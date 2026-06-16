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Dünya Kupası'ndaki maçta İran ve Yeni Zelanda takımlarını karıştırmıştı: TRT spikeri görevden alındı
Dünya Kupası'ndaki maçta İran ve Yeni Zelanda takımlarını karıştırmıştı: TRT spikeri görevden alındı
Sputnik Türkiye
Dünya Kupası'nda İran- Yeni Zelanda maçında takımları karıştıran TRT spikeri görevden alındı. Maç sırasında 4 dakika boyunca iki takımı karıştıran spiker... 16.06.2026, Sputnik Türkiye
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Dünya Kupası'nda dün gece oynanan İran-Yeni Zelanda karşılaşmasında TRT spikeri 4 dakika boyunca iki takımı birbirine karıştırdı. Canlı yayında yaşananlar sosyal medyada da gündem olurken, TRT spikerin görevden alındığını açıkladı. Taremi yakın çekimde ekrana gelince hatasını anladıDün gece oynanan ve 2-2'lik eşitlikle sonuçlanan İran - Yeni Zelanda karşılaşması TRT spikerinin 'hatası' gündeme oturdu. Müsabakanın hareketli geçen belli bir bölümünde takımları ve hücum yönlerini şaşıran deneyimli spiker, ekran başındaki futbolseverlere karmaşık anlar yaşattı.Yayıncı kuruluş spikeri, İran’ın geliştirdiği tehlikeli atakları Yeni Zelanda organizasyonu gibi, Yeni Zelanda’nın gol girişimlerini ise İran hücumuymuş gibi aktardı. Sahadaki takımları bir süre ters yönlerden anlatan spiker, uluslararası rejinin dünyaca ünlü İranlı santrfor Mehdi Taremi’yi yakın çekimle ekrana getirmesi üzerine yaptığı büyük hatanın farkına vardı. TRT açıklama yaptı: Görevden alındıOlay sonrasında ise TRT tarafından yapılan açıklamada idari ve teftiş süreçlerinin derhal başlatıldığı belirtilirken, "İlgili spiker, inceleme süreci kapsamında ABD’deki Dünya Kupası yayın ekibinden geri çekilmiş olup, turnuva yayınlarına devam etmeyecektir" denildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;"2026 FIFA Dünya Kupası’nda bu sabah TSİ 04.00’te oynanan İran - Yeni Zelanda karşılaşmasının anlatımında yapılan hata, TRT yayıncılık standartları açısından kabul edilemez niteliktedir. Yaşanan bu hata nedeniyle izleyicilerimizden ve kamuoyundan özür diliyoruz.TRT Spor’un yıllara dayanan yayıncılık birikimi, tecrübesi ve kalite anlayışıyla bağdaşmayan bu hatayla ilgili gerekli idari ve teftiş süreçleri derhal başlatılmıştır. Süreç sonunda gerekli işlemler eksiksiz şekilde uygulanacaktır. İlgili spiker, inceleme süreci kapsamında ABD’deki Dünya Kupası yayın ekibinden geri çekilmiş olup, turnuva yayınlarına devam etmeyecektir.Spor yayıncılığı alanında 30 yıla aşkın deneyime sahip bir ismin böyle bir hata yapması TRT açısından kabul edilemez bir durumdur. TRT, milyonlarca izleyiciye ulaşan ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yayıncılık standartlarına aykırı hiçbir uygulamayı mazur görmemektedir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/tff-baskani-imparatora-yakisan-sekilde-konusmayi-bitirmesini-arzu-ederdim-hic-yakistiramadim-1106529486.html
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i̇ran, abd, trt, dünya kupası, mehdi taremi, yeni zelanda, maç, futbol, futbol maçı
i̇ran, abd, trt, dünya kupası, mehdi taremi, yeni zelanda, maç, futbol, futbol maçı

Dünya Kupası'ndaki maçta İran ve Yeni Zelanda takımlarını karıştırmıştı: TRT spikeri görevden alındı

12:11 16.06.2026 (güncellendi: 12:17 16.06.2026)
© Tayfun Coşkunİran-Yeni Zelanda
İran-Yeni Zelanda - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
© Tayfun Coşkun
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Dünya Kupası'nda İran- Yeni Zelanda maçında takımları karıştıran TRT spikeri görevden alındı. Maç sırasında 4 dakika boyunca iki takımı karıştıran spiker sosyal medyada da gündem olmuştu.
Dünya Kupası'nda dün gece oynanan İran-Yeni Zelanda karşılaşmasında TRT spikeri 4 dakika boyunca iki takımı birbirine karıştırdı. Canlı yayında yaşananlar sosyal medyada da gündem olurken, TRT spikerin görevden alındığını açıkladı.

Taremi yakın çekimde ekrana gelince hatasını anladı

Dün gece oynanan ve 2-2'lik eşitlikle sonuçlanan İran - Yeni Zelanda karşılaşması TRT spikerinin 'hatası' gündeme oturdu. Müsabakanın hareketli geçen belli bir bölümünde takımları ve hücum yönlerini şaşıran deneyimli spiker, ekran başındaki futbolseverlere karmaşık anlar yaşattı.
Yayıncı kuruluş spikeri, İran’ın geliştirdiği tehlikeli atakları Yeni Zelanda organizasyonu gibi, Yeni Zelanda’nın gol girişimlerini ise İran hücumuymuş gibi aktardı. Sahadaki takımları bir süre ters yönlerden anlatan spiker, uluslararası rejinin dünyaca ünlü İranlı santrfor Mehdi Taremi’yi yakın çekimle ekrana getirmesi üzerine yaptığı büyük hatanın farkına vardı.

TRT açıklama yaptı: Görevden alındı

Olay sonrasında ise TRT tarafından yapılan açıklamada idari ve teftiş süreçlerinin derhal başlatıldığı belirtilirken, "İlgili spiker, inceleme süreci kapsamında ABD’deki Dünya Kupası yayın ekibinden geri çekilmiş olup, turnuva yayınlarına devam etmeyecektir" denildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"2026 FIFA Dünya Kupası’nda bu sabah TSİ 04.00’te oynanan İran - Yeni Zelanda karşılaşmasının anlatımında yapılan hata, TRT yayıncılık standartları açısından kabul edilemez niteliktedir. Yaşanan bu hata nedeniyle izleyicilerimizden ve kamuoyundan özür diliyoruz.
TRT Spor’un yıllara dayanan yayıncılık birikimi, tecrübesi ve kalite anlayışıyla bağdaşmayan bu hatayla ilgili gerekli idari ve teftiş süreçleri derhal başlatılmıştır. Süreç sonunda gerekli işlemler eksiksiz şekilde uygulanacaktır. İlgili spiker, inceleme süreci kapsamında ABD’deki Dünya Kupası yayın ekibinden geri çekilmiş olup, turnuva yayınlarına devam etmeyecektir.
Spor yayıncılığı alanında 30 yıla aşkın deneyime sahip bir ismin böyle bir hata yapması TRT açısından kabul edilemez bir durumdur. TRT, milyonlarca izleyiciye ulaşan ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yayıncılık standartlarına aykırı hiçbir uygulamayı mazur görmemektedir."
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
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