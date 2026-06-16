https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/guney-korede-oy-pusulasi-krizi-buyuyor-secim-protestolari-12-gununde-spor-salonu-abluka-altinda-1106541138.html

Güney Kore’de oy pusulası krizi büyüyor: Seçim protestoları 12. gününde, spor salonu abluka altında

Güney Kore’de oy pusulası krizi büyüyor: Seçim protestoları 12. gününde, spor salonu abluka altında

Sputnik Türkiye

Güney Kore’de 3 Haziran yerel seçimlerinde yaşanan oy pusulası yetersizliği, ülke genelinde siyasi krize dönüştü. Başkent Seul’de seçimlerin yenilenmesini... 16.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-16T12:52+0300

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Güney Kore'de yerel seçimler sonrası patlak veren oy pusulası tartışmaları büyümeye devam ediyor. Başkent Seul'de binlerce kişinin katıldığı protestolar 12. gününe girerken, göstericiler seçimlerin iptal edilerek yeniden yapılmasını talep ediyor.Protestoların merkezinde, seçimlerde kullanılan sandıkların oy sayımı için getirildiği noktalardan biri olan Olimpiyat Parkı Hentbol Salonu yer alıyor. Eylemciler günlerdir salonun girişlerini kontrol altında tutarken, kamu kurumlarının ve spor kuruluşlarının çalışanlarının binaya erişimi büyük ölçüde engelleniyor.Spor kuruluşlarının ofislerine erişimi engellendiKore Spor ve Olimpiyat Komitesi'ne bağlı çeşitli kuruluşların temsilcileri, salı sabahı Seul'ün Songpa bölgesindeki salona girmek istedi. Ancak girişler, bina önünde bekleyen protestocular tarafından engellendi.Yetkililer, bazı spor kuruluşlarının 5 Haziran'dan bu yana salon içerisindeki ofislerine ulaşamadığını açıkladı.Bu durum, seçim protestolarının yalnızca siyasi değil, kamu hizmetleri ve kurumsal faaliyetler üzerinde de etkiler yaratmaya başladığı yönünde yorumlara neden oldu.Protestocular seçimlerin tekrarlanmasını istiyorGöstericiler, ülke genelindeki 26 farklı oy verme merkezinde yaşanan oy pusulası eksikliğinin seçimlerin meşruiyetini tartışmalı hale getirdiğini savunuyor.Eylemcilere göre çok sayıda seçmen, oy pusulası yetersizliği nedeniyle oy kullanma hakkından mahrum kaldı. Bu nedenle protestocular, 3 Haziran'da gerçekleştirilen yerel seçimlerin tamamen yenilenmesini talep ediyor.Yetkililer ise seçim sonuçlarının geçerli olduğunu ve oy sayım sürecinin tamamlandığını belirtiyor.Uzlaşma girişimi sonuçsuz kaldıAbluka sürecinde bazı protestocular, polis ve spor kuruluşu temsilcilerinden oluşacak ortak bir izleme mekanizmasının kurulmasına ilk aşamada olumlu yaklaştı.Ancak diğer göstericilerin itirazı üzerine uzlaşma girişimi kısa sürede başarısız oldu ve taraflar arasında herhangi bir anlaşma sağlanamadı.Bu gelişme, protestoların yakın zamanda sona ereceğine ilişkin beklentileri zayıflattı.Polis üç kez uyardıGüvenlik güçleri, sabah saatlerinde üç ayrı anons yaparak göstericileri uyardı.Polis, kamu hizmetlerinin ve çalışanların faaliyetlerinin engellenmesinin "işi engelleme" suçlaması kapsamında değerlendirilebileceğini belirterek protestocular hakkında cezai işlem uygulanabileceğini bildirdi.Buna rağmen eylemcilerin bölgedeki bekleyişlerini sürdürdüğü kaydedildi.Krizin fitilini oy pusulası eksikliği ateşlediGüney Kore'de 3 Haziran'da düzenlenen yerel seçimler ve parlamento ara seçimleri, iktidardaki Demokrat Parti'nin zaferiyle sonuçlanmıştı.Ancak seçim günü özellikle Seul'ün Songpa ve Gangnam bölgelerinde çok sayıda sandık merkezinde oy pusulası stoklarının tükendiği ortaya çıkmıştı. Bazı merkezlerde oy verme işlemi geçici olarak durdurulurken, çok sayıda seçmenin uzun süre bekledikten sonra oy kullanamadan ayrıldığı bildirilmişti.Yaşanan kriz siyasi sonuçlar da doğurdu. Güney Kore Ulusal Seçim Komisyonu Başkanı Roh Tae-ak, oy pusulası yetersizliği nedeniyle kamuoyundan gelen yoğun tepkilerin ardından 5 Haziran'da görevinden istifa etti.Seçim sonuçları üzerindeki baskı artıyorMuhalif gruplar ve protestocular, yaşanan aksaklıkların seçim sonuçlarına gölge düşürdüğünü savunurken, hükümet ve seçim yetkilileri sürecin yasal çerçevede tamamlandığını vurguluyor.

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