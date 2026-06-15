https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/canakkalede-orman-yangini-ekipler-mudahale-ediyor-1106519627.html
Çanakkale'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
Çanakkale'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
Sputnik Türkiye
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bozuk ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. 15.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-15T17:49+0300
2026-06-15T17:49+0300
2026-06-15T17:49+0300
türki̇ye
çanakkale
çanakkale valiliği
çanakkale belediyesi
yangın
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Çevre Yolu yakınındaki Erenler mevkisinde bulunan bozuk orman alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere müdahale için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.Yangının kontrol altına alınması amacıyla hava araçları ve kara ekipleri çalışma yürütürken, Ezine Belediyesi itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/sanliurfada-10-katli-apartmanda-yangin-cikti-ekipler-mudahale-ediyor-1106498511.html
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çanakkale, çanakkale valiliği, çanakkale belediyesi , yangın, yangın alarmı, yangın söndürme, yangın helikopteri
çanakkale, çanakkale valiliği, çanakkale belediyesi , yangın, yangın alarmı, yangın söndürme, yangın helikopteri
Çanakkale'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bozuk ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Çevre Yolu yakınındaki Erenler mevkisinde bulunan bozuk orman alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere müdahale için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınması amacıyla hava araçları ve kara ekipleri çalışma yürütürken, Ezine Belediyesi itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.