https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/arastirma-kara-mizahi-sevenler-daha-zeki-ve-daha-az-saldirgan-olabilir-1106544613.html
Araştırma: Kara mizahı sevenler daha zeki ve daha az saldırgan
Araştırma: Kara mizahı sevenler daha zeki ve daha az saldırgan
Sputnik Türkiye
Viyana Tıp Üniversitesi’nden psikolog Ulrike Willinger’ın gerçekleştirdiği bir araştırma, kara mizah seven kişilerin daha yüksek sözel ve sözel olmayan zekaya... 16.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-16T13:50+0300
2026-06-16T13:50+0300
2026-06-16T13:51+0300
yaşam
sigmund freud
kara mizah
zeka
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Bulgular, Sigmund Freud’un 1905 yılında yayımladığı ‘Şakalar ve Bilinçdışı ile İlişkileri’ kitabındaki teorilerle de örtüşüyor.2017 yılında yapılan araştırmaya toplam 156 yetişkin katıldı: 76 kadın ve 80 erkek. Katılımcılar farklı eğitim seviyelerinden geliyordu. Araştırmacılar, sözel zekayı kelime dağarcığı testiyle, sözel olmayan zekayı ise standart zeka testleriyle ölçtü. Ayrıca katılımcıların saldırganlık düzeyleri ve ruh halleri anketlerle değerlendirildi.Deneklere Alman karikatürist Uli Stein’ın ‘The Black Book’ (Kara Kitap) adlı eserinden 12 karikatür gösterildi. Bu karikatürler 'ölüm, hastalık, fiziksel engel ve tıbbi tedaviler'gibi karanlık konuları işliyordu. Katılımcılardan karikatürleri; anlama zorluğu, kabalık derecesi ve beğeni seviyesi açısından puanlamaları istendi.Sonuçta katılımcılar üç farklı gruba ayrıldı:Sonuç ne gösteriyor?Araştırmanın en çarpıcı bulgusu, kara mizahı sevenlerin hem daha zeki hem de daha sakin ve az saldırgan profilde olması.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/surekli-olumsuz-haber-gormek-beyninizi-dusundugunuzden-daha-fazla-yoruyor-olabilir-1106537244.html
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sigmund freud, kara mizah, zeka
sigmund freud, kara mizah, zeka
Araştırma: Kara mizahı sevenler daha zeki ve daha az saldırgan
13:50 16.06.2026 (güncellendi: 13:51 16.06.2026)
Viyana Tıp Üniversitesi’nden psikolog Ulrike Willinger’ın gerçekleştirdiği bir araştırma, kara mizah seven kişilerin daha yüksek sözel ve sözel olmayan zekaya sahip olduğunu ortaya koydu. Ayrıca bu kişiler, geleneksel mizah anlayışına sahip olanlara göre daha az saldırgan davranıyor.
Bulgular, Sigmund Freud’un 1905 yılında yayımladığı ‘Şakalar ve Bilinçdışı ile İlişkileri’ kitabındaki teorilerle de örtüşüyor.
2017 yılında yapılan araştırmaya toplam 156 yetişkin katıldı: 76 kadın ve 80 erkek. Katılımcılar farklı eğitim seviyelerinden geliyordu. Araştırmacılar, sözel zekayı kelime dağarcığı testiyle, sözel olmayan zekayı ise standart zeka testleriyle ölçtü. Ayrıca katılımcıların saldırganlık düzeyleri ve ruh halleri anketlerle değerlendirildi.
Deneklere Alman karikatürist Uli Stein’ın ‘The Black Book’ (Kara Kitap) adlı eserinden 12 karikatür gösterildi. Bu karikatürler 'ölüm, hastalık, fiziksel engel ve tıbbi tedaviler'gibi karanlık konuları işliyordu. Katılımcılardan karikatürleri; anlama zorluğu, kabalık derecesi ve beğeni seviyesi açısından puanlamaları istendi.
Sonuçta katılımcılar üç farklı gruba ayrıldı:
Birinci grup (orta düzeyde kara mizah beğenisi): Ortalama zeka seviyesine ve orta düzeyde saldırganlığa sahipti.
İkinci grup (kara mizaha en az ilgi duyanlar): Ortalama zekaya ancak ‘yüksek saldırganlığa’ sahipti.
Üçüncü grup (kara mizaha en çok ilgi duyanlar): En yüksek zeka seviyesine ve ‘en düşük saldırganlık’ düzeyine sahipti.
Araştırmanın en çarpıcı bulgusu, kara mizahı sevenlerin hem daha zeki hem de daha sakin ve az saldırgan profilde olması.