https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/iettde-unutulan-binlerce-esya-acik-artirmada-satildi-1106546593.html
İETT'de unutulan binlerce eşya açık artırmada satıldı
İETT'de unutulan binlerce eşya açık artırmada satıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da İETT'ye bağlı toplu ulaşım araçlarında unutulan ve bir yıl boyunca sahipleri tarafından alınmayan binlerce eşya açık artırmayla satışa çıkarıldı. 16.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-16T14:34+0300
2026-06-16T14:34+0300
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İETT araçlarında unutulan ve yasal bekleme süresi boyunca sahipleri tarafından teslim alınmayan eşyalar için açık artırma düzenlendi.Karaköy'deki İETT Genel Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen ihale kapsamında, bağışlanmaya uygun olmayan ve kullanılabilir durumda bulunan toplam 7 bin 566 unutulmuş eşya satışa sunuldu.7 bin 443 eşya 1,3 milyon liraya satıldıBulunmuş Eşya Bürosu tarafından organize edilen açık artırmada bilgisayar, tablet, cep telefonu, dron, skuter, ütü, güneş gözlüğü, müzik aletleri ve motosiklet kaskları gibi çok sayıda ürün 21 farklı kategoride ihale edildi.Satışa çıkarılan 20 gruptaki 7 bin 443 eşya, toplam 1 milyon 366 bin lira bedelle alıcı buldu.En yüksek ilgi telefon ve gözlüklereİhalede satışa sunulan ürünler arasında:Ayrıca valizler, müzik aletleri, hoparlörler, şarj cihazları ve çeşitli elektronik aksesuarlar da açık artırmada yeni sahiplerini buldu.123 iPhone'a alıcı çıkmadıİhalenin dikkat çeken ürünlerinden biri ise iPhone marka telefonlar oldu.Toplam 123 iPhone, 740 bin liralık açılış bedeliyle satışa çıkarılmasına rağmen alıcı bulamadı. Böylece açık artırmanın en yüksek değerli ürün gruplarından biri satılamadan kaldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/unlu-oyuncu-bulent-sakrak-korkuttu-acil-operasyon-gecirdi-1106545132.html
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i̇ett, eşya, açık artırma
i̇ett, eşya, açık artırma
İETT'de unutulan binlerce eşya açık artırmada satıldı
İstanbul'da İETT'ye bağlı toplu ulaşım araçlarında unutulan ve bir yıl boyunca sahipleri tarafından alınmayan binlerce eşya açık artırmayla satışa çıkarıldı.
İETT araçlarında unutulan ve yasal bekleme süresi boyunca sahipleri tarafından teslim alınmayan eşyalar için açık artırma düzenlendi.
Karaköy'deki İETT Genel Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen ihale kapsamında, bağışlanmaya uygun olmayan ve kullanılabilir durumda bulunan toplam 7 bin 566 unutulmuş eşya satışa sunuldu.
7 bin 443 eşya 1,3 milyon liraya satıldı
Bulunmuş Eşya Bürosu tarafından organize edilen açık artırmada bilgisayar, tablet, cep telefonu, dron, skuter, ütü, güneş gözlüğü, müzik aletleri ve motosiklet kaskları gibi çok sayıda ürün 21 farklı kategoride ihale edildi.
Satışa çıkarılan 20 gruptaki 7 bin 443 eşya, toplam 1 milyon 366 bin lira bedelle alıcı buldu.
En yüksek ilgi telefon ve gözlüklere
İhalede satışa sunulan ürünler arasında:
4 bin 388 kulaklık 171 bin liraya,
1.193 gözlük 235 bin liraya,
545 kol saati 82 bin liraya,
404 Android telefon 375 bin liraya,
18 motosiklet kaskı 40 bin liraya,
271 el aleti 101 bin liraya satıldı.
Ayrıca valizler, müzik aletleri, hoparlörler, şarj cihazları ve çeşitli elektronik aksesuarlar da açık artırmada yeni sahiplerini buldu.
123 iPhone'a alıcı çıkmadı
İhalenin dikkat çeken ürünlerinden biri ise iPhone marka telefonlar oldu.
Toplam 123 iPhone, 740 bin liralık açılış bedeliyle satışa çıkarılmasına rağmen alıcı bulamadı. Böylece açık artırmanın en yüksek değerli ürün gruplarından biri satılamadan kaldı.