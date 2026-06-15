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Rusya Dışişleri: Yaptırımlar Rusya'yı değil, dünya ekonomisini sakat bırakıyor
Rusya Dışişleri: Yaptırımlar Rusya'yı değil, dünya ekonomisini sakat bırakıyor
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Marat Berdiyev, Batı'nın uyguladığı yaptırımların Rusya’ya zarar vermediğini, aksine küresel ekonomiyi... 15.06.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanlığı G20 ve APEC (Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği) Özel Yetkili Büyükelçisi Marat Berdiyev, Rusya'ya yönelik uygulanan yaptırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.Sputnik’e konuşan Berdiyev, Rusya karşıtı yaptırımların hedefinin aksine dünya ekonomisine darbe vurduğuna dikkat çekti.‘Küresel ekonomiyi sakat bırakıyorlar’Yaptırımların Rusya ekonomisini sarsmadığını vurgulayan Berdiyev, şu ifadeleri kullandı:‘Rusya'yı enerji piyasasından dışlamak imkansız’Dünyanın en büyük enerji üreticilerinden ve tedarikçilerinden biri olan Rusya'nın küresel pazardan soyutlanamayacağını vurgulayan Büyükelçi Berdiyev, ülkesinin küresel petrol piyasasındaki kilit rolünün altını çizerek "Rusya'yı bu sistemin dışına itmenin mümkün olmadığını" ifade etti.
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, yaptırımlar, ekonomi

Rusya Dışişleri: Yaptırımlar Rusya'yı değil, dünya ekonomisini sakat bırakıyor

08:40 15.06.2026 (güncellendi: 08:50 15.06.2026)
© Sputnik / Алексей ФилипповRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2026
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Marat Berdiyev, Batı'nın uyguladığı yaptırımların Rusya’ya zarar vermediğini, aksine küresel ekonomiyi “sakat bıraktığını” söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı G20 ve APEC (Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği) Özel Yetkili Büyükelçisi Marat Berdiyev, Rusya'ya yönelik uygulanan yaptırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sputnik’e konuşan Berdiyev, Rusya karşıtı yaptırımların hedefinin aksine dünya ekonomisine darbe vurduğuna dikkat çekti.

‘Küresel ekonomiyi sakat bırakıyorlar’

Yaptırımların Rusya ekonomisini sarsmadığını vurgulayan Berdiyev, şu ifadeleri kullandı:
“Bu yaptırımlar Rusya’yı değil, dünya ekonomisinin sağlığını zayıflatıyor ve onu adeta bir sakat haline getiriyor. Biz ise ortaklarımızla enerji kaynakları ticaretini aktif bir şekilde sürdürüyor, yeni tedarik zincirlerine entegre oluyor ve kendimizi fazlasıyla güvende hissediyoruz.”

‘Rusya'yı enerji piyasasından dışlamak imkansız’

Dünyanın en büyük enerji üreticilerinden ve tedarikçilerinden biri olan Rusya'nın küresel pazardan soyutlanamayacağını vurgulayan Büyükelçi Berdiyev, ülkesinin küresel petrol piyasasındaki kilit rolünün altını çizerek "Rusya'yı bu sistemin dışına itmenin mümkün olmadığını" ifade etti.
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