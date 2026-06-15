https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/orta-doguda-anlasma-saglandi-kuresel-piyasalar-haftaya-anlasma-rallisiyle-basladi-1106503368.html

Orta Doğu'da anlaşma sağlandı: Küresel piyasalar haftaya anlaşma rallisiyle başladı

Orta Doğu'da anlaşma sağlandı: Küresel piyasalar haftaya anlaşma rallisiyle başladı

Sputnik Türkiye

Küresel piyasalar, ABD ve İran arasında anlaşma sağlanmasıyla haftaya ralli havasında başladı. 15.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-15T10:15+0300

2026-06-15T10:15+0300

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ABD/İsrail-İran Savaşına ve teknoloji şirketlerine ilişkin gelişmeler küresel piyasaların odağında olmayı sürdürüyor.Piyasaların gözü yeni Fed'in faiz kararında olacakÖte yandan bu hafta piyasaların gözü, yeni ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'ın yöneteceği ilk faiz kararı toplantısından çıkacak para politikası kararlarında olacak. Tahvil faizlerindeki düşüş ve genel olarak risk algısındaki iyileşme, doları aşağı çekerken, dolar endeksi yüzde 0,3 azalışla 99,5 seviyesinde seyrediyor.New York borsası pozitif seyrettiNew York borsası, cuma günü SpaceX'in halka arzıyla pozitif seyretti.Hisse başına 135 dolardan halka arz edilen Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX'in hisseleri, Nasdaq borsasında 150 dolardan işlem görmeye başladı. Gün içinde 176,52 dolara kadar tırmanan şirketin hisseleri yüzde 19,2 artışla 160,95 dolardan günü tamamladı.Uzay endüstrisindeki diğer şirketlerin hisselerindeki düşüş ise dikkati çekti. EchoStar Corp ile Rocket Lab'ın hisseleri yaklaşık yüzde 11, Redwire'ın hisseleri yüzde 11,5 ve AST SpaceMobile'in hisseleri yüzde 15,5 değer kaybetti.Bu gelişmelerle cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,7, S&P 500 endeksi yüzde 0,5 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,31 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar da güne pozitif başladı.Avrupa'da bu hafta BoE'nin faiz kararı takip edilecekAvrupa borsalarında da cuma günü pozitif bir seyir izlendi.Bölgede cuma günü Almanya'da ve İngiltere'de açıklanan makroekonomik veriler öne çıktı.Öte yandan Avrupa'da bu hafta İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı takip edilecek. Söz konusu gelişmelerle, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,66, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 1,83, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,97 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,63 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.Asya borsaları pozitif seyrediyorAsya borsalarında jeopolitik gerginliklerin azalmasıyla haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir izleniyor.Öte yandan Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) yarınki faiz kararı Asya piyasalarının en önemli gündem maddesi olarak öne çıkıyor.Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 4,9, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 yükseldi.Nikkei 225 endeksi, 69.682,23 puanla rekor seviyeyi gördü.Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

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