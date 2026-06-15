Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/canakkalede-orman-yangini-ekipler-mudahale-ediyor-1106519627.html
Çanakkale'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
Çanakkale'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
Sputnik Türkiye
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bozuk ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. 15.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-15T17:49+0300
2026-06-15T17:49+0300
türki̇ye
çanakkale
çanakkale valiliği
çanakkale belediyesi
yangın
yangın alarmı
yangın söndürme
yangın helikopteri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0f/1106519466_0:157:1175:818_1920x0_80_0_0_78f2cc1e2a84e66f9889109a07aaa58f.jpg
Çevre Yolu yakınındaki Erenler mevkisinde bulunan bozuk orman alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere müdahale için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.Yangının kontrol altına alınması amacıyla hava araçları ve kara ekipleri çalışma yürütürken, Ezine Belediyesi itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/sanliurfada-10-katli-apartmanda-yangin-cikti-ekipler-mudahale-ediyor-1106498511.html
türki̇ye
çanakkale
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0f/1106519466_10:0:1166:867_1920x0_80_0_0_6fd437ad3a23d83d123f7b985ab87199.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çanakkale, çanakkale valiliği, çanakkale belediyesi , yangın, yangın alarmı, yangın söndürme, yangın helikopteri
çanakkale, çanakkale valiliği, çanakkale belediyesi , yangın, yangın alarmı, yangın söndürme, yangın helikopteri

Çanakkale'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

17:49 15.06.2026
© AA / Ezine BelediyesiÇanakkale'nin Ezine ilçesinde bozuk orman alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bozuk orman alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2026
© AA / Ezine Belediyesi
Abone ol
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bozuk ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Çevre Yolu yakınındaki Erenler mevkisinde bulunan bozuk orman alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere müdahale için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınması amacıyla hava araçları ve kara ekipleri çalışma yürütürken, Ezine Belediyesi itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde 10 katlı apartmanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2026
TÜRKİYE
Şanlıurfa'da 10 katlı apartmanda yangın çıktı: Ekipler müdahale ediyor
Dün, 19:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала