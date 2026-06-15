https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/rusyadan-kievin-terorune-misilleme-ukraynadaki-askeri-hedefler-hassas-silahlarla-vuruldu-1106504152.html

Rusya’dan Kiev’in terörüne misilleme: Ukrayna’daki askeri hedefler hassas silahlarla vuruldu

Rusya’dan Kiev’in terörüne misilleme: Ukrayna’daki askeri hedefler hassas silahlarla vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri, Kiev rejiminin terör eylemlerine karşılık ‘intikam’ operasyonu gerçekleştirdi. Kiev, Harkov ve Dnepropetrovsk'taki askeri ve... 15.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-15T09:52+0300

2026-06-15T09:52+0300

2026-06-15T11:01+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

rusya savunma bakanlığı

operasyon

özel askeri harekat

rusya silahlı kuvvetleri

kiev

harkov

dnepropetrovsk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1c/1088550570_26:0:858:468_1920x0_80_0_0_0d69464694c83a7b1d7f3da0de776fd4.png

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın kilit şehirlerindeki askeri hedeflere yönelik geniş çaplı ve yüksek hassasiyetli bir operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu.Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, operasyonun Kiev rejiminin gerçekleştirdiği terör saldırılarına bir yanıt niteliğinde olduğu vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:‘Tüm hedefler imha edildi’Rusya Savunma Bakanlığı, operasyonun planlandığı gibi noksansız bir şekilde icra edildiğini belirterek, "Saldırının amacına ulaştığı ve belirlenen tüm askeri hedeflerin tam isabetle vurulduğu" bilgisini paylaştı.Kiev'de ‘Flamingo’ roket motoru üreten fabrika vurulduRusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait İHA unsurları ve füze üretim altyapısının hedef alındığı belirtildi.Açıklamada, "İnsansız hava araçları (İHA) için harp başlıkları ve 'Flamingo' seyir füzeleri için fırlatma motorları üreten AO 'Mayak Fabrikası' Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından vuruldu" ifadesine yer verildi.Hedef alınan diğer stratejik tesisler:Bakanlık, operasyon kapsamında Ukrayna’da imha edilen diğer askeri ve lojistik hedefleri şu şekilde sıraladı:Rusya Savunma Bakanlığı, açıklamasının sonunda Rus askeri unsurlarının hiçbir şekilde sivil altyapı tesislerini hedef almadığını ve bu tür planlamalarının bulunmadığını yeniden taahhüt etti.Gece saatlerinde Ukrayna medyasında yer alan haberlerde de Kiev, Dnepropetrovsk, Harkov, Kropivnitskiy ve Çernigov şehirlerinde şiddetli patlamaların yaşandığı doğrulanmıştı. Saldırıların ardından, Ukrayna'nın batısındaki birkaç bölge ve Odessa hariç, ülke genelinin neredeyse tamamında hava savunma sirerlerinin çaldığı bildirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/trumptan-putin-ve-siye-iran-tesekkuru-netanyahu-zor-bir-adam-1106503397.html

rusya

ukrayna

kiev

harkov

dnepropetrovsk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, operasyon, özel askeri harekat, rusya silahlı kuvvetleri, kiev, harkov, dnepropetrovsk