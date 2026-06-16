https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/dis-politika-uzmani-yucel-iran-abd-anlasmasi-degerlendirdi-turkiye-agirligini-artirdi-ve-diplomatik-1106545812.html

Dış Politika Uzmanı Yücel, İran-ABD anlaşması değerlendirdi: Türkiye ağırlığını artırdı ve diplomatik gücünü gösterdi

Dış Politika Uzmanı Yücel, İran-ABD anlaşması değerlendirdi: Türkiye ağırlığını artırdı ve diplomatik gücünü gösterdi

Sputnik Türkiye

Trump'ın, İran ile anlaşmaya varıldığını açıklaması ve Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın sona erdiğini duyurması, Ortadoğu'da yeni bir dönemin kapısını araladı... 16.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-16T14:23+0300

2026-06-16T14:23+0300

2026-06-16T14:23+0300

görüş

ortadoğu

donald trump

i̇srail

i̇ran

türkiye

recep tayyip erdoğan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1f/1106134730_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_57ea239ba4a660b3094a098107c9be91.jpg

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile anlaşmaya varıldığını açıklaması ve Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın sona erdiğini duyurması, Ortadoğu'da yeni bir dönemin kapısını araladı. Ateşkesin ardından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulunan Trump, İsrail'in kendilerine minnettar olması gerektiğini ifade etti. Trump anlaşmayı "başarı" olarak nitelendirirken, İsrail cephesinden ise yükselen eleştiriler dikkat çekti. Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel'e göre ortaya çıkan tablo, İsrail'in beklentilerini karşılamayan ve Türkiye'nin diplomatik etkisini artıran yeni bir sürece işaret ediyor.‘Trump'ın açıklamalarına rağmen İsrail kesinlikle bu durumdan memnun değil’Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel, Trump'ın anlaşmayı "başarılı" olarak tanımlayan açıklamalarının büyük ölçüde İsrail'in güvenliğinin korunduğu tezini desteklediğini belirtti. Ancak İsrail cephesinden gelen tepkilerin farklı bir tablo ortaya koyduğunu söyleyen uzman, Başbakan Netanyahu doğrudan sert açıklamalar yapmasa da hükümet üyeleri ve muhalefet kanadından gelen değerlendirmelerin memnuniyetsizliği gösterdiğini ifade etti. Bu durumun, anlaşmanın İsrail'in beklentilerini tam anlamıyla karşılamadığını ortaya koyduğunu belirten Yücel, söz konusu metnin İran'ın askeri kapasitesini, bölgesel etkisini veya siyasi yapısını hedef alan sonuçlar üretmediğini kaydetti:‘Barışa giden yolda imzalanan bu metin hem Türkiye için hem bölge ülkeleri için bir son değil bir başlangıç’Yücel, gelişmelerin Türkiye açısından da kritik sonuçlar doğurduğunu belirtti. Ankara'nın komşusu İran'da uzun süreli bir savaş istemediğini hatırlatan uzman, çatışmaların sona erdirilmesi ve daha fazla büyümemesi için yoğun diplomatik girişimlerde bulunulduğunu hatırlattı:‘Türkiye bu süreçte ağırlığını arttırdığı gibi diplomatik gücünü de gösterdi’Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel, Trump'ın açıklamalarında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vurgusunun yer almasının da bu diplomatik çabaların uluslararası düzeyde karşılık bulduğunu gösterdiğini söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/iran-abd-anlasmasi-sonrasi-gozler-ortadoguda-savasin-cercevesini-cizen-israilin-masada-soz-sahibi-1106544383.html

i̇srail

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

ortadoğu, donald trump, i̇srail, i̇ran, türkiye, recep tayyip erdoğan