Rusya’dan Kiev’in terörüne misilleme: Ukrayna’daki askeri hedefler hassas silahlarla vuruldu
09:52 15.06.2026 (güncellendi: 11:01 15.06.2026)
© Sputnik / Rusya Savunma BakanlığıKinjal Füzesi
© Sputnik / Rusya Savunma Bakanlığı
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Rusya Silahlı Kuvvetleri, Kiev rejiminin terör eylemlerine karşılık ‘intikam’ operasyonu gerçekleştirdi. Kiev, Harkov ve Dnepropetrovsk'taki askeri ve stratejik altyapı tesislerine yüksek hassasiyetli silahlarla kitlesel saldırı düzenlendi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın kilit şehirlerindeki askeri hedeflere yönelik geniş çaplı ve yüksek hassasiyetli bir operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu.
Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, operasyonun Kiev rejiminin gerçekleştirdiği terör saldırılarına bir yanıt niteliğinde olduğu vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Kiev rejiminin terör eylemlerine karşılık olarak, Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından havadan, karadan ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları ile kitlesel bir darbe indirildi. Kiev, Harkov ve Dnepropetrovsk şehirlerindeki askeri-endüstriyel kompleks tesisleri, askeri havaalanları ve bölgesel asker alma merkezleri başarıyla vuruldu.”
‘Tüm hedefler imha edildi’
Rusya Savunma Bakanlığı, operasyonun planlandığı gibi noksansız bir şekilde icra edildiğini belirterek, "Saldırının amacına ulaştığı ve belirlenen tüm askeri hedeflerin tam isabetle vurulduğu" bilgisini paylaştı.
Kiev'de ‘Flamingo’ roket motoru üreten fabrika vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait İHA unsurları ve füze üretim altyapısının hedef alındığı belirtildi.
Açıklamada, "İnsansız hava araçları (İHA) için harp başlıkları ve 'Flamingo' seyir füzeleri için fırlatma motorları üreten AO 'Mayak Fabrikası' Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından vuruldu" ifadesine yer verildi.
Hedef alınan diğer stratejik tesisler:
Bakanlık, operasyon kapsamında Ukrayna’da imha edilen diğer askeri ve lojistik hedefleri şu şekilde sıraladı:
Radar fabrikası ve Dovjenko film stüdyosu: İHA bileşenleri üreten "Radar" fabrikası ile film stüdyosu arazisinde bulunan ve İHA’ların fırlatıldığı bir atölye darbe almıştır.
Askeri sanayi kuruluşları: İHA ve bunlara ait mühimmatların montajının yapıldığı ‘Bespilotnıye Tehnologii’ (İnsansız Teknolojiler), ‘Burevestnik’ ve ‘Ukr Armo Tech’ işletmeleri vuruldu.
Lojistik merkezler: Çift amaçlı (askeri ve sivil) ürünlerin depolanması ve sevkiyatından sorumlu Kiev İnovasyon Terminali ‘Novaya Poçta’ hedef alındı.
Havacılık ve ağır sanayi: ‘Kiev Agregat Fabrikası’ ile ‘410 Nolu Sivil Havacılık Uçak Bakım-Onarım Fabrikası’ etkisiz hale getirildi.
Askeri altyapı ve meydanlar: Kiev'deki bölgesel askerlik şubeleri (teritoryal komutanlıklar) ile Vasilkov, Uman, Çerkassi ve Krasnaya Slobodka askeri havaalanları vuruldu.
Bölgesel üretim merkezleri: Dnepropetrovsk ve Harkov'de İHA ile füze harp başlığı montajı yapan savunma sanayii işletmeleri imha edilmiştir.
Rusya Savunma Bakanlığı, açıklamasının sonunda Rus askeri unsurlarının hiçbir şekilde sivil altyapı tesislerini hedef almadığını ve bu tür planlamalarının bulunmadığını yeniden taahhüt etti.
Gece saatlerinde Ukrayna medyasında yer alan haberlerde de Kiev, Dnepropetrovsk, Harkov, Kropivnitskiy ve Çernigov şehirlerinde şiddetli patlamaların yaşandığı doğrulanmıştı. Saldırıların ardından, Ukrayna'nın batısındaki birkaç bölge ve Odessa hariç, ülke genelinin neredeyse tamamında hava savunma sirerlerinin çaldığı bildirilmişti.