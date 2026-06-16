https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/igdirspor-dunya-kupasina-iki-milli-takim-kaptani-gonderen-kulup-1106532651.html

Iğdırspor: Dünya kupasına iki milli takım kaptanı gönderen kulüp

Iğdırspor: Dünya kupasına iki milli takım kaptanı gönderen kulüp

Sputnik Türkiye

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK'de forma giyen Leandro Bacuna ile Ryan Mendes, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın şu ana kadar en çok konuşulan takımlarının... 16.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-16T10:21+0300

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spor

dünya kupası

yeşil burun adaları

ryan mendes

leandro bacuna

curaçao

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Iğdırspor'un 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Leandro Bacuna, Dünya Kupası'na ilk kez katılan ve turnuvada şimdiye kadar mücadele eden en küçük ülke olan Curaçao'nın E Grubu'nda Almanya ile oynadığı mücadelede takımına kaptanlık yaptı.Yaklaşık 160 bin nüfusa sahip Karayip ülkesi, dünya şampiyonu apoletli Almanya karşısında bir de gol bularak önemli bir başarıya imza atarken maçın kontrolünü eline alan "Panzerler" sahadan 7-1 galip ayrıldı.Kariyerini Iğdır FK'de sürdüren 27 yaşındaki kanat oyuncusu Ryan Mendes ise son Avrupa şampiyonu İspanya karşısında turnuvada ilk kez boy gösteren Yeşil Burun Adaları'nın kaptanı olarak sahada yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/yesil-burun-adalarinin-40-yasindaki-kalecisi-vozinha-bir-anda-sosyal-medya-yildizi-oldu-1106532170.html

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