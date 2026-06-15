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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/turkiyeden-dunya-tip-tarihine-gecen-rekor-8li-capraz-karaciger-nakli-basariyla-tamamlandi--1106507757.html
Türkiye'den dünya tıp tarihine geçen rekor: 8'li çapraz karaciğer nakli başarıyla tamamlandı
Türkiye'den dünya tıp tarihine geçen rekor: 8'li çapraz karaciğer nakli başarıyla tamamlandı
Sputnik Türkiye
Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü aynı anda 8 farklı canlı verici ve 8 farklı alıcı arasında "8'li çapraz karaciğer nakli' gerçekleştirerek... 15.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-15T11:08+0300
2026-06-15T11:08+0300
sağlik
karaciğer nakli
karaciğer nakli enstitüsü
malatya
çapraz karaciğer nakli
8'li çapraz karaciğer nakli
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Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü, aynı anda 8 farklı canlı verici ve 8 farklı alıcı arasında “8’li çapraz karaciğer nakli” operasyonuyla rekora imza attı. Eş zamanlı yürütülen operasyon dünya tıp tarihine geçti. 8’li çapraz nakil, tıp literatürüne girdi Malatya’da daha önce dörtlü, beşli, altılı ve yedili çapraz karaciğer nakilleri gerçekleştiren ekip, bu kez 8’li çapraz nakil yaptı. İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, rekor peşinde olmadıklarını, tek gayelerinin çaresiz hastaları yaşatmak olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: Dünya bile inanmakta zorlandı İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat da konuyla ilgili şunları dile getirdi: “Karaciğer Nakli Enstitümüz dünyada örneği az bulunur bir kurum. Şu an dünyada az sayıda ikili ve üçlü çapraz karaciğer nakilleri yapılmışken; biz dörtlü, beşli, altılı, yedili ve son olarak da sekizli karaciğer nakliyle dünyanın yapamadığı bu kategorilerde ameliyatlar yaptık. Eş zamanlı olarak 16 ameliyathaneyi ve bu operasyonları yürüten bir altyapıya sahibiz. Daha önce gerçekleştirdiğimiz yedili çapraz nakli Amerika’da prestijli bir tıp dergisine yayın olarak gönderdiğimizde, hakemler bunun mümkün olamayacağını belirterek bizden hastanemizin mimari projesini istediler. Projeyi gönderdikten sonra yayını kabul ettiler; dünya bu kapasiteye inanmakta zorlanıyor. Operasyon geçiren 16 hastamız ve vericimiz tamamen sağlıklıdır.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/karaciger-nakli-olan-ufuk-ozkandan-iddialara-yanit-allah-allah-tovbe-estagfurullah-1104077307.html
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karaciğer nakli, karaciğer nakli enstitüsü, malatya, çapraz karaciğer nakli , 8'li çapraz karaciğer nakli , rekor
karaciğer nakli, karaciğer nakli enstitüsü, malatya, çapraz karaciğer nakli , 8'li çapraz karaciğer nakli , rekor

Türkiye'den dünya tıp tarihine geçen rekor: 8'li çapraz karaciğer nakli başarıyla tamamlandı

11:08 15.06.2026
© AA / Emrah GökmenMalatyaİnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, karaciğer nakli
Malatyaİnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, karaciğer nakli - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2026
© AA / Emrah Gökmen
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Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü aynı anda 8 farklı canlı verici ve 8 farklı alıcı arasında "8'li çapraz karaciğer nakli' gerçekleştirerek dünya tıp tarihine geçti.
Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü, aynı anda 8 farklı canlı verici ve 8 farklı alıcı arasında “8’li çapraz karaciğer nakli” operasyonuyla rekora imza attı. Eş zamanlı yürütülen operasyon dünya tıp tarihine geçti.

8’li çapraz nakil, tıp literatürüne girdi

Malatya’da daha önce dörtlü, beşli, altılı ve yedili çapraz karaciğer nakilleri gerçekleştiren ekip, bu kez 8’li çapraz nakil yaptı. İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, rekor peşinde olmadıklarını, tek gayelerinin çaresiz hastaları yaşatmak olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:
Çoklu çaprazların insanların bir organa ulaşması için ne kadar önemli bir buluş olduğu biliniyordu. Dünyada ikili, üçlü çaprazlar yapılıyor ama dörtlü, beşli, altılı, yedili sadece Malatya’da yapılmıştı. Amaç çoklu çapraz yapmak değil; karaciğer nakli havuzunda çok bekleyen acil durumdaki hastalara ümit ve organ sunabilmek. Sekizli çapraz da dünyada bir ilk; amacı yedili yaptık sekizli yapalım değil, hastaları yaşatmak.”

Dünya bile inanmakta zorlandı

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat da konuyla ilgili şunları dile getirdi:
“Karaciğer Nakli Enstitümüz dünyada örneği az bulunur bir kurum. Şu an dünyada az sayıda ikili ve üçlü çapraz karaciğer nakilleri yapılmışken; biz dörtlü, beşli, altılı, yedili ve son olarak da sekizli karaciğer nakliyle dünyanın yapamadığı bu kategorilerde ameliyatlar yaptık. Eş zamanlı olarak 16 ameliyathaneyi ve bu operasyonları yürüten bir altyapıya sahibiz. Daha önce gerçekleştirdiğimiz yedili çapraz nakli Amerika’da prestijli bir tıp dergisine yayın olarak gönderdiğimizde, hakemler bunun mümkün olamayacağını belirterek bizden hastanemizin mimari projesini istediler. Projeyi gönderdikten sonra yayını kabul ettiler; dünya bu kapasiteye inanmakta zorlanıyor. Operasyon geçiren 16 hastamız ve vericimiz tamamen sağlıklıdır.”
Ufuk Özkan sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2026
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