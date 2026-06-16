https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/chpde-bugun-grup-toplantisi-yok-1106531763.html

CHP'de bugün grup toplantısı yok: Kılıçdaroğlu ve Özel ekibinden art arda açıklamalar geldi

CHP'de bugün grup toplantısı yok: Kılıçdaroğlu ve Özel ekibinden art arda açıklamalar geldi

Sputnik Türkiye

CHP'de geçen hafta yaşanan krizin ardından bugün grup toplantısı yapılmaması kararı alındı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'yeni gerilimlere zemin... 16.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-16T09:47+0300

2026-06-16T09:47+0300

2026-06-16T09:48+0300

poli̇ti̇ka

chp

özgür özel

kemal kılıçdaroğlu

chp genel merkezi

tbmm

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CHP’de grup toplantısı düğümü çözüldü. Hem Özgür Özel hem Kemal Kılıçdaroğlu bu hafta grup toplantısı yapmama kararı aldı.Murat Emir: Grup toplantısı yapılmayacakCHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Bu hafta salı günü CHP'de grup toplantısı yapılmayacak." dedi.Emir, Genel Merkez'den Meclis'e grup toplantısı yapmak için bir başvuru yapılmadığını da dile getirip "Sayın Genel Başkanımız, örgütlerimizin bize verdiği bunca yoğun destekten sonra, örgütlerimizin yorgunluğunu da görerek bu hafta grup toplantısı yapmama kararı almıştır." açıklamasında bulundu.Emir'den kurultay çağrısıEmir, "Olağanüstü kurultay çağrısı içeren 900 delegenin imzasını 17 Haziran Çarşamba günü Genel Merkez'e ileteceğiz.” diye konuştu. 20 Temmuz’a kadar kurultayın toplanması gerektiğinin altını çizdi.Bu hamleye karşı Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden de daha önce tedbir kararına işaret edilip delegelerle olağanüstü kurultayın toplanamayacağına dikkat çekilmişti.Müslim Sarı da açıklama yaptıCHP Sözcüsü Müslim Sarı ise genel merkezin toplantı yapmama kararını sosyal medya hesabından duyurdu.Sarı, “Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğini korumak, yeni ayrışmalara ve gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'de gerçekleştirilmesi planlanan grup toplantısını yapmama kararı almıştır. Partimizin önceliği; kişisel ya da dönemsel tartışmalar değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal gücünü, ortak aklını ve toplumsal sorumluluğunu korumaktır.” ifadelerini kullandı.Yeni ihraç olacak mı?CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) yarın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Masada yeni ihraçlar ve Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır’dan boşalan grup başkanvekilliği için atılacak adım olacak .Ankara, İstanbul ve İzmir İl Başkanlıklarının da görevden alınacağı iddia edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/chp-genel-merkezinde-ziyaretci-yasagi-1106418130.html

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chp, özgür özel, kemal kılıçdaroğlu, chp genel merkezi, tbmm