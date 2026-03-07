Türkiye
Karaciğer nakli olan Ufuk Özkan'dan iddialara yanıt: 'Allah Allah, tövbe estağfurullah'
Karaciğer nakli olan Ufuk Özkan'dan iddialara yanıt: 'Allah Allah, tövbe estağfurullah'
Karaciğer nakli sonrasında 'yoğun bakıma alındı' iddialarına yanıt veren ünlü oyuncu Ufuk Özkan, evinden yaptığı paylaşımla 'iyiyim' mesajı verdi.
Karaciğer yetmezliği nedeniyle nakil olan ünlü oyuncu Ufuk Özkan yeni paylaşımıyla hayranlarını sevindirdi. Yoğun bakıma kaldırıldı iddialarına yanıt veren ünlü isim "Allah Allah, tövbe estağfurullah. Bu haberleri kim çıkarıyor? Çok şükür aslanlar gibiyiz" ifadelerini kullandı. Özkan, setlere dönmeyi de dört gözle beklediğini dile getirdi. Aslanlar gibiyizSosyal medyada yayılan "yoğun bakıma kaldırıldı" ve "durumu kritik" şeklindeki paylaşımlara hastane odasından yayınladığı video ile tepki gösteren Özkan, "Allah Allah, tövbe estağfurullah. Bu haberleri kim çıkarıyor? Çok şükür aslanlar gibiyiz, her geçen gün üstüne koyarak devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncu, kendisine donör olan arkadaşı Salih Kıvırcık’ın da genel durumunun gayet iyi olduğunu vurguladı. Setlere dönmeyi hedefliyorKardeşi Umut Özkan ile objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, sağlıklı ve neşeli görüntüsüyle dikkat çekti. Paylaşımına "Yakında ayakta da görüşeceğiz" notunu düşen Ufuk Özkan, kısa sürede eski sağlığına kavuşup setlere dönmeyi hedeflediğini dile getirdi.
Karaciğer nakli olan Ufuk Özkan'dan iddialara yanıt: 'Allah Allah, tövbe estağfurullah'

Karaciğer nakli sonrasında 'yoğun bakıma alındı' iddialarına yanıt veren ünlü oyuncu Ufuk Özkan, evinden yaptığı paylaşımla 'iyiyim' mesajı verdi.
Karaciğer yetmezliği nedeniyle nakil olan ünlü oyuncu Ufuk Özkan yeni paylaşımıyla hayranlarını sevindirdi. Yoğun bakıma kaldırıldı iddialarına yanıt veren ünlü isim "Allah Allah, tövbe estağfurullah. Bu haberleri kim çıkarıyor? Çok şükür aslanlar gibiyiz" ifadelerini kullandı. Özkan, setlere dönmeyi de dört gözle beklediğini dile getirdi.

Aslanlar gibiyiz

Sosyal medyada yayılan "yoğun bakıma kaldırıldı" ve "durumu kritik" şeklindeki paylaşımlara hastane odasından yayınladığı video ile tepki gösteren Özkan, "Allah Allah, tövbe estağfurullah. Bu haberleri kim çıkarıyor? Çok şükür aslanlar gibiyiz, her geçen gün üstüne koyarak devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncu, kendisine donör olan arkadaşı Salih Kıvırcık’ın da genel durumunun gayet iyi olduğunu vurguladı.

Setlere dönmeyi hedefliyor

Kardeşi Umut Özkan ile objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, sağlıklı ve neşeli görüntüsüyle dikkat çekti. Paylaşımına "Yakında ayakta da görüşeceğiz" notunu düşen Ufuk Özkan, kısa sürede eski sağlığına kavuşup setlere dönmeyi hedeflediğini dile getirdi.
