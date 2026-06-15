https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/canakkalede-orman-yangini-ekipler-mudahale-ediyor-1106519627.html

Çanakkale'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Çanakkale'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Sputnik Türkiye

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bozuk ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. 15.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-15T17:49+0300

2026-06-15T17:49+0300

2026-06-15T17:49+0300

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Çevre Yolu yakınındaki Erenler mevkisinde bulunan bozuk orman alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere müdahale için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.Yangının kontrol altına alınması amacıyla hava araçları ve kara ekipleri çalışma yürütürken, Ezine Belediyesi itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/sanliurfada-10-katli-apartmanda-yangin-cikti-ekipler-mudahale-ediyor-1106498511.html

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