https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/trump-beyaz-saray-bahcesinde-ufc-gecesine-ev-sahipligi-yapti-1106507272.html

Trump, Beyaz Saray bahçesinde UFC gecesine ev sahipliği yaptı

Trump, Beyaz Saray bahçesinde UFC gecesine ev sahipliği yaptı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, 80. yaş günü ve ABD'nin 250. kuruluş yılı kutlamaları kapsamında Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlenen UFC etkinliğine ev sahipliği... 15.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-15T11:05+0300

2026-06-15T11:05+0300

2026-06-15T11:05+0300

yaşam

ultimate fighting championship (ufc)

donald trump

justin gaethje

dana white

reuters

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen Ultimate Fighting Championship (UFC) organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Trump'ın 80. doğum günü ile ABD'nin 250. kuruluş yılı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, Beyaz Saray tarihinde düzenlenen ilk profesyonel spor organizasyonu oldu.Trump, UFC Başkanı Dana White ile birlikte Beyaz Saray'dan arenaya yürüyerek etkinliğin açılışını yaptı. Açılış sırasında askeri uçaklar da Beyaz Saray üzerinde uçuş gerçekleştirdi.Davetli olarak yaklaşık 4 bin 300 kişinin katıldığı organizasyonda 14 dövüşçü mücadele etti. Gecenin ana karşılaşmasında Gürcü-İspanyol hafif sıklet dövüşçüsü Ilia Topuria ile ABD'li Justin Gaethje karşı karşıya geldi. Etkinlik için ayrıca yakın bölgede kurulan taraftar alanında yaklaşık 85 bin kişinin toplanmasının beklendiği bildirildi.UFC'nin organizasyon için yaklaşık 60 milyon dolar harcadığı, yalnızca etkinlik sonrasında çimlerin onarımı için 700 bin dolar bütçe ayrıldığı belirtildi. Arenanın en dikkat çeken unsuru ise sekizgen dövüş kafesinin üzerine kurulan, 92 fit (yaklaşık 28 metre) yüksekliğindeki ve 600 ton ağırlığındaki "Claw" adlı dev metal yapı oldu.Etkinlik, Beyaz Saray'da düzenlenmesi nedeniyle siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi. Organizasyondan günler önce açılan bir dava ile etkinliğin durdurulması talep edildi. Davacılar, Trump'ın UFC ve Dana White ile olan yakın ilişkilerine dikkat çekerek organizasyonun kamu kaynaklarının kullanımı açısından sorunlu olduğunu savundu. Ancak mahkeme etkinliğin durdurulması talebini reddetti.Öte yandan Reuters/Ipsos tarafından yayımlanan bir kamuoyu araştırması, Amerikalıların önemli bir bölümünün UFC organizasyonunun Beyaz Saray'da düzenlenmesine sıcak bakmadığını ortaya koydu. Ankete katılanların yalnızca yüzde 16'sı etkinliği uygun bulurken, yüzde 46'sı buna karşı olduğunu belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/trumpin-beyaz-sarayda-ufc-hayali-gercek-oluyor-milyonlarca-dolarlik-gosteri-pazar-gunu-1106463187.html

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ultimate fighting championship (ufc), donald trump, justin gaethje, dana white, reuters