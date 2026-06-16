Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/abdnin-acil-durum-petrol-rezervi-1983ten-beri-en-dusuk-seviyede-1106539682.html
ABD’nin acil durum petrol rezervi 1983’ten beri en düşük seviyede
ABD’nin acil durum petrol rezervi 1983’ten beri en düşük seviyede
Sputnik Türkiye
Yeni yayınlanan federal bir veriye göre ABD’nin acil petrol durum petrol rezervi 1983’ten bu yana en düşük seviyeye düştü. ABD günde ne kadar petrol tüketiyor?
2026-06-16T12:24+0300
2026-06-16T12:34+0300
ekonomi̇
abd
amerika
i̇ran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104187/85/1041878543_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7146e3ea0ac061b6cc1865c1c9f5c826.jpg
ABD Stratejik Petrol Reservi (SPR), yeni yayınlanan verilere göre 340.3 milyon varile düştü.Amerika merkezli The Hill’in haberine göre acil durum petrol rezervinin bu kadar düşük olduğu son zaman, Reagan yönetiminin rezervi ilk kez doldurduğu 1983 yılıydı.Mart ayında Trump yönetiminin 120 günlük süreçte acil durum rezervinden 172 milyon varilin piyasaya bırakılacağını duyurmuştu.ABD günde ne kadar petrol tüketiyor?Acil durum rezervi 714 milyon varile kadar petrol tutuyor. ABD günlük ortalama 21 milyon varil petrol tüketiyor.Yeni verilen ABD ve İran’ın anlaşmaya vardıklarını ve Hürmüz Boğazı’nın açılacağını duyurmalarının ardından yayınlandı.Tüketilen petrol ürünlerinin yaklaşık yüzde 49’unu benzin oluşturuyor.Yüzde 23’ünü dizel yakıt ve ısınma enerjisi harcıyor. Kalan yüzde 28’ini ise jet yakıtı oluşturuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/abdye-ait-b-52-bombardiman-ucagi-dustu-1106523837.html
abd
amerika
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104187/85/1041878543_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_edb06ae02a05873ec15325118b5968a8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, amerika, i̇ran
abd, amerika, i̇ran

ABD’nin acil durum petrol rezervi 1983’ten beri en düşük seviyede

12:24 16.06.2026 (güncellendi: 12:34 16.06.2026)
© REUTERS / Angus MordantABD'nin Teksas eyaletinde ham petrol çıkaran bir pompa
ABD'nin Teksas eyaletinde ham petrol çıkaran bir pompa - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
© REUTERS / Angus Mordant
Abone ol
Yeni yayınlanan federal bir veriye göre ABD’nin acil petrol durum petrol rezervi 1983’ten bu yana en düşük seviyeye düştü. ABD'nin günlük petrol tüketim verileri ne diyor?
ABD Stratejik Petrol Reservi (SPR), yeni yayınlanan verilere göre 340.3 milyon varile düştü.
Amerika merkezli The Hill’in haberine göre acil durum petrol rezervinin bu kadar düşük olduğu son zaman, Reagan yönetiminin rezervi ilk kez doldurduğu 1983 yılıydı.
Mart ayında Trump yönetiminin 120 günlük süreçte acil durum rezervinden 172 milyon varilin piyasaya bırakılacağını duyurmuştu.

ABD günde ne kadar petrol tüketiyor?

Acil durum rezervi 714 milyon varile kadar petrol tutuyor. ABD günlük ortalama 21 milyon varil petrol tüketiyor.
Yeni verilen ABD ve İran’ın anlaşmaya vardıklarını ve Hürmüz Boğazı’nın açılacağını duyurmalarının ardından yayınlandı.
Tüketilen petrol ürünlerinin yaklaşık yüzde 49’unu benzin oluşturuyor.
Yüzde 23’ünü dizel yakıt ve ısınma enerjisi harcıyor. Kalan yüzde 28’ini ise jet yakıtı oluşturuyor.
ABD'ye ait B-52 bombardıman uçağı düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2026
DÜNYA
ABD'ye ait B-52 bombardıman uçağı düştü: 8 kişi hayatını kaybetti
Dün, 22:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала