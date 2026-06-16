https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/israil-basini-abd-israilin-iran-ile-yapilan-mutabakat-metnini-gorme-talebini-reddetti-1106555256.html
İsrail basını: ABD, İsrail'in İran ile yapılan mutabakat metnini görme talebini reddetti
İsrail basını: ABD, İsrail'in İran ile yapılan mutabakat metnini görme talebini reddetti
Sputnik Türkiye
İsrail'in, ABD ile İran arasında varıldığı açıklanan mutabakatın metnini inceleme talebinin Washington tarafından reddedildiği öne sürüldü. 16.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-16T18:58+0300
2026-06-16T18:58+0300
2026-06-16T18:58+0300
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İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Tel Aviv yönetimi, ABD ile İran arasında kesinleşen mutabakat zaptının ayrıntılarına henüz erişemedi. Haberde, anlaşmanın 19 Haziran'da İsviçre'de resmen imzalanmasının beklendiği belirtildi.Kanal 12, İsrail'in mutabakat metnini görme talebinde bulunduğunu ancak ABD'nin bu talebe olumlu yanıt vermediğini iddia etti. Bu durumun, İsrail'in anlaşmanın içeriğine ilişkin bilgi sahibi olmadığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdiği ifade edildi.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da daha önce yaptığı açıklamada, "Anlaşmanın ne olacağını hala bilmiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.İsrail kabinesinden bazı yetkililerin ise mutabakatın İsrail açısından bağlayıcı olmadığını savunduğu ve Lübnan'daki mevcut askeri pozisyonlardan çekilmenin gündemde olmadığını dile getirdiği belirtildi.ABD-İran mutabakatıŞahbaz Şerif, ABD ile İran'ın bir mutabakata vardığını duyurmuştu. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi da anlaşmayı doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.ABD Başkanı Donald Trump ise İran ile yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını ve ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının kaldırılacağını belirtmişti.Mutabakatın özellikle Lübnan'ı da kapsayabileceğine yönelik iddialar İsrail'de tartışmalara yol açarken, Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail güçlerinin işgal altında tuttukları bölgelerden çekilmeyeceğini savunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/arakci-lubnana-herhangi-bir-saldiri-bizim-icin-mutabakat-ihlalidir-1106539303.html
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i̇srail, abd, i̇ran, mutabakat, mutabakat zaptı
i̇srail, abd, i̇ran, mutabakat, mutabakat zaptı
İsrail basını: ABD, İsrail'in İran ile yapılan mutabakat metnini görme talebini reddetti
İsrail'in, ABD ile İran arasında varıldığı açıklanan mutabakatın metnini inceleme talebinin Washington tarafından reddedildiği öne sürüldü.
İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Tel Aviv yönetimi, ABD ile İran arasında kesinleşen mutabakat zaptının ayrıntılarına henüz erişemedi. Haberde, anlaşmanın 19 Haziran'da İsviçre'de resmen imzalanmasının beklendiği belirtildi.
Kanal 12, İsrail'in mutabakat metnini görme talebinde bulunduğunu ancak ABD'nin bu talebe olumlu yanıt vermediğini iddia etti. Bu durumun, İsrail'in anlaşmanın içeriğine ilişkin bilgi sahibi olmadığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdiği ifade edildi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da daha önce yaptığı açıklamada, "Anlaşmanın ne olacağını hala bilmiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
İsrail kabinesinden bazı yetkililerin ise mutabakatın İsrail açısından bağlayıcı olmadığını savunduğu ve Lübnan'daki mevcut askeri pozisyonlardan çekilmenin gündemde olmadığını dile getirdiği belirtildi.
Şahbaz Şerif, ABD ile İran'ın bir mutabakata vardığını duyurmuştu. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi da anlaşmayı doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump ise İran ile yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını ve ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının kaldırılacağını belirtmişti.
Mutabakatın özellikle Lübnan'ı da kapsayabileceğine yönelik iddialar İsrail'de tartışmalara yol açarken, Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail güçlerinin işgal altında tuttukları bölgelerden çekilmeyeceğini savunmuştu.