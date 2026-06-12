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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/filistinli-kardesler-gazze-enkazini-yapi-malzemesine-donusturen-projeyle-2026-dunya-toprak-odulunu-1106456238.html
Filistinli kardeşler, Gazze enkazını yapı malzemesine dönüştüren projeyle 2026 Dünya Toprak Ödülü’nü kazandı
Filistinli kardeşler, Gazze enkazını yapı malzemesine dönüştüren projeyle 2026 Dünya Toprak Ödülü’nü kazandı
Sputnik Türkiye
Filistinli kardeşler Tala ve Farah Mussa, dünyanın dört bir yanından 6 bini aşkın ekibin katıldığı 2026 Dünya Toprak Ödülü'nde Filistin'i zirveye taşıdı. 12.06.2026, Sputnik Türkiye
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filistin
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İkili, önce 35 finalist arasına girmeyi başardı; ardından "Umut İnşa Ediyoruz-Filistin" adlı projeleriyle finalde birinci olarak uluslararası arenada büyük yankı uyandırdı. Proje, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu oluşan yıkım enkazının geri dönüştürülerek yeniden kullanılabilir yapı malzemelerine dönüştürülmesini amaçlıyor.
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Filistinli kardeşler, Gazze'deki enkazı yeniden kullanılabilir yapı malzemelerine dönüştürmeyi hedefleyen projeleriyle 2026 Dünya Toprak Ödülü'nde finale kalarak birinci oldu.
Sputnik Türkiye
Filistinli kardeşler, Gazze'deki enkazı yeniden kullanılabilir yapı malzemelerine dönüştürmeyi hedefleyen projeleriyle 2026 Dünya Toprak Ödülü'nde finale kalarak birinci oldu.
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vi̇deo, gazze, filistin, i̇srail-filistin, видео
vi̇deo, gazze, filistin, i̇srail-filistin, видео

Filistinli kardeşler, Gazze enkazını yapı malzemesine dönüştüren projeyle 2026 Dünya Toprak Ödülü’nü kazandı

13:49 12.06.2026
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Filistinli kardeşler Tala ve Farah Mussa, dünyanın dört bir yanından 6 bini aşkın ekibin katıldığı 2026 Dünya Toprak Ödülü'nde Filistin'i zirveye taşıdı.
İkili, önce 35 finalist arasına girmeyi başardı; ardından "Umut İnşa Ediyoruz-Filistin" adlı projeleriyle finalde birinci olarak uluslararası arenada büyük yankı uyandırdı.

Proje, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu oluşan yıkım enkazının geri dönüştürülerek yeniden kullanılabilir yapı malzemelerine dönüştürülmesini amaçlıyor.
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