https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/abdye-ait-b-52-bombardiman-ucagi-dustu-1106523837.html

ABD'ye ait B-52 bombardıman uçağı düştü

ABD'ye ait B-52 bombardıman uçağı düştü

Sputnik Türkiye

ABD'ye ait B-52 bombardıman uçağı, California'daki Edwards Hava Üssü'nden kalkışından kısa bir süre sonra düştü. 15.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-15T22:47+0300

2026-06-15T22:47+0300

2026-06-16T00:04+0300

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ABD'nin California eyaletinde bulunan Edwards Hava Kuvvetleri Üssü yaptığı açıklamada, ABD Hava Kuvvetlerine ait bir B-52 bombardıman uçağının üsten kalktıktan kısa bir süre sonra düştüğünü bildirdi.Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Ayrıca, havaalanının kapatıldığını ve gelen tüm uçakların başka yönlere yönlendirildiğini açıkladı.Yapılan açıklamada, "Tesisin tamamen acil müdahale operasyonlarına odaklanabilmesi için tüm ticari olmayan ziyaretçi geçiş kartları ikinci bir duyuruya kadar askıya alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.Uçağın düşüş sebebi ise henüz bilinmiyor.Boeing B-52 Stratofortress, çeşitli askeri görevlerde kullanılan uzun menzilli bombardıman uçakları arasında yer alıyor. Ses altı hızlarda uçabilen ve yaklaşık 15 kilometre irtifaya çıkabilen B-52'ler, 1991'de Irak'taki Çöl Fırtınası Operasyonu'nda da görev yapmıştı.

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