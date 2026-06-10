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Yargıtay'dan çıraklık sigortası kararı: Çıraklık emekliliğe eklenir mi?
Yargıtay'dan çıraklık sigortası kararı: Çıraklık emekliliğe eklenir mi?
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Çıraklık döneminde yaptığı çalışmaların emeklilik prim günlerine eklenmesini isteyen bir kişinin açtığı davada yerel mahkeme talebi kabul etti. Ancak Yargıtay... 10.06.2026, Sputnik Türkiye
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Milyonlarca çırak ve stajyer, çıraklık ve stajyerlik sigortasının emeklilikte sigorta başlangıcı sayılmasını talep ediyor. Üretimde fiilen çalıştıklarını belirten çıraklar, bu sürelerin emeklilik hesabına dahil edilmesini veya borçlanma hakkı verilmesini isterken, hak arayışlarını yargıya taşıyor.Gazeteci Ahmet Kıvanç, yine böyle bir davanın Yargıtay'a taşınmasını ve Yargıtay kararını köşesinde ele aldı:Karar, Yargıtay'a taşındı
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yargıtay, çırak, çıraklık, çıraklık sistemi
yargıtay, çırak, çıraklık, çıraklık sistemi

Yargıtay'dan çıraklık sigortası kararı: Çıraklık emekliliğe eklenir mi?

07:47 10.06.2026
© FotoğrafÇıraklık
Çıraklık - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2026
© Fotoğraf
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Çıraklık döneminde yaptığı çalışmaların emeklilik prim günlerine eklenmesini isteyen bir kişinin açtığı davada yerel mahkeme talebi kabul etti. Ancak Yargıtay, kararın eksik incelemeyle verildiğini belirterek hükmü bozdu.
Milyonlarca çırak ve stajyer, çıraklık ve stajyerlik sigortasının emeklilikte sigorta başlangıcı sayılmasını talep ediyor. Üretimde fiilen çalıştıklarını belirten çıraklar, bu sürelerin emeklilik hesabına dahil edilmesini veya borçlanma hakkı verilmesini isterken, hak arayışlarını yargıya taşıyor.
Gazeteci Ahmet Kıvanç, yine böyle bir davanın Yargıtay'a taşınmasını ve Yargıtay kararını köşesinde ele aldı:

1987 – 1989 yıllarında 16 yaşında iken Makine Kimya Endüstrisinde (MKE) çırak olarak çalışan bir kişi, bu dönemdeki çalışmalarının uzun vadeli sigorta kollarına tabi zorunlu sigortalılık statüsünde geçtiğini belirterek emekliliğine sayılması için iş mahkemesinde hizmet tespiti davası açtı. İş mahkemesi, o tarihte birlikte çalıştığı işçileri tanık olarak dinledi.

Mahkeme, tanıkların ifadelerine dayanarak, davacının söz konusu dönemde üretime yönelik olarak çalıştığını, gün içerisindeki çalışma süresinin meslek öğrenme nitelik ve ağırlığında geçmediğini değerlendirerek, talebi kabul etti. Bölge adliye mahkemesi kararı doğru buldu.

Karar, Yargıtay'a taşındı

Yargıtay kararında, davacının iddia edilen dönemde çırak olup olmadığına karar verilirken çalışma ilişkisine de bakılması gerektiği belirtildi. Çıraklık sözleşmesinde esas amacın çalışma olgusu değil, bir meslek ve sanat öğretilmesi olduğu kaydedilen kararda, ancak çırak iş yerinde üretimle ilgili çalışmalara bilfiil katılıyor, meslek ve sanat eğitimi arka planda tutuluyorsa, bu durumda çıraklık ilişkisinden söz edilemeyeceğinin altı çizildi.
Yargıtay kararında, “çıraklık sigortası kesin olarak emeklilikte dikkate alınamaz” denilmiyor. Çırak eğer bilfiil üretimde çalışmışsa, eğitim geri planda kalıp üretim ön plana çıkmışsa yapılan işin çıraklık olarak kabul edilemeyeceği öngörülüyor. Ancak, bu durumun tüm yönleriyle etraflıca araştırılıp, delilleriyle ortaya konulması gerektiği belirtiliyor.
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