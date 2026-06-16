Dış Politika Uzmanı Yücel, İran-ABD anlaşması değerlendirdi: Türkiye ağırlığını artırdı ve diplomatik gücünü gösterdi
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturİran-ABD
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Özel
Trump'ın, İran ile anlaşmaya varıldığını açıklaması ve Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın sona erdiğini duyurması, Ortadoğu'da yeni bir dönemin kapısını araladı. Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel'e göre ortaya çıkan tablo, İsrail'in beklentilerini karşılamayan ve Türkiye'nin diplomatik etkisini artıran yeni bir dönemi gösteriyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile anlaşmaya varıldığını açıklaması ve Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın sona erdiğini duyurması, Ortadoğu'da yeni bir dönemin kapısını araladı. Ateşkesin ardından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulunan Trump, İsrail'in kendilerine minnettar olması gerektiğini ifade etti. Trump anlaşmayı "başarı" olarak nitelendirirken, İsrail cephesinden ise yükselen eleştiriler dikkat çekti. Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel'e göre ortaya çıkan tablo, İsrail'in beklentilerini karşılamayan ve Türkiye'nin diplomatik etkisini artıran yeni bir sürece işaret ediyor.
‘Trump'ın açıklamalarına rağmen İsrail kesinlikle bu durumdan memnun değil’
Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel, Trump'ın anlaşmayı "başarılı" olarak tanımlayan açıklamalarının büyük ölçüde İsrail'in güvenliğinin korunduğu tezini desteklediğini belirtti. Ancak İsrail cephesinden gelen tepkilerin farklı bir tablo ortaya koyduğunu söyleyen uzman, Başbakan Netanyahu doğrudan sert açıklamalar yapmasa da hükümet üyeleri ve muhalefet kanadından gelen değerlendirmelerin memnuniyetsizliği gösterdiğini ifade etti. Bu durumun, anlaşmanın İsrail'in beklentilerini tam anlamıyla karşılamadığını ortaya koyduğunu belirten Yücel, söz konusu metnin İran'ın askeri kapasitesini, bölgesel etkisini veya siyasi yapısını hedef alan sonuçlar üretmediğini kaydetti:
“Açıklama tamamen anlaşmanın İsrail’i koruduğunu anlaşmanın başarılı olduğunu anlaşmanın İsrail’i zayıflatmadığını iddia eden söylemleri destekler nitelikte. Aslında her zamanki gibi bir Trump klasiği. Harika bir anlaşma harika insanlar harika iş yaptık diye ortaya çıkmasına rağmen İsrail tarafı kesinlikle bu durumdan memnun değil. Netanyahu direk açıklamalarda bulunmasa da hem kabinesinden hem de İsrail muhalefetinden oldukça sert açıklamalar geliyor. Bu da bize gösteriyor ki İsrail’i tatmin etmeyen İsrail’in isteklerini kesinlikle karşılamayan bir anlaşma metni var. Bu anlaşmayla İsrail ne İran’ın gücünü ne İran’ın sınırlarını ne İran’ın rejimini çökertiyor. Tam tersi ABD’nin İran'ı eşiti olarak gördüğü ve hiçbir hedefine ulaşamayan ABD-İsrail için bir savaş gerçeğini yansıtıyor. “
‘Barışa giden yolda imzalanan bu metin hem Türkiye için hem bölge ülkeleri için bir son değil bir başlangıç’
Yücel, gelişmelerin Türkiye açısından da kritik sonuçlar doğurduğunu belirtti. Ankara'nın komşusu İran'da uzun süreli bir savaş istemediğini hatırlatan uzman, çatışmaların sona erdirilmesi ve daha fazla büyümemesi için yoğun diplomatik girişimlerde bulunulduğunu hatırlattı:
“Türkiye açısından kritik bir gelişme olduğunu söylemek gerekiyor. Çünkü Türkiye komşusu İran’da bir savaş istemiyordu ve bu savaşın uzamaması ve hatta bitirilmesi konusunda oldukça yoğun diplomatik çalışmalara girmişti.”
‘Türkiye bu süreçte ağırlığını arttırdığı gibi diplomatik gücünü de gösterdi’
Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel, Trump'ın açıklamalarında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vurgusunun yer almasının da bu diplomatik çabaların uluslararası düzeyde karşılık bulduğunu gösterdiğini söyledi:
“Trump tarafından da Türkiye ve Erdoğan vurgusu bu çalışmaların sonuç verdiğini gösteriyor. Nitekim bu savaşın uzaması Türkiye açısından hem diplomatik hem ekonomik hem de güvenlik sorunlarına gebeydi. Ancak bu anlaşmayla ekonomik olarak olumlu gelişmeler bölgede ve küresel manada olacaktır. Güvenlik açısından ise herhangi bir göç, bölgede yeni bir istikrarsızlık yaratma ihtimalinin bitmesi Türkiye’nin en büyük hedeflerinden biriydi. Bu yüzden bu barışa giden yolda imzalanan bu metin hem Türkiye için hem bölge ülkeleri için bir son değil bir başlangıçtır. Bölgede ve küresel düzende ne gibi sonuçları olacak hepimiz göreceğiz. Ama şunu da eklemek gerekiyor ki Türkiye bu süreçte ağırlığını arttırdığı gibi diplomatik gücünü de gösterdi.”