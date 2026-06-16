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Iğdırspor: Dünya kupasına iki milli takım kaptanı gönderen kulüp
Iğdırspor: Dünya kupasına iki milli takım kaptanı gönderen kulüp
Sputnik Türkiye
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK'de forma giyen Leandro Bacuna ile Ryan Mendes, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın şu ana kadar en çok konuşulan takımlarının... 16.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-16T10:21+0300
2026-06-16T10:21+0300
spor
dünya kupası
yeşil burun adaları
ryan mendes
leandro bacuna
curaçao
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Iğdırspor'un 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Leandro Bacuna, Dünya Kupası'na ilk kez katılan ve turnuvada şimdiye kadar mücadele eden en küçük ülke olan Curaçao'nın E Grubu'nda Almanya ile oynadığı mücadelede takımına kaptanlık yaptı.Yaklaşık 160 bin nüfusa sahip Karayip ülkesi, dünya şampiyonu apoletli Almanya karşısında bir de gol bularak önemli bir başarıya imza atarken maçın kontrolünü eline alan "Panzerler" sahadan 7-1 galip ayrıldı.Kariyerini Iğdır FK'de sürdüren 27 yaşındaki kanat oyuncusu Ryan Mendes ise son Avrupa şampiyonu İspanya karşısında turnuvada ilk kez boy gösteren Yeşil Burun Adaları'nın kaptanı olarak sahada yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/yesil-burun-adalarinin-40-yasindaki-kalecisi-vozinha-bir-anda-sosyal-medya-yildizi-oldu-1106532170.html
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dünya kupası, yeşil burun adaları, ryan mendes, leandro bacuna, curaçao
dünya kupası, yeşil burun adaları, ryan mendes, leandro bacuna, curaçao

Iğdırspor: Dünya kupasına iki milli takım kaptanı gönderen kulüp

10:21 16.06.2026
© AALeandro Bacuna ve Ryan Mendes
Leandro Bacuna ve Ryan Mendes - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
© AA
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK'de forma giyen Leandro Bacuna ile Ryan Mendes, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın şu ana kadar en çok konuşulan takımlarının kaptanı olarak sahaya çıktı.
Iğdırspor'un 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Leandro Bacuna, Dünya Kupası'na ilk kez katılan ve turnuvada şimdiye kadar mücadele eden en küçük ülke olan Curaçao'nın E Grubu'nda Almanya ile oynadığı mücadelede takımına kaptanlık yaptı.
© AA / Hakan AkgünIğdır FK'de forma giyen Leandro Bacuna ile Ryan Mendes
Iğdır FK'de forma giyen Leandro Bacuna ile Ryan Mendes - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
Iğdır FK'de forma giyen Leandro Bacuna ile Ryan Mendes
© AA / Hakan Akgün
Yaklaşık 160 bin nüfusa sahip Karayip ülkesi, dünya şampiyonu apoletli Almanya karşısında bir de gol bularak önemli bir başarıya imza atarken maçın kontrolünü eline alan "Panzerler" sahadan 7-1 galip ayrıldı.
© AP Photo / Stew MilneIğdır FK'de forma giyen Ryan Mendes
Iğdır FK'de forma giyen Ryan Mendes - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
Iğdır FK'de forma giyen Ryan Mendes
© AP Photo / Stew Milne
Kariyerini Iğdır FK'de sürdüren 27 yaşındaki kanat oyuncusu Ryan Mendes ise son Avrupa şampiyonu İspanya karşısında turnuvada ilk kez boy gösteren Yeşil Burun Adaları'nın kaptanı olarak sahada yer aldı.
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