https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/afad-duyurdu-izmirde-korkutan-deprem--1106473715.html
AFAD duyurdu: İzmir'de korkutan deprem
AFAD duyurdu: İzmir'de korkutan deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, İzmir Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 13.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-13T12:42+0300
2026-06-13T12:42+0300
2026-06-13T13:25+0300
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AFAD, İzmir'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Foça açıklarında meydana geldiAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde İzmir Körfezi merkezli depremin büyüklüğü 3.7 olarak ölçüldü. Saat 12.22'de kaydedilen deprem Foça'ya yaklaşık 9,8 kilometre mesafede gerçekleşti. Sarsıntı yerin 7,54 kilometre derinliğinde meydana geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/prof-dr-gorurden-gaziantepteki-deprem-sonrasi-onemli-aciklama-levha-icleri-parcalanacak-1106472391.html
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i̇zmir, deprem, i̇zmir körfezi, afad
i̇zmir, deprem, i̇zmir körfezi, afad
AFAD duyurdu: İzmir'de korkutan deprem
12:42 13.06.2026 (güncellendi: 13:25 13.06.2026)
AFAD, İzmir Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, İzmir'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Foça açıklarında meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde İzmir Körfezi merkezli depremin büyüklüğü 3.7 olarak ölçüldü. Saat 12.22'de kaydedilen deprem Foça'ya yaklaşık 9,8 kilometre mesafede gerçekleşti. Sarsıntı yerin 7,54 kilometre derinliğinde meydana geldi.