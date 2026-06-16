https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/arakci-lubnana-herhangi-bir-saldiri-bizim-icin-mutabakat-ihlalidir-1106539303.html

Arakçi: Lübnan'a herhangi bir saldırı bizim için mutabakat ihlalidir

Arakçi: Lübnan'a herhangi bir saldırı bizim için mutabakat ihlalidir

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in Lübnan'a yönelik askeri saldırıları ve işgalinin devamının İran açısından mutabakat ihlali olarak sayılacağını... 16.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-16T12:12+0300

2026-06-16T12:12+0300

2026-06-16T12:12+0300

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hizbullah

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile varılan mutabakatın Lübnan'daki çatışmaların sona erdirilmesini ve İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından çekilmesini içerdiğini açıkladı.İran devlet televizyonunun aktardığına göre Arakçi, yabancı ülkelerin büyükelçileri ve diplomatik temsilcileriyle gerçekleştirdiği toplantıda ABD ile varılan mutabakatın detayları ve bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını belirten Arakçi, bunun ardından İran ile ABD arasında nihai bir anlaşmaya ulaşmak amacıyla yeni bir müzakere sürecinin başlayacağını söyledi. Arakçi, yaklaşık 60 gün sürmesi planlanan görüşmelerde nükleer program ve yaptırımların kaldırılması gibi temel başlıkların ele alınacağını ifade etti.'Lübnan'daki savaşın son erdirilmesi mutabakatın ayrılmaz bir parçası'Lübnan'daki savaşın sona erdirilmesinin mutabakatın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Arakçi, "Bizim görüşümüze göre bu mutabakat zaptının tarafları bir tarafta ABD ve İsrail, diğer tarafta ise İran ve Hizbullah'tır. Lübnan'daki savaşın sona ermesi, savaşın tamamen sona ermesinin ayrılmaz bir parçasıdır ve İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesini içerir" dedi.Arakçi, İsrail'in bundan sonra Lübnan'a yönelik gerçekleştireceği herhangi bir askeri operasyonun veya işgalin sürmesinin anlaşmanın ihlali olarak değerlendirileceğini belirterek, "Siyonist rejimin Lübnan'a bundan sonra yapacağı herhangi bir askeri saldırı ve Lübnan topraklarının işgalinin devamı, bizim açımızdan kesinlikle mutabakatın ihlali sayılacaktır" ifadelerini kullandı.Nihai anlaşmada nükleer başlıklar ele alınacakMüzakerelerin kapsamı ve zorlukları nedeniyle sürecin iki aşamaya ayrıldığını kaydeden Arakçi, ilk aşamada savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'na ilişkin konular, deniz ablukası, dondurulmuş İran fonlarının serbest bırakılması ve yeniden yapılanma gibi başlıkların görüşüldüğünü söyledi.İkinci aşamada ise İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılmasına ilişkin konuların ele alınacağını belirten Arakçi, nihai anlaşmaya ulaşılması hedefiyle müzakerelerin devam edeceğini ifade etti.

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i̇srail

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ortadoğu, abbas arakçi, i̇ran, i̇srail, lübnan, hizbullah