https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/beylikduzu-belediyesine-operasyon-27-gozalti-1106528379.html
Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon: 27 gözaltı
Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon: 27 gözaltı
Sputnik Türkiye
İstanbul merkezli 3 ildeki "usulsüz iskan raporu" operasyonunda 27 kişi gözaltına alındı. 16.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-16T08:04+0300
2026-06-16T08:04+0300
2026-06-16T08:40+0300
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce düzenlenen bilirkişi raporlarında, "yapı müteahhitliğini aynı şirketin üstlendiği 4 farklı ada, parsel üzerinde imar mevzuatına aykırı değişiklikler" yapıldığının tespit edilmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.Açıklamada, "ruhsat projelerine aykırılıklar bulunduğu, buna rağmen Beylikdüzü Belediyesi tarafından İmamoğlu İnşaat şirketine söz konusu yapılarla ilgili yapı kullanım izin belgesi (iskan)" düzenlendiği tespit edildi.İstanbul, Giresun ve Bursa'da yapılan operasyonda aralarında belediye, inşaat ve yapı denetim firması çalışanlarının olduğu 27 kişi gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/antalyada-suc-orgutu-operasyonu-63-kisi-gozaltina-alindi-1106499581.html
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beylikdüzü belediyesi
Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon: 27 gözaltı
08:04 16.06.2026 (güncellendi: 08:40 16.06.2026)
İstanbul merkezli 3 ildeki "usulsüz iskan raporu" operasyonunda 27 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce düzenlenen bilirkişi raporlarında, "yapı müteahhitliğini aynı şirketin üstlendiği 4 farklı ada, parsel üzerinde imar mevzuatına aykırı değişiklikler" yapıldığının tespit edilmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Açıklamada, "ruhsat projelerine aykırılıklar bulunduğu, buna rağmen Beylikdüzü Belediyesi tarafından İmamoğlu İnşaat şirketine söz konusu yapılarla ilgili yapı kullanım izin belgesi (iskan)" düzenlendiği tespit edildi.
İstanbul, Giresun ve Bursa'da yapılan operasyonda aralarında belediye, inşaat ve yapı denetim firması çalışanlarının olduğu 27 kişi gözaltına alındı.