Zorunlu trafik sigortasındaki değişikliğin detaylarını uzmanı açıkladı: 1 Temmuz'da başlayacak

En önemli değişiklik değer kaybı tazminatında. Trafik kazasında araçta oluşan maddi hasarı tespit edecek eksper, merkezi sistem üzerinden otomatik olarak atanacak ve eksper trafik sigortasından ödenecek maddi tazminat tutarını hesaplarken, aynı eksper aynı anda ve aynı raporda, araçta oluşan değer kaybı tazminatını da hesaplayacak. Araç hasarı için başvuran vatandaş, değer kaybı talebinde de bulunmuş sayılacak. Böylece hasar aracılarına falan gerek kalmayacak.

Sigorta eksperi, değer kaybı tazminatını, aracın markası, yaşı, modeli, kullanılmışlık düzeyi, hasar gördüğü kısımları gibi kriterlere göre hesaplayacak. Sigorta şirketi de hesaplanan değer kaybı tutarını, eksper raporu kendine ulaştığının ertesi günü hak sahibine bildirecek.