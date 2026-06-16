Beyaz Saray'daki dövüşte yüzü tanınmaz hale gelmişti: Topuria'nın sağlık durumu açıklandı

Justin, tebrikler. Yüzümde iz bırakacağını söylemiştin ve bunu yaptın. İlk rauntta sağ gözümün görüşünü aldın, ikinci raundun sonunda ise sol gözümün de. Bahane üretmiyorum. Hayatımın en iyi hazırlık kamplarından birini geçirdim. Hazır, formda ve mücadeleye odaklanmış şekilde geldim. Dün gece senin gecendi. Bu oyunun doğası bu. Zafer ve acı yan yana yürür. İyileşeceğim, dinleneceğim ve daha güçlü, daha akıllı ve çok daha tehlikeli şekilde geri döneceğim. Ve bana güven... Aramızdaki hikaye henüz bitmedi. Rövanşı yapacağız.