https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/chp-genel-merkezinde-ziyaretci-yasagi-1106418130.html
CHP Genel Merkezi'nde ziyaretçi yasağı
CHP Genel Merkezi'nde ziyaretçi yasağı
Sputnik Türkiye
CHP Genel Merkezi'nde bugün gerçekleştirilecek Parti Meclisi (PM) toplantısı öncesinde ziyaretçi girişleri durduruldu. 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T10:33+0300
2026-06-11T10:33+0300
2026-06-11T10:33+0300
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CHP gözler bugün yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısına çevrilirken, toplantı öncesinde Genel Merkez'de ziyaretçi kısıtlaması uygulamaya alındı.21 Mayıs'ta alınan mutlak butlan kararının ardından göreve getirilen eski Parti Meclisi üyeleri, bugün saat 13.00'te gerçekleştirilecek toplantıda ilk kez bir araya gelecek.Toplantının CHP Genel Merkezi'nde yapılacağı bildirildi.Genel Merkez kapısına duyuru asıldıZiyaretçi yasağı kararı, CHP Genel Merkezi'nin girişine asılan yazılı duyuruyla ilan edildi.Duyuruda, "Parti Meclisi Toplantısı nedeniyle Genel Merkez'e ziyaretçi kabul edilmeyecektir" ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/mobil-hat-sahiplerini-ilgilendiren-degisiklik-14-gun-sonra-devreye-girecek-1106414803.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp parti meclisi
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp parti meclisi
CHP Genel Merkezi'nde ziyaretçi yasağı
CHP Genel Merkezi'nde bugün gerçekleştirilecek Parti Meclisi (PM) toplantısı öncesinde ziyaretçi girişleri durduruldu.
CHP gözler bugün yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısına çevrilirken, toplantı öncesinde Genel Merkez'de ziyaretçi kısıtlaması uygulamaya alındı.
21 Mayıs'ta alınan mutlak butlan kararının ardından göreve getirilen eski Parti Meclisi üyeleri, bugün saat 13.00'te gerçekleştirilecek toplantıda ilk kez bir araya gelecek.
Toplantının CHP Genel Merkezi'nde yapılacağı bildirildi.
Genel Merkez kapısına duyuru asıldı
Ziyaretçi yasağı kararı, CHP Genel Merkezi'nin girişine asılan yazılı duyuruyla ilan edildi.
Duyuruda, "Parti Meclisi Toplantısı nedeniyle Genel Merkez'e ziyaretçi kabul edilmeyecektir" ifadelerine yer verildi.