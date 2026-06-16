https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/bakan-gurlek-feto-firarileri-icin-119-ulkeye-toplam-2-bin-950-iade-talebi-iletildi-1106528055.html

Bakan Gürlek: 'FETÖ firarileri için 119 ülkeye toplam 2 bin 950 iade talebi iletildi'

Bakan Gürlek: 'FETÖ firarileri için 119 ülkeye toplam 2 bin 950 iade talebi iletildi'

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ mensuplarının iadesi için yürütülen hukuk mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, 119 ülkeye toplam 2 bin 950 iade... 16.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-16T07:29+0300

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, yurt dışında firari durumda bulunan FETÖ üyelerinin Türkiye'ye iadesi süreciyle açıklamalarda bulundu.Gürlek, örgütün sözde üst düzey yöneticilerini kapsayan "beyin takımı"na yönelik iade dosyalarının, elde edilen yeni deliller ışığında revize edildiğini ve ilgili ülkelere yeniden gönderildiğini açıkladı.Bakan Gürlek, iade süreçlerine ilişkin şu verileri paylaştı;En fazla talep Almanya ve ABD'yeİade taleplerinin büyük bir kısmının Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri üzerinde yoğunlaştığı verilere yansırken Bakan Gürlek'in açıkladığı verilere göre, en çok iade talebi iletilen ilk üç ülke şöyle: Almanya: 777 dosya, ABD: 728 dosya, Belçika: 142 dosya.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/bakan-gurlek-duyurdu-manisadaki-bebek-olumu-16-yil-sonra-topuk-kaniyla-aydinlatildi--1106472849.html

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almanya

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