deki ABD Büyükelçiliği'ne vize başvurusunda bulundu.Habere göre, Ben-Gvir'in vize işlemleri için ABD Büyükelçiliği'ne parmak izi vermek üzere davet edilmesinin ardından ABD seyahatini iptal ettiği kaydedildi.İsrail basını, Ben-Gvir'in diğer bakanlar gibi diplomatik vize alma hakkı bulunduğunu ancak ABD Büyükelçiliği'nin "alışılmadık" bir prosedür uygulayarak bakandan parmak izi istediğini vurguluyor.Ben-Gvir'in ofisinden yapılan açıklamada, ABD Büyükelçiliği'nin vize için parmak izi istediği doğrulanmıştı.Seyahatin finansmanı da tartışma konusu olduHaaretz'in haberine göre, Ben-Gvir'in ABD ziyaretinin masraflarının İsrailli bir iş adamı tarafından karşılanacak olması da tartışmalara yol açtı.Haberde, İsrail Kamu Denetçisi başkanlığında toplanan komitenin Ben-Gvir'in ABD seyahatinin İsrailli iş adamı Elharar tarafından finanse edilmesine itiraz ettiği belirtildi.İtiraz üzerine Ben-Gvir'in, seyahat masraflarının İsrailli iş adamı tarafından karşılanmasına yönelik talebini geri çektiğini aktarıldı.İsrail'de bakanların özel kaynaklarla finanse edilen yurt dışı seyahatlerine, çıkar çatışmasına neden olmaması, kamu görevinin kötüye kullanılması sonucunu doğurmaması ve etik kurallarla çelişmemesi şartıyla izin verilebiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/israil-abd---iran-mutabakatina-ragmen-lubnanin-guneyini-vurdu-1106535029.html

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