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ABD'ye ait B-52 bombardıman uçağı düştü
ABD'ye ait B-52 bombardıman uçağı düştü
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ABD'ye ait B-52 bombardıman uçağı, California'daki Edwards Hava Üssü'nden kalkışından kısa bir süre sonra düştü. 15.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-15T22:47+0300
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ABD'nin California eyaletinde bulunan Edwards Hava Kuvvetleri Üssü yaptığı açıklamada, ABD Hava Kuvvetlerine ait bir B-52 bombardıman uçağının üsten kalktıktan kısa bir süre sonra düştüğünü bildirdi.Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Ayrıca, havaalanının kapatıldığını ve gelen tüm uçakların başka yönlere yönlendirildiğini açıkladı.Yapılan açıklamada, "Tesisin tamamen acil müdahale operasyonlarına odaklanabilmesi için tüm ticari olmayan ziyaretçi geçiş kartları ikinci bir duyuruya kadar askıya alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.Uçağın düşüş sebebi ise henüz bilinmiyor.Boeing B-52 Stratofortress, çeşitli askeri görevlerde kullanılan uzun menzilli bombardıman uçakları arasında yer alıyor. Ses altı hızlarda uçabilen ve yaklaşık 15 kilometre irtifaya çıkabilen B-52'ler, 1991'de Irak'taki Çöl Fırtınası Operasyonu'nda da görev yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/natanyahu-iran-ile-anlasmayi-trump-imzaladi-ve-bu-onun-karari-1106522574.html
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abd, b-52
ABD'ye ait B-52 bombardıman uçağı düştü
22:47 15.06.2026 (güncellendi: 00:04 16.06.2026)
Ayrıntılar geliyor
ABD'ye ait B-52 bombardıman uçağı, California'daki Edwards Hava Üssü'nden kalkışından kısa bir süre sonra düştü.
ABD'nin California eyaletinde bulunan Edwards Hava Kuvvetleri Üssü yaptığı açıklamada, ABD Hava Kuvvetlerine ait bir B-52 bombardıman uçağının üsten kalktıktan kısa bir süre sonra düştüğünü bildirdi.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne ait bir B-52 Stratofortress uçağı, Edwards havaalanında kalkıştan kısa bir süre sonra saat 11:20'de düştü. Acil durum ekipleri olay yerine derhal müdahale etti ve durum devam ediyor
Ayrıca, havaalanının kapatıldığını ve gelen tüm uçakların başka yönlere yönlendirildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Tesisin tamamen acil müdahale operasyonlarına odaklanabilmesi için tüm ticari olmayan ziyaretçi geçiş kartları ikinci bir duyuruya kadar askıya alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Uçağın düşüş sebebi ise henüz bilinmiyor.
Boeing B-52 Stratofortress, çeşitli askeri görevlerde kullanılan uzun menzilli bombardıman uçakları arasında yer alıyor. Ses altı hızlarda uçabilen ve yaklaşık 15 kilometre irtifaya çıkabilen B-52'ler, 1991'de Irak'taki Çöl Fırtınası Operasyonu'nda da görev yapmıştı.