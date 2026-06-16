https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/banvit-duyurdu-denetim-kayyumu-olarak-tmsf-atandi-1106535178.html

Banvit duyurdu: Denetim kayyumu olarak TMSF atandı

Banvit duyurdu: Denetim kayyumu olarak TMSF atandı

Sputnik Türkiye

Banvit, beyaz et sektörüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında TMSF'nin şirkete 'denetim kayyumu' olarak atandığını duyurdu. 16.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-16T10:45+0300

2026-06-16T10:45+0300

2026-06-16T10:45+0300

ekonomi̇

i̇stanbul

banvit

tmsf

kamuyu aydınlatma platformu (kap)

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Banvit, TMSF'nin şirkete 'denetim kayyumu' olarak atandığını duyurdu. Şirket yönetiminin karar ve işlemleri kayyum onayına tabi olacak.Beyaz et sektörüne soruşturma başlatılmıştıBanvit, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, beyaz et sektörüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şirkete ilişkin alınan kararı duyurdu. Şirket, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 13 şirket hakkında denetim kayyumluğu tedbiri kararı verildiğini hatırlattı.TMSF, kayyum olarak atandıBanvit, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı doğrultusunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun şirkete denetim kayyumu olarak atandığını duyurdu. Kararın TMSF tarafından şirkete tebliğ edildiği ifade edildi. Denetim kayyumlığı tedbiri kapsamında şirket yönetim organının alacağı karar ve gerçekleştireceği işlemlerin geçerliliği kayyumun onayına bağlı olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/bakan-gurlek-8-ildeki-operasyonu-duyurdu--beyaz-et-sektorundeki-13-sirkete-kayyum-atandi-1106445526.html

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