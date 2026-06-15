Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/trumptan-irana-uyari-nukleer-anlasma-olmazsa-saldirilar-yeniden-baslayabilir-1106509486.html
Trump'tan İran'a uyarı: Nükleer anlaşma olmazsa saldırılar yeniden başlayabilir
Trump'tan İran'a uyarı: Nükleer anlaşma olmazsa saldırılar yeniden başlayabilir
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile varılan mutabakatın nihai bir nükleer anlaşmaya dönüşmemesi halinde askeri operasyonların yeniden başlatılabileceğini... 15.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-15T11:52+0300
2026-06-15T11:52+0300
dünya
ortadoğu
benyamin netanyahu
donald trump
i̇ran
i̇srail
tahran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0c/1106441258_0:0:1250:703_1920x0_80_0_0_a656ed19d895d81918f594a2592bdd4d.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile sağlanan mutabakatın kalıcı bir nükleer anlaşmayla sonuçlanmaması halinde Tahran'a yönelik askeri saldırıların yeniden gündeme gelebileceğini açıkladı.New York Times'a konuşan Trump, ABD ile İran arasında varılan mutabakatın Hürmüz Boğazı'nda kalıcı ve kesintisiz geçişi güvence altına alacağını savundu. Ancak İran'ın nihai bir nükleer anlaşmayı kabul etmemesi durumunda askeri seçeneğin yeniden devreye sokulabileceği uyarısında bulundu.Trump, İran'a yönelik saldırılar ve ardından uygulanan deniz ablukasının Orta Doğu'daki dengeleri ABD lehine değiştirdiğini öne sürdü. Yeni mutabakatın İran'ın nükleer silah geliştirmesini ya da edinmesini engelleyeceğini savunan Trump, anlaşmanın 2015 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama yönetiminde imzalanan nükleer anlaşmadan daha güçlü olduğunu iddia etti.ABD Başkanı, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin 20 yıl süreyle askıya alınmasının halen müzakere edildiğini ancak 15 yıllık bir sınırlamaya da sıcak bakabileceğini ifade etti. Trump, İran'ın uranyum zenginleştirme kapasitesinin askeri amaçlarla kullanılamayacak düşük seviyelerde tutulmasının hedeflendiğini söyledi.'Netanyahu'nun itirazlarına rağmen sağlandı'Trump, İran ile mutabakatın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun itirazlarına rağmen ilerlediğini belirtti.Anlaşma sürecinde İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırılarını da eleştiren Trump, bu tür adımların atılmaması gerektiğini söyledi. Netanyahu için "Çok zor bir adam" ifadesini kullanan Trump, İran'ın nükleer silah elde etmesi halinde İsrail'in ciddi bir tehdit altında kalacağını savundu.Trump, "Dürüst olmak gerekirse, bunu yaptığımız için bize minnettar olmalı. İran'ın nükleer silahı olsaydı İsrail iki saat bile ayakta kalamazdı" değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/ben-gvirden-abd-iran-mutabakatina-tepki-israil-abdnin-somurgesi-degil-katz-lubnandaki-isgale-devam-1106505064.html
i̇ran
i̇srail
tahran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0c/1106441258_156:0:1093:703_1920x0_80_0_0_86646b1457421adedcecef388c84bf0d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, benyamin netanyahu, donald trump, i̇ran, i̇srail, tahran
ortadoğu, benyamin netanyahu, donald trump, i̇ran, i̇srail, tahran

Trump'tan İran'a uyarı: Nükleer anlaşma olmazsa saldırılar yeniden başlayabilir

11:52 15.06.2026
© AP PhotoDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2026
© AP Photo
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile varılan mutabakatın nihai bir nükleer anlaşmaya dönüşmemesi halinde askeri operasyonların yeniden başlatılabileceğini söyledi. Trump ayrıca anlaşmanın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun itirazlarına rağmen sağlandığını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile sağlanan mutabakatın kalıcı bir nükleer anlaşmayla sonuçlanmaması halinde Tahran'a yönelik askeri saldırıların yeniden gündeme gelebileceğini açıkladı.
New York Times'a konuşan Trump, ABD ile İran arasında varılan mutabakatın Hürmüz Boğazı'nda kalıcı ve kesintisiz geçişi güvence altına alacağını savundu. Ancak İran'ın nihai bir nükleer anlaşmayı kabul etmemesi durumunda askeri seçeneğin yeniden devreye sokulabileceği uyarısında bulundu.
Trump, İran'a yönelik saldırılar ve ardından uygulanan deniz ablukasının Orta Doğu'daki dengeleri ABD lehine değiştirdiğini öne sürdü. Yeni mutabakatın İran'ın nükleer silah geliştirmesini ya da edinmesini engelleyeceğini savunan Trump, anlaşmanın 2015 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama yönetiminde imzalanan nükleer anlaşmadan daha güçlü olduğunu iddia etti.
ABD Başkanı, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin 20 yıl süreyle askıya alınmasının halen müzakere edildiğini ancak 15 yıllık bir sınırlamaya da sıcak bakabileceğini ifade etti. Trump, İran'ın uranyum zenginleştirme kapasitesinin askeri amaçlarla kullanılamayacak düşük seviyelerde tutulmasının hedeflendiğini söyledi.

'Netanyahu'nun itirazlarına rağmen sağlandı'

Trump, İran ile mutabakatın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun itirazlarına rağmen ilerlediğini belirtti.
Anlaşma sürecinde İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırılarını da eleştiren Trump, bu tür adımların atılmaması gerektiğini söyledi. Netanyahu için "Çok zor bir adam" ifadesini kullanan Trump, İran'ın nükleer silah elde etmesi halinde İsrail'in ciddi bir tehdit altında kalacağını savundu.
Trump, "Dürüst olmak gerekirse, bunu yaptığımız için bize minnettar olmalı. İran'ın nükleer silahı olsaydı İsrail iki saat bile ayakta kalamazdı" değerlendirmesinde bulundu.
İsrail Savunma Bakanı Katz ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2026
DÜNYA
Ben-Gvir'den ABD-İran mutabakatına tepki 'İsrail, ABD'nin sömürgesi değil': Katz, 'Lübnan'daki işgale devam'
10:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала