https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/fbi-bir-grubun-beyaz-saray-onundeki-ufc-dovusu-sirasinda-dronlu-saldiri-duzenleme-planini-ortaya-1106550643.html
FBI, bir grubun Beyaz Saray önündeki UFC dövüşü sırasında dronlu saldırı düzenleme planını ortaya çıkardı
FBI, bir grubun Beyaz Saray önündeki UFC dövüşü sırasında dronlu saldırı düzenleme planını ortaya çıkardı
Sputnik Türkiye
Batı medyasında yer alan habere göre FBI, Beyaz Saray yakınındaki UFC etkinliğine yönelik patlayıcı yüklü dronlar ile yapılması planlanan saldırıyı önledi. 16.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-16T16:17+0300
2026-06-16T16:17+0300
2026-06-16T16:17+0300
dünya
abd
haberler
abd
fbi
fox news
ultimate fighting championship (ufc)
beyaz saray
saldırı
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/10/1106548379_0:56:1182:721_1920x0_80_0_0_56f9eeddf6c0dc082a3e975b91b8b3c7.png
Fox News televizyonunun ABD Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) dayandırdığı habere göre FBI, Beyaz Saray önünde yapılacak UFC dövüş turnuvasına patlayıcı yüklü dronlarla saldırı planını ortaya çıkardı.Haberde, "Plana göre, patlayıcı yüklü dronlar etkinlik alanının yakınındaki binalara gönderilerek, kitlesel tahliye sağlanacaktı ve kalabalık, önceden konuşlandırılmış keskin nişancı ekibine doğru yönlendirilecekti" ifadelerine yer verildi.Habere göre, Pazartesi itibarıyla olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Soruşturmacılar toplamda komploya karışan 23 kişinin kimliğini de tespit etti.Plana göre, 'ikinci bir dalgayla' Beyaz Saray'ın kapıları zorlanarak aşılmaya çalışılacaktı.Plan ilk olarak 10 Haziran'da ortaya çıkarıldı, ardından Ohio'da bir kişi gözaltına alındı. Haberde, soruşturma görevlilerinin 'en az 23 kullanıcının hazırlık eylemlerini tartıştığı' bir Signal yazışma uygulamasının sohbetine erişim sağladığı belirtildi.Şüphelilerden birinin, soruşturmacılara amacın 'kapitalist elitleri', milyarderleri ve politikacıları hedef almak olduğunu itiraf ettiği iddia edildi. Daha fazla ayrıntı ise verilmedi.UFC dövüşü, ABD Başkanı Donald Trump'ın 80. doğum günü olan 14 Haziran'da, ülkenin 250. yıldönümü onuruna Beyaz Saray çimlerinde düzenlenmiş, etkinliğe binlerce kişi katılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/trump-beyaz-saray-bahcesinde-ufc-gecesine-ev-sahipligi-yapti-1106507272.html
abd
ohio
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/10/1106548379_74:0:1109:776_1920x0_80_0_0_f66687f24b51de7a057ec6382fd769b1.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, haberler, abd, fbi, fox news, ultimate fighting championship (ufc), beyaz saray, saldırı, donald trump, ohio
abd, haberler, abd, fbi, fox news, ultimate fighting championship (ufc), beyaz saray, saldırı, donald trump, ohio
FBI, bir grubun Beyaz Saray önündeki UFC dövüşü sırasında dronlu saldırı düzenleme planını ortaya çıkardı
Batı medyasında yer alan habere göre FBI, Beyaz Saray yakınındaki UFC etkinliğine yönelik patlayıcı yüklü dronlar ile yapılması planlanan saldırıyı önledi.
Fox News televizyonunun ABD Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) dayandırdığı habere göre FBI, Beyaz Saray önünde yapılacak UFC dövüş turnuvasına patlayıcı yüklü dronlarla saldırı planını ortaya çıkardı.
Haberde, "Plana göre, patlayıcı yüklü dronlar etkinlik alanının yakınındaki binalara gönderilerek, kitlesel tahliye sağlanacaktı ve kalabalık, önceden konuşlandırılmış keskin nişancı ekibine doğru yönlendirilecekti" ifadelerine yer verildi.
Habere göre, Pazartesi itibarıyla olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Soruşturmacılar toplamda komploya karışan 23 kişinin kimliğini de tespit etti.
Plana göre, 'ikinci bir dalgayla' Beyaz Saray'ın kapıları zorlanarak aşılmaya çalışılacaktı.
Plan ilk olarak 10 Haziran'da ortaya çıkarıldı, ardından Ohio'da bir kişi gözaltına alındı. Haberde, soruşturma görevlilerinin 'en az 23 kullanıcının hazırlık eylemlerini tartıştığı' bir Signal yazışma uygulamasının sohbetine erişim sağladığı belirtildi.
Şüphelilerden birinin, soruşturmacılara amacın 'kapitalist elitleri', milyarderleri ve politikacıları hedef almak olduğunu itiraf ettiği iddia edildi. Daha fazla ayrıntı ise verilmedi.
UFC dövüşü, ABD Başkanı Donald Trump'ın 80. doğum günü olan 14 Haziran'da, ülkenin 250. yıldönümü onuruna Beyaz Saray çimlerinde düzenlenmiş, etkinliğe binlerce kişi katılmıştı.