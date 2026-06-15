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JD Vance: Hürmüz Boğazı'nın uzun vadede ücretsiz geçişe açık kalmasını bekliyoruz
JD Vance: Hürmüz Boğazı'nın uzun vadede ücretsiz geçişe açık kalmasını bekliyoruz
Sputnik Türkiye
Anlaşma metnini hafta içinde açıklayacağını söyleyen ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Tahran'ın hangi konuda taviz verdiklerini göreceklerini söyledi. Vance... 15.06.2026, Sputnik Türkiye
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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.CNBC'ye konuşan Vance, Hürmüz Boğazı'nın uzun vadede tüm gemiler için ücretsiz ve açık kalmasının beklendiğini ifade etti. Vance, anlaşmanın bölgesel istikrar açısından önemli bir adım olduğunu ancak üzerinde çalışılması gereken çok sayıda ayrıntı bulunduğunu söyledi.İran ile varılan mutabakatın nihai metninin bu hafta içerisinde yayımlanmasını umduklarını belirten Vance, anlaşmanın imza sürecine ilişkin de bilgi verdi.Vance, cuma günü İsviçre'de yapılması planlanan imza töreninde İran Dışişleri Bakanı, Meclis Başkanı ve diğer üst düzey yetkililerin temsil etmesinin beklendiğini kaydetti.ABD Başkan Yardımcısı, müzakerelerde Tahran'ın hangi alanlarda taviz vermeye hazır olduğunun önümüzdeki süreçte netleşeceğini ifade ederek, "Hala çözülmesi gereken çok sayıda detay var" dedi.İsrail'in yeni dönemde kurulacak bölgesel düzende söz sahibi olacağını belirten Vance, İsrail içinde de anlaşmayı destekleyen çevrelerin bulunduğunu düşündüğünü söyledi.Vance ayrıca, anlaşmanın uygulanmasının denetlenmesi için iki aşamalı bir doğrulama mekanizması kurulacağını açıkladı. Ancak bu sistemin ayrıntılarına ilişkin bilgi paylaşmadı.
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abd, j.d. vance, cnbc, i̇ran
abd, j.d. vance, cnbc, i̇ran

JD Vance: Hürmüz Boğazı'nın uzun vadede ücretsiz geçişe açık kalmasını bekliyoruz

15:51 15.06.2026
© AP Photo / Jacquelyn MartinJD Vance
JD Vance - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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Anlaşma metnini hafta içinde açıklayacağını söyleyen ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Tahran'ın hangi konuda taviz verdiklerini göreceklerini söyledi. Vance ayrıca 19 Haziran'da İsviçre'de yapılması planlanan imza törenine İran Meclis Başkanı ve Dışişleri Bakanının yanı sıra diğer üst düzey yöneticileri beklediklerini aktardı.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
CNBC'ye konuşan Vance, Hürmüz Boğazı'nın uzun vadede tüm gemiler için ücretsiz ve açık kalmasının beklendiğini ifade etti. Vance, anlaşmanın bölgesel istikrar açısından önemli bir adım olduğunu ancak üzerinde çalışılması gereken çok sayıda ayrıntı bulunduğunu söyledi.
İran ile varılan mutabakatın nihai metninin bu hafta içerisinde yayımlanmasını umduklarını belirten Vance, anlaşmanın imza sürecine ilişkin de bilgi verdi.
Vance, cuma günü İsviçre'de yapılması planlanan imza töreninde İran Dışişleri Bakanı, Meclis Başkanı ve diğer üst düzey yetkililerin temsil etmesinin beklendiğini kaydetti.
ABD Başkan Yardımcısı, müzakerelerde Tahran'ın hangi alanlarda taviz vermeye hazır olduğunun önümüzdeki süreçte netleşeceğini ifade ederek, "Hala çözülmesi gereken çok sayıda detay var" dedi.
İsrail'in yeni dönemde kurulacak bölgesel düzende söz sahibi olacağını belirten Vance, İsrail içinde de anlaşmayı destekleyen çevrelerin bulunduğunu düşündüğünü söyledi.
Vance ayrıca, anlaşmanın uygulanmasının denetlenmesi için iki aşamalı bir doğrulama mekanizması kurulacağını açıkladı. Ancak bu sistemin ayrıntılarına ilişkin bilgi paylaşmadı.
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