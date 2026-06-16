https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/iran-disisleri-kalici-ateskes-anlasmasini-kalibaf-ve-vance-imzalayacak-1106539900.html
İran Dışişleri: Kalıcı ateşkes anlaşmasını Kalibaf ve Vance imzalayacak
İran Dışişleri: Kalıcı ateşkes anlaşmasını Kalibaf ve Vance imzalayacak
Sputnik Türkiye
İran ve ABD arasında çatışmaları resmen sona erdirecek tarihi anlaşmanın imza törenine, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve ABD Başkan Yardımcısı JD... 16.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-16T12:29+0300
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Gelişmeyi duyuran İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht-Revançi, İsviçre'de yapılması planlanan imza töreninde tarafları kimlerin temsil edeceğini netleştirdi.İran medyasına konuşan diplomat, “Amerikan tarafını Vance, İran tarafını ise Kalibaf temsil edecek” ifadelerini kullandı.Lübnan dahil tüm cephelerde çatışmalar duracakİran ve ABD, 15 Haziran gecesi yaptıkları eş zamanlı açıklamalarla, çatışmaları sonlandırmayı öngören anlaşma metni üzerindeki çalışmaların tamamlandığını teyit etmişti.19 Haziran'da İsviçre'de imzalanması beklenen tarihi anlaşma, başta Lübnan olmak üzere bölgedeki tüm cephelerde askeri operasyonların ve çatışmaların tamamen durdurulmasını içeriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/iran-duyurdu-isvicrede-abdyle-ikinci-tur-muzakereler-basliyor-1106535585.html
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i̇ran, abd, lübnan, ateşkes, anlaşma, i̇sviçre, muhammed bakır kalibaf, j.d. vance, i̇mza, i̇mza töreni
i̇ran, abd, lübnan, ateşkes, anlaşma, i̇sviçre, muhammed bakır kalibaf, j.d. vance, i̇mza, i̇mza töreni
İran Dışişleri: Kalıcı ateşkes anlaşmasını Kalibaf ve Vance imzalayacak
12:29 16.06.2026 (güncellendi: 12:31 16.06.2026)
İran ve ABD arasında çatışmaları resmen sona erdirecek tarihi anlaşmanın imza törenine, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in katılacağı belirtildi.
Gelişmeyi duyuran İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht-Revançi, İsviçre'de yapılması planlanan imza töreninde tarafları kimlerin temsil edeceğini netleştirdi.
İran medyasına konuşan diplomat, “Amerikan tarafını Vance, İran tarafını ise Kalibaf temsil edecek” ifadelerini kullandı.
Lübnan dahil tüm cephelerde çatışmalar duracak
İran ve ABD, 15 Haziran gecesi yaptıkları eş zamanlı açıklamalarla, çatışmaları sonlandırmayı öngören anlaşma metni üzerindeki çalışmaların tamamlandığını teyit etmişti.
19 Haziran'da İsviçre'de imzalanması beklenen tarihi anlaşma, başta Lübnan olmak üzere bölgedeki tüm cephelerde askeri operasyonların ve çatışmaların tamamen durdurulmasını içeriyor.