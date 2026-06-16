https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/filistinli-ogrencilerden-gazetecilere-can-kurtaran-bulus-akilli-yelek-1106558203.html

Filistinli öğrencilerden gazetecilere can kurtaran buluş: Akıllı yelek

Filistinli öğrencilerden gazetecilere can kurtaran buluş: Akıllı yelek

Sputnik Türkiye

Saha koşullarında haber yapmak, özellikle Filistinli gazeteciler için her an bir tehdit anlamına geliyor. 16.06.2026, Sputnik Türkiye

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Ateş altında kalmak, gözaltına alınmak veya yaralanmak bu mesleğin ne yazık ki bir parçası. Batı Şeria'dan iki öğrenci Suhair Abu Akifan ve Wasan Al-Darabieh, bu gerçeğe kayıtsız kalamayıp gazetecilerin güvenliğini artırmak için “akıllı” bir yelek geliştirdi. Yelek, gazetecinin yerini ve sağlık durumunu anlık olarak ileterek, yaralanma veya kaybolma durumunda hızlı müdahale edilmesini sağlıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/filistinli-kardesler-gazze-enkazini-yapi-malzemesine-donusturen-projeyle-2026-dunya-toprak-odulunu-1106456238.html

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Filistinli öğrencilerden gazetecilere can kurtaran buluş: Akıllı yelek Sputnik Türkiye Filistinli öğrencilerden gazetecilere can kurtaran buluş: Akıllı yelek 2026-06-16T23:16+0300 true PT1M59S

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vi̇deo, ortadoğu, batı şeria, saha, yelek