https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/bm-acikladi-2027de-24-milyon-multecinin-yeni-bir-ulkeye-yerlestirilmesi-gerekecek-1106552932.html

BM açıkladı: 2027'de 2.4 milyon mültecinin yeni bir ülkeye yerleştirilmesi gerekecek

BM açıkladı: 2027'de 2.4 milyon mültecinin yeni bir ülkeye yerleştirilmesi gerekecek

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 2027 yılında dünya genelinde yaklaşık 2.4 milyon mültecinin yeniden yerleştirilmeye ihtiyaç duyacağını... 16.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-16T17:44+0300

2026-06-16T17:44+0300

2026-06-16T17:44+0300

dünya

güney sudan

sudan

suriye

birleşmiş milletler mülteciler yüksek komiserliği (bmmyk) bağımsız uluslararası suriye araştırma komisyonu

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

mülteci

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/18/1054204337_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_97e42c543e2d841c37d29e7a79049a91.jpg

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Uluslararası Koruma ve Çözümler Biriminde Kalıcı Çözümler ve Saha Koruma Destek Hizmeti Başkanı olarak görev yapan Jackie Keegan, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.​​​​​​BMMYK'nin yayımladığı son "Öngörülen Küresel Yeniden Yerleştirme İhtiyaçları" raporuna dair açıklamalarda bulunan Keegan, bu alanda küresel ihtiyaçlar ile mevcut durum arasındaki uçurumun devam ettiğine değinerek, mültecilerin yeniden yerleştirilmesinin acilen genişletilmesinin gerektiğini belirtti.'Uluslararası toplum 2022'de, 2027 için 130 bin yeniden yerleşim yeri hedefi belirlemişti'2025'te, BMMYK'nin yardımıyla dünya genelinde yaklaşık 37 bin mültecinin yeni bir ülkeye göç ettiğini söyleyen Keegan, bu rakamın 2024'teki 116 binden fazla kişiye kıyasla önemli ölçüde düşük olduğunu ve ihtiyaç sahibi olanların sadece küçük bir kısmını temsil ettiğini vurguladı.Keegan, şöyle devam etti:Yeniden yerleşimin, ev sahibi ülkeler üzerindeki baskıyı hafifletmeye, ortaklıkları güçlendirmeye, istikrara katkıda bulunmaya ve tehlikeli sonraki yolculukları azaltmaya yardımcı olduğunu belirten Keegan, yeniden yerleşimin genişletilmesinin acil ve ulaşılabilir bir hedef olduğuna da işaretti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/vancetan-irana-sert-uyari-nukleer-silah-girisimi-anlasmayi-sona-erdirir-1106550443.html

güney sudan

sudan

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

güney sudan, sudan, suriye, birleşmiş milletler mülteciler yüksek komiserliği (bmmyk) bağımsız uluslararası suriye araştırma komisyonu, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, mülteci