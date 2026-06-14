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Antalya'da suç örgütü operasyonu: 63 kişi gözaltına alındı
Antalya'da suç örgütü operasyonu: 63 kişi gözaltına alındı
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Antalya’da 'Altunlar' olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 63 şüpheli gözaltına alındı. 14.06.2026, Sputnik Türkiye
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cumhuriyet başsavcılığı
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suç örgütü
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 'Altunlar' olarak bilinen silahlı suç örgütüne bağlı 91 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 63 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 22’sinin başka suçlardan tutuklu olduğu, 1’inin ise yurt dışında bulunduğu tespit edilirken, 5 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.Adreslerde yapılan aramalarda 7 tabanca ve 1 tüfek ele geçirilirken, şüphelilerin 'suç örgütü kurma ve yönetme', 'uyuşturucu ticareti', 'nitelikli yağma', 'tehdit', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'silahlı yaralama' ve 'tefecilik' gibi çok sayıda suça karıştığı belirlendi.Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 200 milyon lira değerindeki mal varlığı ve banka hesaplarına el konuldu. Operasyona ilişkin bazı şüphelilerin iş yeri ve evleri kurşunladığı anlara ait güvenlik kamerası görüntülerinin de ortaya çıktığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/beyaz-et-sektorune-sorusturma-29-kisi-hakkinda-karar-1106497614.html
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türkiye, antalya, cumhuriyet başsavcılığı, organize suçlarla mücadele (kom) şube müdürlüğü, suç örgütü, organize suç örgütü
türkiye, antalya, cumhuriyet başsavcılığı, organize suçlarla mücadele (kom) şube müdürlüğü, suç örgütü, organize suç örgütü

Antalya'da suç örgütü operasyonu: 63 kişi gözaltına alındı

20:40 14.06.2026
© AAGözaltı
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2026
© AA
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Antalya’da 'Altunlar' olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 63 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 'Altunlar' olarak bilinen silahlı suç örgütüne bağlı 91 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 63 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 22’sinin başka suçlardan tutuklu olduğu, 1’inin ise yurt dışında bulunduğu tespit edilirken, 5 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Adreslerde yapılan aramalarda 7 tabanca ve 1 tüfek ele geçirilirken, şüphelilerin 'suç örgütü kurma ve yönetme', 'uyuşturucu ticareti', 'nitelikli yağma', 'tehdit', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'silahlı yaralama' ve 'tefecilik' gibi çok sayıda suça karıştığı belirlendi.
Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 200 milyon lira değerindeki mal varlığı ve banka hesaplarına el konuldu. Operasyona ilişkin bazı şüphelilerin iş yeri ve evleri kurşunladığı anlara ait güvenlik kamerası görüntülerinin de ortaya çıktığı öğrenildi.
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