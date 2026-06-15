Rusya Dışişleri: Yaptırımlar Rusya'yı değil, dünya ekonomisini sakat bırakıyor

“Bu yaptırımlar Rusya’yı değil, dünya ekonomisinin sağlığını zayıflatıyor ve onu adeta bir sakat haline getiriyor. Biz ise ortaklarımızla enerji kaynakları ticaretini aktif bir şekilde sürdürüyor, yeni tedarik zincirlerine entegre oluyor ve kendimizi fazlasıyla güvende hissediyoruz.”