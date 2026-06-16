https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/abdnin-acil-durum-petrol-rezervi-1983ten-beri-en-dusuk-seviyede-1106539682.html

ABD’nin acil durum petrol rezervi 1983’ten beri en düşük seviyede

ABD’nin acil durum petrol rezervi 1983’ten beri en düşük seviyede

Sputnik Türkiye

Yeni yayınlanan federal bir veriye göre ABD’nin acil petrol durum petrol rezervi 1983’ten bu yana en düşük seviyeye düştü. ABD günde ne kadar petrol tüketiyor?

2026-06-16T12:24+0300

2026-06-16T12:24+0300

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ABD Stratejik Petrol Reservi (SPR), yeni yayınlanan verilere göre 340.3 milyon varile düştü.Amerika merkezli The Hill’in haberine göre acil durum petrol rezervinin bu kadar düşük olduğu son zaman, Reagan yönetiminin rezervi ilk kez doldurduğu 1983 yılıydı.Mart ayında Trump yönetiminin 120 günlük süreçte acil durum rezervinden 172 milyon varilin piyasaya bırakılacağını duyurmuştu.ABD günde ne kadar petrol tüketiyor?Acil durum rezervi 714 milyon varile kadar petrol tutuyor. ABD günlük ortalama 21 milyon varil petrol tüketiyor.Yeni verilen ABD ve İran’ın anlaşmaya vardıklarını ve Hürmüz Boğazı’nın açılacağını duyurmalarının ardından yayınlandı.Tüketilen petrol ürünlerinin yaklaşık yüzde 49’unu benzin oluşturuyor.Yüzde 23’ünü dizel yakıt ve ısınma enerjisi harcıyor. Kalan yüzde 28’ini ise jet yakıtı oluşturuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/abdye-ait-b-52-bombardiman-ucagi-dustu-1106523837.html

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