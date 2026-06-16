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İran duyurdu: İsviçre'de ABD’yle ikinci tur müzakereler başlıyor
İran duyurdu: İsviçre'de ABD’yle ikinci tur müzakereler başlıyor
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Tahran ile Washington hattında yürütülen diplomaside ilk aşamanın tamamlandığı ve tarafların Cuma günü İsviçre'de nükleer program ile yaptırımları görüşmek... 16.06.2026, Sputnik Türkiye
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abbas arakçi
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’yle yürütülen müzakere sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Müzakerelerin iki ana aşamadan oluştuğunu belirten Arakçi, ilk safhanın başarıyla geride kaldığını duyurdu.İlk aşamada üç kritik başlık çözüldüArakçi'nin verdiği bilgilere göre, tamamlanan ilk aşama kapsamında şu kritik konularda uzlaşı sağlandı:Yapılan görüşmeler neticesinde hazırlanan mutabakat zaptının önümüzdeki Cuma günü itibarıyla resmi olarak yürürlüğe gireceği bildirildi.60 günlük zorlu süreç: Gündem nükleer program ve yaptırımlarMutabakatın yürürlüğe girmesiyle eş zamanlı olarak, İsviçre'de müzakerelerin ikinci aşaması start alacak. Toplamda 60 gün sürmesi planlanan bu yeni turda taraflar, uluslararası kamuoyunun yakından takip ettiği İran’ın nükleer programı ve Tahran'a yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılması konularını masaya yatıracak.
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i̇ran, abd, i̇sviçre, abbas arakçi, müzakereler, i̇ran nükleer programı, yaptırımlar
i̇ran, abd, i̇sviçre, abbas arakçi, müzakereler, i̇ran nükleer programı, yaptırımlar

İran duyurdu: İsviçre'de ABD’yle ikinci tur müzakereler başlıyor

10:49 16.06.2026 (güncellendi: 10:51 16.06.2026)
© AP Photo / Khaled ElfiqiAbbas Arakçi
Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / Khaled Elfiqi
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Tahran ile Washington hattında yürütülen diplomaside ilk aşamanın tamamlandığı ve tarafların Cuma günü İsviçre'de nükleer program ile yaptırımları görüşmek üzere yeniden masaya oturacağı açıklandı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’yle yürütülen müzakere sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Müzakerelerin iki ana aşamadan oluştuğunu belirten Arakçi, ilk safhanın başarıyla geride kaldığını duyurdu.

İlk aşamada üç kritik başlık çözüldü

Arakçi'nin verdiği bilgilere göre, tamamlanan ilk aşama kapsamında şu kritik konularda uzlaşı sağlandı:
Çatışmaların ve savaş durumunun sona erdirilmesi,
Stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'na ilişkin sorunların çözüme kavuşturulması,
İran'ın uluslararası bankalarda dondurulan varlıklarının serbest bırakılması.
Yapılan görüşmeler neticesinde hazırlanan mutabakat zaptının önümüzdeki Cuma günü itibarıyla resmi olarak yürürlüğe gireceği bildirildi.

60 günlük zorlu süreç: Gündem nükleer program ve yaptırımlar

Mutabakatın yürürlüğe girmesiyle eş zamanlı olarak, İsviçre'de müzakerelerin ikinci aşaması start alacak. Toplamda 60 gün sürmesi planlanan bu yeni turda taraflar, uluslararası kamuoyunun yakından takip ettiği İran’ın nükleer programı ve Tahran'a yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılması konularını masaya yatıracak.
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