Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/endonezyada-67-buyuklugunde-deprem-1106529309.html
Endonezya'da 6,7 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 6,7 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Endonezya'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 16.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-16T08:23+0300
2026-06-16T08:23+0300
son depremler
endonezya
abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)
deprem
deprem son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/10/1106528985_0:0:2100:1181_1920x0_80_0_0_e81164881d48d0fae0df469250aa04c1.png
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Endonezya'nın Palu kentinin 43 kilometre güneydoğusu olduğunu açıkladı.Açıklamada, 6,7 büyüklüğündeki depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.Depreme ilişkin henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/afad-duyurdu-izmirde-korkutan-deprem--1106473715.html
endonezya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/10/1106528985_525:0:2100:1181_1920x0_80_0_0_3ab85e2c88d142c0953bc2f335328754.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
endonezya, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), deprem, deprem son dakika
endonezya, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), deprem, deprem son dakika

Endonezya'da 6,7 büyüklüğünde deprem

08:23 16.06.2026
© FotoğrafDeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
© Fotoğraf
Abone ol
Endonezya'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Endonezya'nın Palu kentinin 43 kilometre güneydoğusu olduğunu açıkladı.
Açıklamada, 6,7 büyüklüğündeki depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Depreme ilişkin henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2026
SON DEPREMLER
AFAD duyurdu: İzmir'de korkutan deprem
13 Haziran , 12:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала