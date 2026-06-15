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Zorunlu trafik sigortasındaki değişikliğin detaylarını uzmanı açıkladı: 1 Temmuz'da başlayacak
Zorunlu trafik sigortasındaki değişikliğin detaylarını uzmanı açıkladı: 1 Temmuz'da başlayacak
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Zorunlu trafik sigortasında araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni dönem 1 Temmuz’da başlıyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme... 15.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-15T07:49+0300
2026-06-15T07:49+0300
ekonomi̇
trafik sigortası
zorunlu trafik sigortası
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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortası uygulamasında kapsamlı değişikliğe gidildi. SEDDK tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme, değer kaybı tazminatından parça değişimine kadar birçok alanda yeni kurallar getirirken, uygulama 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek.Gazeteci Noyan Doğan, değişikliği köşesinde detaylarıyla açıkladı:
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trafik sigortası, zorunlu trafik sigortası
trafik sigortası, zorunlu trafik sigortası

Zorunlu trafik sigortasındaki değişikliğin detaylarını uzmanı açıkladı: 1 Temmuz'da başlayacak

07:49 15.06.2026
© AAAnkara trafik
Ankara trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2026
© AA
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Zorunlu trafik sigortasında araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni dönem 1 Temmuz’da başlıyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) Resmi Gazete’de yayımladığı düzenlemeyle, hasar tazminatı, değer kaybı ödemeleri ve onarım süreçlerine ilişkin önemli değişiklikler hayata geçirilecek.
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortası uygulamasında kapsamlı değişikliğe gidildi.
SEDDK tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme, değer kaybı tazminatından parça değişimine kadar birçok alanda yeni kurallar getirirken, uygulama 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek.
Gazeteci Noyan Doğan, değişikliği köşesinde detaylarıyla açıkladı:

En önemli değişiklik değer kaybı tazminatında. Trafik kazasında araçta oluşan maddi hasarı tespit edecek eksper, merkezi sistem üzerinden otomatik olarak atanacak ve eksper trafik sigortasından ödenecek maddi tazminat tutarını hesaplarken, aynı eksper aynı anda ve aynı raporda, araçta oluşan değer kaybı tazminatını da hesaplayacak. Araç hasarı için başvuran vatandaş, değer kaybı talebinde de bulunmuş sayılacak. Böylece hasar aracılarına falan gerek kalmayacak.

Sigorta eksperi, değer kaybı tazminatını, aracın markası, yaşı, modeli, kullanılmışlık düzeyi, hasar gördüğü kısımları gibi kriterlere göre hesaplayacak. Sigorta şirketi de hesaplanan değer kaybı tutarını, eksper raporu kendine ulaştığının ertesi günü hak sahibine bildirecek.

Trafik sigortasından ödenen sağlık giderlerinde de değişikliğe gidildi. Trafik kazasında yaralananların tüm tedavi giderleri SGK’nın sorumluluğunda; sigortacıların sorumluluğu bulunmuyor. Yararlanan kişinin sürekli sakatlık raporu öncesi ve sonrası bakıcı giderleri sigortanın sağlık teminatından karşılanacak.

Kazada yaralanan kişiye geçici iş göremezlik ve sürekli sakatlık ödemeleri, trafik sigortasının sakatlık teminatından ödenecek.

Hasarlı aracın onarımında orijinal parça kullanılacak ancak araç sahibinin onayının alınması ve hasar gören parçanın orijinali ile değiştirilmesine imkân olmaması halinde yeniden kullanılabilir veya eşdeğer parça kullanılabilecek.
Vatandaş trafik sigortasından hasar başvurusu yaparken zorunlu olarak e-Devlette kayıtlı cep telefonunu verecek. Böylece ödenecek tazminat hakkında hak sahibi bilgilendirilecek.
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