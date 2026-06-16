https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/beyaz-saraydaki-dovuste-yuzu-taninmaz-hale-gelmisti-topurianin-saglik-durumu-aciklandi-1106525079.html
Beyaz Saray'daki dövüşte yüzü tanınmaz hale gelmişti: Topuria'nın sağlık durumu açıklandı
Beyaz Saray'daki dövüşte yüzü tanınmaz hale gelmişti: Topuria'nın sağlık durumu açıklandı
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray'da düzenlenen UFC dövüşünde Ilia Topuria, Justin Gaethje'ye yenilmesinin ardından rakibini sosyal medya hesabından tebrik etti. Topuria, rövanş... 16.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-16T00:46+0300
2026-06-16T00:46+0300
2026-06-16T00:46+0300
spor
justin gaethje
hazır
ultimate fighting championship (ufc)
beyaz saray
ufc
ufc şampiyonası
dövüş
karma dövüş sanatları (mma)
dövüş eğitimi
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Eski UFC hafif sıklet şampiyonu Ilia Topuria, Beyaz Saray'da düzenlenen UFC Freedom 250'de kendisini mağlup eden Justin Gaethje'yi sosyal medya üzerinden tebrik etti.Topuria, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Topuria'nın sağlık durumu17 galibiyetin ardından kariyerinin ilk yenilgisini alan Topuria'nın iki gözü de maç sonrası ciddi şekilde şişmişti. Dövüş sonrası hastaneye kaldırılan Topuria'nın ekibinden bir yetkili, ''Durumu iyi. Zorlu bir maçın ardından yalnızca zamana ihtiyaç duyan sakatlıkları var. Hastaneden çıktı ve evinde dinleniyor" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/trump-beyaz-saray-bahcesinde-ufc-gecesine-ev-sahipligi-yapti-1106507272.html
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Beyaz Saray'daki dövüşte yüzü tanınmaz hale gelmişti: Topuria'nın sağlık durumu açıklandı
Beyaz Saray'da düzenlenen UFC dövüşünde Ilia Topuria, Justin Gaethje'ye yenilmesinin ardından rakibini sosyal medya hesabından tebrik etti. Topuria, rövanş mesajı vererek daha güçlü döneceğini belirtti. Hastaneden taburcu edilen dövüşçünün sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
Eski UFC hafif sıklet şampiyonu Ilia Topuria, Beyaz Saray'da düzenlenen UFC Freedom 250'de kendisini mağlup eden Justin Gaethje'yi sosyal medya üzerinden tebrik etti.
Topuria, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Justin, tebrikler. Yüzümde iz bırakacağını söylemiştin ve bunu yaptın. İlk rauntta sağ gözümün görüşünü aldın, ikinci raundun sonunda ise sol gözümün de. Bahane üretmiyorum. Hayatımın en iyi hazırlık kamplarından birini geçirdim. Hazır, formda ve mücadeleye odaklanmış şekilde geldim. Dün gece senin gecendi. Bu oyunun doğası bu. Zafer ve acı yan yana yürür. İyileşeceğim, dinleneceğim ve daha güçlü, daha akıllı ve çok daha tehlikeli şekilde geri döneceğim. Ve bana güven... Aramızdaki hikaye henüz bitmedi. Rövanşı yapacağız.
Topuria'nın sağlık durumu
17 galibiyetin ardından kariyerinin ilk yenilgisini alan Topuria'nın iki gözü de maç sonrası ciddi şekilde şişmişti. Dövüş sonrası hastaneye kaldırılan Topuria'nın ekibinden bir yetkili, ''Durumu iyi. Zorlu bir maçın ardından yalnızca zamana ihtiyaç duyan sakatlıkları var. Hastaneden çıktı ve evinde dinleniyor" dedi.