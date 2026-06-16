https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/avrupa-birligi-israilli-bakan-ben-gvire-yaptirim-icin-oy-birligine-varamadi-1106539484.html

Avrupa Birliği İsrailli bakan Ben Gvir'e yaptırım için oy birliğine varamadı

Avrupa Birliği İsrailli bakan Ben Gvir'e yaptırım için oy birliğine varamadı

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği'nin (AB), İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'e yaptırım uygulanması konusunda oy birliğine varamadı. 16.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-16T12:30+0300

2026-06-16T12:30+0300

2026-06-16T12:30+0300

dünya

kaja kallas

itamar ben-gvir

avrupa birliği

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrailli Bakan Itamar Ben Gvir'e yönelik yaptırım önerisinin üye ülkeler arasında yeterli desteği bulamadığını açıkladı.Lüksemburg'da düzenlenen AB dışişleri bakanları toplantısının ardından konuşan Kallas, bazı üye ülkelerin Ben Gvir'e yaptırım uygulanmasını gündeme getirdiğini belirterek, "Birçok üye ülke Bakan Ben Gvir'e yaptırım uygulanmasını önerdi ancak bugün bu konuda bir uzlaşı sağlanamadı" ifadelerini kullandı.AB'de yaptırım kararlarının yürürlüğe girebilmesi için 27 üye ülkenin oy birliği gerekiyor. İrlanda Dışişleri Bakanlığı, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in ülkeye girişini yasakladığını duyurmuştu. İsrailli bakana karşı tedbir alan bir diğer ülke ise Fransa oldu. Fransa hükümeti, İsrail’in Gazze’ye yönelik ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’ndaki Fransız aktivistlere yönelik kötü muamele iddialarıyla ilgili soruşturma başlatılması talimatını vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/israil-basini-bakan-ben-gvir-vize-almakta-zorluk-cektigi-icin-abd-seyahatini-iptal-etti-1106536243.html

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kaja kallas, itamar ben-gvir, avrupa birliği