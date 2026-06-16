https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/bakan-gurlek-feto-firarileri-icin-119-ulkeye-toplam-2-bin-950-iade-talebi-iletildi-1106528055.html
Bakan Gürlek: 'FETÖ firarileri için 119 ülkeye toplam 2 bin 950 iade talebi iletildi'
Bakan Gürlek: 'FETÖ firarileri için 119 ülkeye toplam 2 bin 950 iade talebi iletildi'
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ mensuplarının iadesi için yürütülen hukuk mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, 119 ülkeye toplam 2 bin 950 iade... 16.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-16T07:29+0300
2026-06-16T07:29+0300
2026-06-16T07:29+0300
türki̇ye
fetö
almanya
amerika
akın gürlek
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/14/1105897358_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_4394186f1eb941e45b5ca0ce7d102b47.jpg
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yurt dışında firari durumda bulunan FETÖ üyelerinin Türkiye'ye iadesi süreciyle açıklamalarda bulundu.Gürlek, örgütün sözde üst düzey yöneticilerini kapsayan "beyin takımı"na yönelik iade dosyalarının, elde edilen yeni deliller ışığında revize edildiğini ve ilgili ülkelere yeniden gönderildiğini açıkladı.Bakan Gürlek, iade süreçlerine ilişkin şu verileri paylaştı;En fazla talep Almanya ve ABD'yeİade taleplerinin büyük bir kısmının Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri üzerinde yoğunlaştığı verilere yansırken Bakan Gürlek'in açıkladığı verilere göre, en çok iade talebi iletilen ilk üç ülke şöyle: Almanya: 777 dosya, ABD: 728 dosya, Belçika: 142 dosya.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/bakan-gurlek-duyurdu-manisadaki-bebek-olumu-16-yil-sonra-topuk-kaniyla-aydinlatildi--1106472849.html
türki̇ye
almanya
amerika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/14/1105897358_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_156a1dd162699d990b0f1a43e34add3f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fetö, almanya, amerika, akın gürlek
fetö, almanya, amerika, akın gürlek
Bakan Gürlek: 'FETÖ firarileri için 119 ülkeye toplam 2 bin 950 iade talebi iletildi'
Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ mensuplarının iadesi için yürütülen hukuk mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, 119 ülkeye toplam 2 bin 950 iade talebi iletildiğini açıkladı. Gürlek, örgüt yöneticilerinin iadesi için dosyaların yeni delillerle güncellenerek yeniden girişimde bulunulduğunu duyurdu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yurt dışında firari durumda bulunan FETÖ üyelerinin Türkiye'ye iadesi süreciyle açıklamalarda bulundu.
Gürlek, örgütün sözde üst düzey yöneticilerini kapsayan "beyin takımı"na yönelik iade dosyalarının, elde edilen yeni deliller ışığında revize edildiğini ve ilgili ülkelere yeniden gönderildiğini açıkladı.
Bakan Gürlek, iade süreçlerine ilişkin şu verileri paylaştı;
"Bugüne kadar FETÖ ve PYD üyesi 2 bin 765 kişi hakkında hazırlanan toplam 2 bin 950 iade talebi, Adalet Bakanlığı tarafından 119 ülkeye ulaştırılmıştır. Bu talepler, terör örgütü mensuplarının işledikleri suçların delilleriyle birlikte uluslararası hukuka uygun şekilde hazırlanmış dosyalardan oluşmaktadır."
En fazla talep Almanya ve ABD'ye
İade taleplerinin büyük bir kısmının Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri üzerinde yoğunlaştığı verilere yansırken Bakan Gürlek'in açıkladığı verilere göre, en çok iade talebi iletilen ilk üç ülke şöyle: Almanya: 777 dosya, ABD: 728 dosya, Belçika: 142 dosya.