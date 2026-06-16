Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/iran-enerji-bakani-iran-ile-katar-elektrik-sebekesi-birbirine-baglanacak-1106537112.html
İran Enerji Bakanı: 'İran ile Katar elektrik şebekesi birbirine bağlanacak'
İran Enerji Bakanı: 'İran ile Katar elektrik şebekesi birbirine bağlanacak'
Sputnik Türkiye
İran Enerji Bakanı Abbas Aliabadi, İran ile Katar'ın elektrik şebekelerinin birbirine bağlanmasına yönelik teknik çalışmalarda son aşamaya gelindiğini, gerekli... 16.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-16T12:02+0300
2026-06-16T12:02+0300
ekonomi̇
i̇ran
katar
ortadoğu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/10/1106538169_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_5b2f38b302eb9e39674e533544a2b2f6.png
İran merkezli Tesnim Haber Ajansına göre Aliabadi, başkent Tahran'daki Rudşur Enerji Santrali'nin buhar ünitesinin açılış töreninde konuştu.Aliabadi, "İran ile Katar elektrik şebekesi birbirine bağlanacak." dedi.Ülkesinin bölgedeki en büyük elektrik üretim kapasitelerinden birine sahip olduğunu belirten Aliabadi, komşu ülkelerle elektrik bağlantılarının geliştirilmesinin Enerji Bakanlığının öncelikli hedefleri arasında yer aldığını vurguladı.Aliabadi, İran ile Katar'ın elektrik şebekelerinin birbirine bağlanmasına yönelik teknik çalışmalarda son aşamaya gelindiğini ve gerekli anlaşmaların tamamlanmasının ardından projenin hayata geçirileceğini ifade etti.Bölgesel elektrik entegrasyonunun enerji güvenliğini artıracağını ve ülkeler arasındaki ekonomik işbirliğine katkı sağlayacağını belirten Aliabadi, İran'ın Pakistan, Afganistan, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve Irak ile elektrik alışverişi gerçekleştirdiğini, Basra Körfezi ülkeleriyle de enerji alanındaki işbirliğinin genişletilmesi için kapsamlı görüşmeler yürütüldüğünü kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/japonya-merkez-bankasi-politika-faizini-31-yil-sonra-yuzde-1e-yukseltti-1106532680.html
i̇ran
katar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/10/1106538169_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_22d3fce7cf53f1d6575f71b758d1dd6d.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ran, katar, ortadoğu
i̇ran, katar, ortadoğu

İran Enerji Bakanı: 'İran ile Katar elektrik şebekesi birbirine bağlanacak'

12:02 16.06.2026
© Fotoğrafİran - Katar
İran - Katar - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
© Fotoğraf
Abone ol
İran Enerji Bakanı Abbas Aliabadi, İran ile Katar'ın elektrik şebekelerinin birbirine bağlanmasına yönelik teknik çalışmalarda son aşamaya gelindiğini, gerekli anlaşmaların tamamlanmasının ardından projenin hayata geçirileceğini söyledi.
İran merkezli Tesnim Haber Ajansına göre Aliabadi, başkent Tahran'daki Rudşur Enerji Santrali'nin buhar ünitesinin açılış töreninde konuştu.
Aliabadi, "İran ile Katar elektrik şebekesi birbirine bağlanacak." dedi.
Ülkesinin bölgedeki en büyük elektrik üretim kapasitelerinden birine sahip olduğunu belirten Aliabadi, komşu ülkelerle elektrik bağlantılarının geliştirilmesinin Enerji Bakanlığının öncelikli hedefleri arasında yer aldığını vurguladı.
Aliabadi, İran ile Katar'ın elektrik şebekelerinin birbirine bağlanmasına yönelik teknik çalışmalarda son aşamaya gelindiğini ve gerekli anlaşmaların tamamlanmasının ardından projenin hayata geçirileceğini ifade etti.
Bölgesel elektrik entegrasyonunun enerji güvenliğini artıracağını ve ülkeler arasındaki ekonomik işbirliğine katkı sağlayacağını belirten Aliabadi, İran'ın Pakistan, Afganistan, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve Irak ile elektrik alışverişi gerçekleştirdiğini, Basra Körfezi ülkeleriyle de enerji alanındaki işbirliğinin genişletilmesi için kapsamlı görüşmeler yürütüldüğünü kaydetti.
Japonya Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
EKONOMİ
Japonya Merkez Bankası politika faizini 31 yıl sonra yüzde 1'e yükseltti
10:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала