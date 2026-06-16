https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/banvit-duyurdu-denetim-kayyumu-olarak-tmsf-atandi-1106535178.html
Banvit duyurdu: Denetim kayyumu olarak TMSF atandı
Banvit duyurdu: Denetim kayyumu olarak TMSF atandı
Sputnik Türkiye
Banvit, beyaz et sektörüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında TMSF'nin şirkete 'denetim kayyumu' olarak atandığını duyurdu. 16.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-16T10:45+0300
2026-06-16T10:45+0300
2026-06-16T10:45+0300
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i̇stanbul
banvit
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Banvit, TMSF'nin şirkete 'denetim kayyumu' olarak atandığını duyurdu. Şirket yönetiminin karar ve işlemleri kayyum onayına tabi olacak.Beyaz et sektörüne soruşturma başlatılmıştıBanvit, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, beyaz et sektörüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şirkete ilişkin alınan kararı duyurdu. Şirket, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 13 şirket hakkında denetim kayyumluğu tedbiri kararı verildiğini hatırlattı.TMSF, kayyum olarak atandıBanvit, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı doğrultusunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun şirkete denetim kayyumu olarak atandığını duyurdu. Kararın TMSF tarafından şirkete tebliğ edildiği ifade edildi. Denetim kayyumlığı tedbiri kapsamında şirket yönetim organının alacağı karar ve gerçekleştireceği işlemlerin geçerliliği kayyumun onayına bağlı olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/bakan-gurlek-8-ildeki-operasyonu-duyurdu--beyaz-et-sektorundeki-13-sirkete-kayyum-atandi-1106445526.html
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i̇stanbul, banvit, tmsf, kamuyu aydınlatma platformu (kap)
i̇stanbul, banvit, tmsf, kamuyu aydınlatma platformu (kap)
Banvit duyurdu: Denetim kayyumu olarak TMSF atandı
Banvit, beyaz et sektörüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında TMSF'nin şirkete 'denetim kayyumu' olarak atandığını duyurdu.
Banvit, TMSF'nin şirkete 'denetim kayyumu' olarak atandığını duyurdu. Şirket yönetiminin karar ve işlemleri kayyum onayına tabi olacak.
Beyaz et sektörüne soruşturma başlatılmıştı
Banvit, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, beyaz et sektörüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şirkete ilişkin alınan kararı duyurdu. Şirket, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 13 şirket hakkında denetim kayyumluğu tedbiri kararı verildiğini hatırlattı.
TMSF, kayyum olarak atandı
Banvit, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı doğrultusunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun şirkete denetim kayyumu olarak atandığını duyurdu. Kararın TMSF tarafından şirkete tebliğ edildiği ifade edildi. Denetim kayyumlığı tedbiri kapsamında şirket yönetim organının alacağı karar ve gerçekleştireceği işlemlerin geçerliliği kayyumun onayına bağlı olacak.