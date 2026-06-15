https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/trumptan-irana-uyari-nukleer-anlasma-olmazsa-saldirilar-yeniden-baslayabilir-1106509486.html

Trump'tan İran'a uyarı: Nükleer anlaşma olmazsa saldırılar yeniden başlayabilir

Trump'tan İran'a uyarı: Nükleer anlaşma olmazsa saldırılar yeniden başlayabilir

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile varılan mutabakatın nihai bir nükleer anlaşmaya dönüşmemesi halinde askeri operasyonların yeniden başlatılabileceğini... 15.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-15T11:52+0300

2026-06-15T11:52+0300

2026-06-15T11:52+0300

dünya

ortadoğu

benyamin netanyahu

donald trump

i̇ran

i̇srail

tahran

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0c/1106441258_0:0:1250:703_1920x0_80_0_0_a656ed19d895d81918f594a2592bdd4d.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile sağlanan mutabakatın kalıcı bir nükleer anlaşmayla sonuçlanmaması halinde Tahran'a yönelik askeri saldırıların yeniden gündeme gelebileceğini açıkladı.New York Times'a konuşan Trump, ABD ile İran arasında varılan mutabakatın Hürmüz Boğazı'nda kalıcı ve kesintisiz geçişi güvence altına alacağını savundu. Ancak İran'ın nihai bir nükleer anlaşmayı kabul etmemesi durumunda askeri seçeneğin yeniden devreye sokulabileceği uyarısında bulundu.Trump, İran'a yönelik saldırılar ve ardından uygulanan deniz ablukasının Orta Doğu'daki dengeleri ABD lehine değiştirdiğini öne sürdü. Yeni mutabakatın İran'ın nükleer silah geliştirmesini ya da edinmesini engelleyeceğini savunan Trump, anlaşmanın 2015 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama yönetiminde imzalanan nükleer anlaşmadan daha güçlü olduğunu iddia etti.ABD Başkanı, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin 20 yıl süreyle askıya alınmasının halen müzakere edildiğini ancak 15 yıllık bir sınırlamaya da sıcak bakabileceğini ifade etti. Trump, İran'ın uranyum zenginleştirme kapasitesinin askeri amaçlarla kullanılamayacak düşük seviyelerde tutulmasının hedeflendiğini söyledi.'Netanyahu'nun itirazlarına rağmen sağlandı'Trump, İran ile mutabakatın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun itirazlarına rağmen ilerlediğini belirtti.Anlaşma sürecinde İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırılarını da eleştiren Trump, bu tür adımların atılmaması gerektiğini söyledi. Netanyahu için "Çok zor bir adam" ifadesini kullanan Trump, İran'ın nükleer silah elde etmesi halinde İsrail'in ciddi bir tehdit altında kalacağını savundu.Trump, "Dürüst olmak gerekirse, bunu yaptığımız için bize minnettar olmalı. İran'ın nükleer silahı olsaydı İsrail iki saat bile ayakta kalamazdı" değerlendirmesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/ben-gvirden-abd-iran-mutabakatina-tepki-israil-abdnin-somurgesi-degil-katz-lubnandaki-isgale-devam-1106505064.html

i̇ran

i̇srail

tahran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, benyamin netanyahu, donald trump, i̇ran, i̇srail, tahran