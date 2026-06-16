https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/endonezyada-67-buyuklugunde-deprem-1106529309.html
Endonezya'da 6,7 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 6,7 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Endonezya'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 16.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-16T08:23+0300
2026-06-16T08:23+0300
2026-06-16T08:23+0300
son depremler
endonezya
abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)
deprem
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Endonezya'nın Palu kentinin 43 kilometre güneydoğusu olduğunu açıkladı.Açıklamada, 6,7 büyüklüğündeki depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.Depreme ilişkin henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/afad-duyurdu-izmirde-korkutan-deprem--1106473715.html
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endonezya, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), deprem, deprem son dakika
endonezya, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), deprem, deprem son dakika
Endonezya'da 6,7 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Endonezya'nın Palu kentinin 43 kilometre güneydoğusu olduğunu açıkladı.
Açıklamada, 6,7 büyüklüğündeki depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Depreme ilişkin henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi.