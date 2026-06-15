https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/ukrayna-ordusunun-kayiplari-4-haftadir-artis-gosteriyor-1106508669.html

Ukrayna ordusunun kayıpları 4 haftadır artış gösteriyor

Ukrayna ordusunun kayıpları 4 haftadır artış gösteriyor

Sputnik Türkiye

Askeri uzman Andrey Maroçko, Ukrayna güçlerinin özel askeri harekat bölgesindeki kayıplarının üst üste dördüncü haftada da artış gösterdiğini belirtti. 15.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-15T11:36+0300

2026-06-15T11:36+0300

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ukrayna kri̇zi̇

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ukrayna

andrey maroçko

dnepropetrovsk

zaporojye bölgesi

rusya savunma bakanlığı

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Rusya Savunma Bakanlığı verilerini analiz eden askeri uzman Andrey Maroçko, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin ve Kiev rejimi safında çatışan yabancı paralı askerlerin son bir hafta içindeki zayiat raporunu açıkladı.Yapılan analize göre, Ukrayna güçlerinin özel askeri harekat bölgesinde geçen haftadaki can kaybı ve yaralı sayısı 9 bin 400’e yaklaştı.Maroçko, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:En büyük kayıplar Zaporoje ve Dnepropetrovsk’taUzman, Ukrayna ordusuna insan gücü açısından en ağır darbenin, Dnepropetrovsk ve Zaporoje bölgelerinde kararlılıkla faaliyet gösteren Rusya ‘Doğu’ Askeri Grubu’nun sorumluluk alanında indirildiğini vurguladı.Kiev'in askeri teçhizatı da imha edildiRus savaşçılarının sahada sergilediği başarılı operasyonlar neticesinde, Ukrayna ordusunun sadece insan gücü değil, askeri teçhizat altyapısı da büyük bir kayba uğratıldı. Maroçko’nun aktardığı verilere göre, son bir hafta içinde düşmana ait şu askeri unsurlar imha edildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/rusyadan-kievin-terorune-misilleme-ukraynadaki-askeri-hedefler-hassas-silahlarla-vuruldu-1106504152.html

rusya

ukrayna

dnepropetrovsk

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rusya, ukrayna, andrey maroçko, dnepropetrovsk, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı