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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/avrupa-birligi-israilli-bakan-ben-gvire-yaptirim-icin-oy-birligine-varamadi-1106539484.html
Avrupa Birliği İsrailli bakan Ben Gvir'e yaptırım için oy birliğine varamadı
Avrupa Birliği İsrailli bakan Ben Gvir'e yaptırım için oy birliğine varamadı
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği'nin (AB), İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'e yaptırım uygulanması konusunda oy birliğine varamadı. 16.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-16T12:30+0300
2026-06-16T12:30+0300
dünya
kaja kallas
itamar ben-gvir
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrailli Bakan Itamar Ben Gvir'e yönelik yaptırım önerisinin üye ülkeler arasında yeterli desteği bulamadığını açıkladı.Lüksemburg'da düzenlenen AB dışişleri bakanları toplantısının ardından konuşan Kallas, bazı üye ülkelerin Ben Gvir'e yaptırım uygulanmasını gündeme getirdiğini belirterek, "Birçok üye ülke Bakan Ben Gvir'e yaptırım uygulanmasını önerdi ancak bugün bu konuda bir uzlaşı sağlanamadı" ifadelerini kullandı.AB'de yaptırım kararlarının yürürlüğe girebilmesi için 27 üye ülkenin oy birliği gerekiyor. İrlanda Dışişleri Bakanlığı, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in ülkeye girişini yasakladığını duyurmuştu. İsrailli bakana karşı tedbir alan bir diğer ülke ise Fransa oldu. Fransa hükümeti, İsrail’in Gazze’ye yönelik ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’ndaki Fransız aktivistlere yönelik kötü muamele iddialarıyla ilgili soruşturma başlatılması talimatını vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/israil-basini-bakan-ben-gvir-vize-almakta-zorluk-cektigi-icin-abd-seyahatini-iptal-etti-1106536243.html
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kaja kallas, itamar ben-gvir, avrupa birliği
kaja kallas, itamar ben-gvir, avrupa birliği

Avrupa Birliği İsrailli bakan Ben Gvir'e yaptırım için oy birliğine varamadı

12:30 16.06.2026
© AA / Mostafa Alkharouf Itamar Ben-Gvir
 Itamar Ben-Gvir - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
© AA / Mostafa Alkharouf
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Avrupa Birliği'nin (AB), İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'e yaptırım uygulanması konusunda oy birliğine varamadı.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrailli Bakan Itamar Ben Gvir'e yönelik yaptırım önerisinin üye ülkeler arasında yeterli desteği bulamadığını açıkladı.
Lüksemburg'da düzenlenen AB dışişleri bakanları toplantısının ardından konuşan Kallas, bazı üye ülkelerin Ben Gvir'e yaptırım uygulanmasını gündeme getirdiğini belirterek, "Birçok üye ülke Bakan Ben Gvir'e yaptırım uygulanmasını önerdi ancak bugün bu konuda bir uzlaşı sağlanamadı" ifadelerini kullandı.
AB'de yaptırım kararlarının yürürlüğe girebilmesi için 27 üye ülkenin oy birliği gerekiyor.
İrlanda Dışişleri Bakanlığı, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in ülkeye girişini yasakladığını duyurmuştu.
İsrailli bakana karşı tedbir alan bir diğer ülke ise Fransa oldu. Fransa hükümeti, İsrail’in Gazze’ye yönelik ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’ndaki Fransız aktivistlere yönelik kötü muamele iddialarıyla ilgili soruşturma başlatılması talimatını vermişti.
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