https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/arastirma-kara-mizahi-sevenler-daha-zeki-ve-daha-az-saldirgan-olabilir-1106544613.html

Araştırma: Kara mizahı sevenler daha zeki ve daha az saldırgan

Araştırma: Kara mizahı sevenler daha zeki ve daha az saldırgan

Sputnik Türkiye

Viyana Tıp Üniversitesi’nden psikolog Ulrike Willinger’ın gerçekleştirdiği bir araştırma, kara mizah seven kişilerin daha yüksek sözel ve sözel olmayan zekaya... 16.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-16T13:50+0300

2026-06-16T13:50+0300

2026-06-16T13:51+0300

yaşam

sigmund freud

kara mizah

zeka

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Bulgular, Sigmund Freud’un 1905 yılında yayımladığı ‘Şakalar ve Bilinçdışı ile İlişkileri’ kitabındaki teorilerle de örtüşüyor.2017 yılında yapılan araştırmaya toplam 156 yetişkin katıldı: 76 kadın ve 80 erkek. Katılımcılar farklı eğitim seviyelerinden geliyordu. Araştırmacılar, sözel zekayı kelime dağarcığı testiyle, sözel olmayan zekayı ise standart zeka testleriyle ölçtü. Ayrıca katılımcıların saldırganlık düzeyleri ve ruh halleri anketlerle değerlendirildi.Deneklere Alman karikatürist Uli Stein’ın ‘The Black Book’ (Kara Kitap) adlı eserinden 12 karikatür gösterildi. Bu karikatürler 'ölüm, hastalık, fiziksel engel ve tıbbi tedaviler'gibi karanlık konuları işliyordu. Katılımcılardan karikatürleri; anlama zorluğu, kabalık derecesi ve beğeni seviyesi açısından puanlamaları istendi.Sonuçta katılımcılar üç farklı gruba ayrıldı:Sonuç ne gösteriyor?Araştırmanın en çarpıcı bulgusu, kara mizahı sevenlerin hem daha zeki hem de daha sakin ve az saldırgan profilde olması.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/surekli-olumsuz-haber-gormek-beyninizi-dusundugunuzden-daha-fazla-yoruyor-olabilir-1106537244.html

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sigmund freud, kara mizah, zeka