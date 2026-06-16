https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/filistinli-ogrencilerden-gazetecilere-can-kurtaran-bulus-akilli-yelek-1106558203.html
Filistinli öğrencilerden gazetecilere can kurtaran buluş: Akıllı yelek
Filistinli öğrencilerden gazetecilere can kurtaran buluş: Akıllı yelek
Sputnik Türkiye
Saha koşullarında haber yapmak, özellikle Filistinli gazeteciler için her an bir tehdit anlamına geliyor. 16.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-16T23:16+0300
2026-06-16T23:16+0300
2026-06-16T23:16+0300
dünya
vi̇deo
ortadoğu
batı şeria
saha
yelek
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Ateş altında kalmak, gözaltına alınmak veya yaralanmak bu mesleğin ne yazık ki bir parçası. Batı Şeria'dan iki öğrenci Suhair Abu Akifan ve Wasan Al-Darabieh, bu gerçeğe kayıtsız kalamayıp gazetecilerin güvenliğini artırmak için “akıllı” bir yelek geliştirdi. Yelek, gazetecinin yerini ve sağlık durumunu anlık olarak ileterek, yaralanma veya kaybolma durumunda hızlı müdahale edilmesini sağlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/filistinli-kardesler-gazze-enkazini-yapi-malzemesine-donusturen-projeyle-2026-dunya-toprak-odulunu-1106456238.html
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Filistinli öğrencilerden gazetecilere can kurtaran buluş: Akıllı yelek
Sputnik Türkiye
Filistinli öğrencilerden gazetecilere can kurtaran buluş: Akıllı yelek
2026-06-16T23:16+0300
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vi̇deo, ortadoğu, batı şeria, saha, yelek
vi̇deo, ortadoğu, batı şeria, saha, yelek
Filistinli öğrencilerden gazetecilere can kurtaran buluş: Akıllı yelek
Saha koşullarında haber yapmak, özellikle Filistinli gazeteciler için her an bir tehdit anlamına geliyor.
Ateş altında kalmak, gözaltına alınmak veya yaralanmak bu mesleğin ne yazık ki bir parçası. Batı Şeria'dan iki öğrenci Suhair Abu Akifan ve Wasan Al-Darabieh, bu gerçeğe kayıtsız kalamayıp gazetecilerin güvenliğini artırmak için “akıllı” bir yelek geliştirdi. Yelek, gazetecinin yerini ve sağlık durumunu anlık olarak ileterek, yaralanma veya kaybolma durumunda hızlı müdahale edilmesini sağlıyor.