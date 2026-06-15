https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/ukrayna-ordusunun-kayiplari-4-haftadir-artis-gosteriyor-1106508669.html
Ukrayna ordusunun kayıpları 4 haftadır artış gösteriyor
Ukrayna ordusunun kayıpları 4 haftadır artış gösteriyor
Sputnik Türkiye
Askeri uzman Andrey Maroçko, Ukrayna güçlerinin özel askeri harekat bölgesindeki kayıplarının üst üste dördüncü haftada da artış gösterdiğini belirtti. 15.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-15T11:36+0300
2026-06-15T11:36+0300
2026-06-15T11:35+0300
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ukrayna
andrey maroçko
dnepropetrovsk
zaporojye bölgesi
rusya savunma bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı verilerini analiz eden askeri uzman Andrey Maroçko, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin ve Kiev rejimi safında çatışan yabancı paralı askerlerin son bir hafta içindeki zayiat raporunu açıkladı.Yapılan analize göre, Ukrayna güçlerinin özel askeri harekat bölgesinde geçen haftadaki can kaybı ve yaralı sayısı 9 bin 400’e yaklaştı.Maroçko, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:En büyük kayıplar Zaporoje ve Dnepropetrovsk’taUzman, Ukrayna ordusuna insan gücü açısından en ağır darbenin, Dnepropetrovsk ve Zaporoje bölgelerinde kararlılıkla faaliyet gösteren Rusya ‘Doğu’ Askeri Grubu’nun sorumluluk alanında indirildiğini vurguladı.Kiev'in askeri teçhizatı da imha edildiRus savaşçılarının sahada sergilediği başarılı operasyonlar neticesinde, Ukrayna ordusunun sadece insan gücü değil, askeri teçhizat altyapısı da büyük bir kayba uğratıldı. Maroçko’nun aktardığı verilere göre, son bir hafta içinde düşmana ait şu askeri unsurlar imha edildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/rusyadan-kievin-terorune-misilleme-ukraynadaki-askeri-hedefler-hassas-silahlarla-vuruldu-1106504152.html
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dnepropetrovsk
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rusya, ukrayna, andrey maroçko, dnepropetrovsk, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı
rusya, ukrayna, andrey maroçko, dnepropetrovsk, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı
Ukrayna ordusunun kayıpları 4 haftadır artış gösteriyor
Askeri uzman Andrey Maroçko, Ukrayna güçlerinin özel askeri harekat bölgesindeki kayıplarının üst üste dördüncü haftada da artış gösterdiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı verilerini analiz eden askeri uzman Andrey Maroçko, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin ve Kiev rejimi safında çatışan yabancı paralı askerlerin son bir hafta içindeki zayiat raporunu açıkladı.
Yapılan analize göre, Ukrayna güçlerinin özel askeri harekat bölgesinde geçen haftadaki can kaybı ve yaralı sayısı 9 bin 400’e yaklaştı.
Maroçko, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Geçtiğimiz hafta içinde düşmanın yaralı ve geri dönüşü olmayan can kayıpları, Ukraynalı militanlar ve yabancı paralı askerler de dahil olmak üzere yaklaşık 9 bin 370 kişiyi buldu. Ukrayna silahlı oluşumlarındaki kayıpların artış eğilimi üst üste dördüncü haftadır devam ediyor."
En büyük kayıplar Zaporoje ve Dnepropetrovsk’ta
Uzman, Ukrayna ordusuna insan gücü açısından en ağır darbenin, Dnepropetrovsk ve Zaporoje bölgelerinde kararlılıkla faaliyet gösteren Rusya ‘Doğu’ Askeri Grubu’nun sorumluluk alanında indirildiğini vurguladı.
Kiev'in askeri teçhizatı da imha edildi
Rus savaşçılarının sahada sergilediği başarılı operasyonlar neticesinde, Ukrayna ordusunun sadece insan gücü değil, askeri teçhizat altyapısı da büyük bir kayba uğratıldı. Maroçko’nun aktardığı verilere göre, son bir hafta içinde düşmana ait şu askeri unsurlar imha edildi:
Yaklaşık 4.800
adet çeşitli insansız hava aracı (İHA),
38
adet elektronik harp ve batarya karşıtı radar istasyonu,
Yaklaşık 700
adet çeşitli zırhlı araç.