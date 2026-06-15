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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/ukrayna-ordusunun-kayiplari-4-haftadir-artis-gosteriyor-1106508669.html
Ukrayna ordusunun kayıpları 4 haftadır artış gösteriyor
Ukrayna ordusunun kayıpları 4 haftadır artış gösteriyor
Sputnik Türkiye
Askeri uzman Andrey Maroçko, Ukrayna güçlerinin özel askeri harekat bölgesindeki kayıplarının üst üste dördüncü haftada da artış gösterdiğini belirtti. 15.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-15T11:36+0300
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ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
andrey maroçko
dnepropetrovsk
zaporojye bölgesi
rusya savunma bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı verilerini analiz eden askeri uzman Andrey Maroçko, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin ve Kiev rejimi safında çatışan yabancı paralı askerlerin son bir hafta içindeki zayiat raporunu açıkladı.Yapılan analize göre, Ukrayna güçlerinin özel askeri harekat bölgesinde geçen haftadaki can kaybı ve yaralı sayısı 9 bin 400’e yaklaştı.Maroçko, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:En büyük kayıplar Zaporoje ve Dnepropetrovsk’taUzman, Ukrayna ordusuna insan gücü açısından en ağır darbenin, Dnepropetrovsk ve Zaporoje bölgelerinde kararlılıkla faaliyet gösteren Rusya ‘Doğu’ Askeri Grubu’nun sorumluluk alanında indirildiğini vurguladı.Kiev'in askeri teçhizatı da imha edildiRus savaşçılarının sahada sergilediği başarılı operasyonlar neticesinde, Ukrayna ordusunun sadece insan gücü değil, askeri teçhizat altyapısı da büyük bir kayba uğratıldı. Maroçko’nun aktardığı verilere göre, son bir hafta içinde düşmana ait şu askeri unsurlar imha edildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/rusyadan-kievin-terorune-misilleme-ukraynadaki-askeri-hedefler-hassas-silahlarla-vuruldu-1106504152.html
rusya
ukrayna
dnepropetrovsk
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rusya, ukrayna, andrey maroçko, dnepropetrovsk, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı
rusya, ukrayna, andrey maroçko, dnepropetrovsk, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı

Ukrayna ordusunun kayıpları 4 haftadır artış gösteriyor

11:36 15.06.2026
© AP Photo / Andrii MarienkoUkraynalı askerler
Ukraynalı askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Andrii Marienko
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Askeri uzman Andrey Maroçko, Ukrayna güçlerinin özel askeri harekat bölgesindeki kayıplarının üst üste dördüncü haftada da artış gösterdiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı verilerini analiz eden askeri uzman Andrey Maroçko, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin ve Kiev rejimi safında çatışan yabancı paralı askerlerin son bir hafta içindeki zayiat raporunu açıkladı.
Yapılan analize göre, Ukrayna güçlerinin özel askeri harekat bölgesinde geçen haftadaki can kaybı ve yaralı sayısı 9 bin 400’e yaklaştı.
Maroçko, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Geçtiğimiz hafta içinde düşmanın yaralı ve geri dönüşü olmayan can kayıpları, Ukraynalı militanlar ve yabancı paralı askerler de dahil olmak üzere yaklaşık 9 bin 370 kişiyi buldu. Ukrayna silahlı oluşumlarındaki kayıpların artış eğilimi üst üste dördüncü haftadır devam ediyor."

En büyük kayıplar Zaporoje ve Dnepropetrovsk’ta

Uzman, Ukrayna ordusuna insan gücü açısından en ağır darbenin, Dnepropetrovsk ve Zaporoje bölgelerinde kararlılıkla faaliyet gösteren Rusya ‘Doğu’ Askeri Grubu’nun sorumluluk alanında indirildiğini vurguladı.

Kiev'in askeri teçhizatı da imha edildi

Rus savaşçılarının sahada sergilediği başarılı operasyonlar neticesinde, Ukrayna ordusunun sadece insan gücü değil, askeri teçhizat altyapısı da büyük bir kayba uğratıldı. Maroçko’nun aktardığı verilere göre, son bir hafta içinde düşmana ait şu askeri unsurlar imha edildi:
Yaklaşık 4.800 adet çeşitli insansız hava aracı (İHA),
9 adet tank,
57 adet sahra topu,
38 adet elektronik harp ve batarya karşıtı radar istasyonu,
Yaklaşık 700 adet çeşitli zırhlı araç.
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UKRAYNA KRİZİ
Rusya’dan Kiev’in terörüne misilleme: Ukrayna’daki askeri hedefler hassas silahlarla vuruldu
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