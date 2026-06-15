https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/turkiyeden-dunya-tip-tarihine-gecen-rekor-8li-capraz-karaciger-nakli-basariyla-tamamlandi--1106507757.html

Türkiye'den dünya tıp tarihine geçen rekor: 8'li çapraz karaciğer nakli başarıyla tamamlandı

Türkiye'den dünya tıp tarihine geçen rekor: 8'li çapraz karaciğer nakli başarıyla tamamlandı

Sputnik Türkiye

Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü aynı anda 8 farklı canlı verici ve 8 farklı alıcı arasında "8'li çapraz karaciğer nakli' gerçekleştirerek... 15.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-15T11:08+0300

2026-06-15T11:08+0300

2026-06-15T11:08+0300

sağlik

karaciğer nakli

karaciğer nakli enstitüsü

malatya

çapraz karaciğer nakli

8'li çapraz karaciğer nakli

rekor

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Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü, aynı anda 8 farklı canlı verici ve 8 farklı alıcı arasında “8’li çapraz karaciğer nakli” operasyonuyla rekora imza attı. Eş zamanlı yürütülen operasyon dünya tıp tarihine geçti. 8’li çapraz nakil, tıp literatürüne girdi Malatya’da daha önce dörtlü, beşli, altılı ve yedili çapraz karaciğer nakilleri gerçekleştiren ekip, bu kez 8’li çapraz nakil yaptı. İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, rekor peşinde olmadıklarını, tek gayelerinin çaresiz hastaları yaşatmak olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: Dünya bile inanmakta zorlandı İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat da konuyla ilgili şunları dile getirdi: “Karaciğer Nakli Enstitümüz dünyada örneği az bulunur bir kurum. Şu an dünyada az sayıda ikili ve üçlü çapraz karaciğer nakilleri yapılmışken; biz dörtlü, beşli, altılı, yedili ve son olarak da sekizli karaciğer nakliyle dünyanın yapamadığı bu kategorilerde ameliyatlar yaptık. Eş zamanlı olarak 16 ameliyathaneyi ve bu operasyonları yürüten bir altyapıya sahibiz. Daha önce gerçekleştirdiğimiz yedili çapraz nakli Amerika’da prestijli bir tıp dergisine yayın olarak gönderdiğimizde, hakemler bunun mümkün olamayacağını belirterek bizden hastanemizin mimari projesini istediler. Projeyi gönderdikten sonra yayını kabul ettiler; dünya bu kapasiteye inanmakta zorlanıyor. Operasyon geçiren 16 hastamız ve vericimiz tamamen sağlıklıdır.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/karaciger-nakli-olan-ufuk-ozkandan-iddialara-yanit-allah-allah-tovbe-estagfurullah-1104077307.html

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