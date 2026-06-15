Fatih Terim: 'Dünya Kupası'nda biraz daha toleranslı olalım. Öldürmeyin ya'
© AA / Panagiotis Moschandreou Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile anlaşan teknik direktör Fatih Terim
© AA / Panagiotis Moschandreou
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Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, 2-0 kaybedilen Avustralya maçını değerlendirdi. Terim, Dünya Kupası'nda biraz daha toleranslı olalım. Öldürmeyin ya' ifadelerini kullandı.
Efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, sosyal medyadan yeni yayına başladığı kanalında başta Dünya Kupası olmak üzere birçok konuda dikkat çeken değerlendirmede bulundu.
Terim'in açıklamalarından dikkat çeken detaylar:
Maçı seyreden herkes ve ben, beklediğimiz bir Avustralya seyrettik. Beklentimizin dışında bizi üzecek, bize sürpriz gelecek herhangi bir oyun oynamadı Avustralya. Maç öncesi beklentiler, kendi alanına kapanacak, orayı savunacak.
Turnuvalarda alınan her puan, atılan her gol çok önemli. 1 golle biz bir grup geçemedik. 48 takımda üçüncülere de şans var. Kimse bırakmak gibi bir düşünceye kapılmamalı.
Türk Milli Takımı'nın önünde 2 maç var. Mesele son maça kadar mücadeleyi sürdürmek. Bir galibiyetin bile götürebileceği bir turnuvadayız.
Dünya Kupası'nda biraz daha toleranslı olalım. Öldürmeyin ya. Onlar bizim canlarımız. Hesap sormayı turnuvadan sonraya bırakalım.
8 koridorlarını biraz daha kullanabilmeliydik. Gereksiz ortalar atmamalıydık mesela.
Ortadaki üçlünün hava hakimiyeti aşikar, çok açık. Buna rağmen sağdan soldan ortalar, onların işine geldi, bizim çokta işimize yaramadı, çünkü orada zaten Kerem bu tip bir oyuncu değil.