https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/israil-abd---iran-mutabakatina-ragmen-lubnanin-guneyini-vurdu-1106535029.html

İsrail, ABD - İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyini vurdu

İsrail, ABD - İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyini vurdu

Sputnik Türkiye

İsrail ordusu, ABD ile İran arasında varılan mutabakat ve yürürlükteki ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelere topçu saldırıları düzenledi. Lübnan... 16.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-16T10:36+0300

2026-06-16T10:36+0300

2026-06-16T10:36+0300

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lübnan

i̇srail

lübnan sağlık bakanlığı

lübnan resmi haber ajansı (nna)

i̇ran

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İsrail ordusunun, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat ve Lübnan'da yürürlükte bulunan ateşkese rağmen ülkenin güneyine yönelik saldırılarını sürdürdüğü bildirildi.Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığına göre İsrail topçu birlikleri, Cizzin ilçesine bağlı Reyhan beldesi çevresini hedef aldı. Haberde, gece saatlerinde Secid ve Mahmudiye beldelerine yönelik topçu atışlarının da gerçekleştirildiği kaydedildi.Saldırılar, ABD ile İran arasında varılan mutabakatın duyurulmasının ardından geldi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 15 Haziran'da yaptığı açıklamada Washington ile Tahran'ın anlaşmaya vardığını belirterek, Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirileceğini ifade etmişti.İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de ABD ile mutabakat sağlandığını doğrulamış, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.Yerinden edilenlerin sayısı 1 milyonu aştıÖte yandan İsrail ile Lübnan arasında aylardır süren çatışmalar nedeniyle bölgede kırılgan bir ateşkes süreci yürütülüyor. İsrail ordusu 2 Mart'ta Lübnan'a yönelik yoğun hava saldırıları başlatmış, Lübnan hükümeti ise çatışmalar nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını duyurmuştu.ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada 17 Nisan'da yürürlüğe giren geçici ateşkesin uzatıldığını duyurmuş, daha sonra ABD arabuluculuğunda gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda ateşkesin 45 gün daha sürdürülmesi kararlaştırılmıştı.Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 798 kişi hayatını kaybetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/pezeskiyan-nihai-bir-anlasma-henuz-sekillenmemistir-1106525483.html

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ortadoğu, abd, kazım garibabadi , lübnan, i̇srail, lübnan sağlık bakanlığı, lübnan resmi haber ajansı (nna), i̇ran