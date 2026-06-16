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Banvit duyurdu: Denetim kayyumu olarak TMSF atandı
Banvit duyurdu: Denetim kayyumu olarak TMSF atandı
Sputnik Türkiye
Banvit, beyaz et sektörüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında TMSF'nin şirkete 'denetim kayyumu' olarak atandığını duyurdu. 16.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-16T10:45+0300
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Banvit, TMSF'nin şirkete 'denetim kayyumu' olarak atandığını duyurdu. Şirket yönetiminin karar ve işlemleri kayyum onayına tabi olacak.Beyaz et sektörüne soruşturma başlatılmıştıBanvit, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, beyaz et sektörüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şirkete ilişkin alınan kararı duyurdu. Şirket, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 13 şirket hakkında denetim kayyumluğu tedbiri kararı verildiğini hatırlattı.TMSF, kayyum olarak atandıBanvit, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı doğrultusunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun şirkete denetim kayyumu olarak atandığını duyurdu. Kararın TMSF tarafından şirkete tebliğ edildiği ifade edildi. Denetim kayyumlığı tedbiri kapsamında şirket yönetim organının alacağı karar ve gerçekleştireceği işlemlerin geçerliliği kayyumun onayına bağlı olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/bakan-gurlek-8-ildeki-operasyonu-duyurdu--beyaz-et-sektorundeki-13-sirkete-kayyum-atandi-1106445526.html
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i̇stanbul, banvit, tmsf, kamuyu aydınlatma platformu (kap)
i̇stanbul, banvit, tmsf, kamuyu aydınlatma platformu (kap)

Banvit duyurdu: Denetim kayyumu olarak TMSF atandı

10:45 16.06.2026
© AATavuk
Tavuk - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
© AA
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Banvit, beyaz et sektörüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında TMSF'nin şirkete 'denetim kayyumu' olarak atandığını duyurdu.
Banvit, TMSF'nin şirkete 'denetim kayyumu' olarak atandığını duyurdu. Şirket yönetiminin karar ve işlemleri kayyum onayına tabi olacak.

Beyaz et sektörüne soruşturma başlatılmıştı

Banvit, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, beyaz et sektörüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şirkete ilişkin alınan kararı duyurdu. Şirket, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 13 şirket hakkında denetim kayyumluğu tedbiri kararı verildiğini hatırlattı.

TMSF, kayyum olarak atandı

Banvit, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı doğrultusunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun şirkete denetim kayyumu olarak atandığını duyurdu. Kararın TMSF tarafından şirkete tebliğ edildiği ifade edildi. Denetim kayyumlığı tedbiri kapsamında şirket yönetim organının alacağı karar ve gerçekleştireceği işlemlerin geçerliliği kayyumun onayına bağlı olacak.
Tavuk - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2026
TÜRKİYE
Beyaz et sektöründe denetim kayyumu atanan 13 şirket belli oldu: 28 kişi gözaltına alındı
12 Haziran , 09:12
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