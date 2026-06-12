https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/bakan-gurlek-8-ildeki-operasyonu-duyurdu--beyaz-et-sektorundeki-13-sirkete-kayyum-atandi-1106445526.html

Bakan Gürlek, 8 ildeki operasyonu duyurdu: Beyaz et sektöründeki 13 şirkete kayyum atandı

Bakan Gürlek, 8 ildeki operasyonu duyurdu: Beyaz et sektöründeki 13 şirkete kayyum atandı

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Akın Gürlek, beyaz et sektöründe haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine yol açtığı değerlendirilen eylemlere yönelik 8 ilde eş... 12.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-12T09:12+0300

2026-06-12T09:12+0300

2026-06-12T09:25+0300

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akın gürlek

cumhuriyet başsavcılığı

beyaz et

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, beyaz et sektörüne yönelik yürütülen soruşturmada 8 ilde eş zamanlı operasyonla 13 şirkete denetim kayyumu atandığını ve 32 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşların temel gıda ürünlerine adil, güvenli ve makul koşullarda ulaşabilmesi ile tüketici haklarının korunmasının öncelikli konular arasında yer aldığını belirtti. Eş zamanlı operasyon: 32 gözaltı kararıAdalet, İçişleri, Ticaret ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının bu hedef doğrultusunda koordinasyon içerisinde hareket ettiğini ifade eden Gürlek, beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine yol açtığı değerlendirilen eylemlere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini kaydetti.Soruşturma kapsamında milletin temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerin hukuka uygun, şeffaf ve denetlenebilir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla 13 şirkete denetim kayyımı atandığını belirten Gürlek, serbest rekabet ortamını ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdiği değerlendirilen 32 şüpheli hakkında da gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulandığını aktardı. Hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde vatandaşların ekonomik haklarını zedeleyen, piyasa düzenini bozmaya teşebbüs eden ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayan Gürlek, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne, ayrıca süreçte katkı sunan Rekabet Kurumu, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Genel Müdürlüğü ve Mali Suçları Araştırma Kurulu yetkililerine teşekkür etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/hazine-ve-maliye-bakanligindan-emekli-maasi-iddialarina-yalanlama-1106445343.html

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