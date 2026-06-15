https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/ben-gvirden-abd-iran-mutabakatina-tepki-israil-abdnin-somurgesi-degil-katz-lubnandaki-isgale-devam-1106505064.html
Ben-Gvir'den ABD-İran mutabakatına tepki 'İsrail, ABD'nin sömürgesi değil': Katz, 'Lübnan'daki işgale devam'
Ben-Gvir'den ABD-İran mutabakatına tepki 'İsrail, ABD'nin sömürgesi değil': Katz, 'Lübnan'daki işgale devam'
Sputnik Türkiye
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD ile İran arasında varılan mutabakatın İsrail'i bağlamadığını savunarak, Hizbullah'a karşı operasyonların... 15.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-15T10:07+0300
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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD ile İran arasında varılan mutabakata rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu bölgelerden çekilmeyeceğini açıkladı.Diğer yandan, İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeyi amaçlayan mutabakata sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ben-Gvir, ABD Başkanı Donald Trump'ın öncülüğünde varılan anlaşmanın İsrail açısından bağlayıcı olmadığını öne sürdü.Ben-Gvir paylaşımında, "Trump'ın anlaşması bizi bağlamaz. İsrail, ABD'nin bir sömürgesi değil" ifadelerini kullandı.Mutabakatın İsrail'in güvenliğini garanti altına almadığını iddia eden Ben-Gvir, Hizbullah'ın tamamen dağıtılmasından daha düşük hedeflerin kabul edilmemesi gerektiğini savundu. İsrail'e yönelik saldırılar karşısında sessiz kalınmaması gerektiğini söyleyen Ben-Gvir, Lübnan'dan fırlatılacak her İHA veya füzenin Beyrut'un Dahiye bölgesine yönelik bir İsrail saldırısıyla karşılık bulacağını ileri sürdü.ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın duyurusunu yapan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, anlaşma kapsamında Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirileceğini bildirmişti.İki ülke arasındaki anlaşmanın 19 Haziran Cuma günü imzalanması öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/fidandan-abd---iran-mutabakatina-destek-kalici-baris-icin-onemli-bir-adim-1106503710.html
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ortadoğu, i̇srail, itamar ben-gvir, yisrael katz, donald trump
ortadoğu, i̇srail, itamar ben-gvir, yisrael katz, donald trump
Ben-Gvir'den ABD-İran mutabakatına tepki 'İsrail, ABD'nin sömürgesi değil': Katz, 'Lübnan'daki işgale devam'
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD ile İran arasında varılan mutabakatın İsrail'i bağlamadığını savunarak, Hizbullah'a karşı operasyonların sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Savunma Bakanı Yisrael Katz da İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini açıkladı.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD ile İran arasında varılan mutabakata rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu bölgelerden çekilmeyeceğini açıkladı.
Diğer yandan, İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeyi amaçlayan mutabakata sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ben-Gvir, ABD Başkanı Donald Trump'ın öncülüğünde varılan anlaşmanın İsrail açısından bağlayıcı olmadığını öne sürdü.
Ben-Gvir paylaşımında, "Trump'ın anlaşması bizi bağlamaz. İsrail, ABD'nin bir sömürgesi değil" ifadelerini kullandı.
Mutabakatın İsrail'in güvenliğini garanti altına almadığını iddia eden Ben-Gvir, Hizbullah'ın tamamen dağıtılmasından daha düşük hedeflerin kabul edilmemesi gerektiğini savundu.
İsrail'e yönelik saldırılar karşısında sessiz kalınmaması gerektiğini söyleyen Ben-Gvir, Lübnan'dan fırlatılacak her İHA veya füzenin Beyrut'un Dahiye bölgesine yönelik bir İsrail saldırısıyla karşılık bulacağını ileri sürdü.
ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın duyurusunu yapan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, anlaşma kapsamında Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirileceğini bildirmişti.
İki ülke arasındaki anlaşmanın 19 Haziran Cuma günü imzalanması öngörülüyor.