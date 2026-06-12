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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/trumpin-beyaz-sarayda-ufc-hayali-gercek-oluyor-milyonlarca-dolarlik-gosteri-pazar-gunu-1106463187.html
Trump’ın Beyaz Saray’da UFC hayali gerçek oluyor: Milyonlarca dolarlık gösteri pazar günü gerçekleştirilecek
Trump’ın Beyaz Saray’da UFC hayali gerçek oluyor: Milyonlarca dolarlık gösteri pazar günü gerçekleştirilecek
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim zaferinin ardından planlamaya başladığı Beyaz Saray'daki UFC organizasyonu pazar günü gerçekleştirilecek. Yaklaşık 60 milyon... 12.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-12T16:17+0300
2026-06-12T16:19+0300
dünya
donald trump
dana white
joe rogan
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ABD Başkanı Donald Trump’ın uzun süredir hayalini kurduğu Beyaz Saray’daki UFC organizasyonu bu hafta sonu hayata geçiriliyor. Beyaz Saray’ın Güney Bahçesi'ne kurulan dev sekizgen kafeste gerçekleştirilecek etkinlik, ABD'nin 250'nci kuruluş yıl dönümü kutlamalarının bir parçası olarak düzenleniyor.ABD basınında yer alan haberlere göre Trump, UFC etkinliğini düzenleme fikrini 2024 başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından New York’taki Madison Square Garden’da katıldığı bir UFC gecesinde benimsedi. Beyaz Saray yetkilileri, Trump’ın o etkinlikten sonra Beyaz Saray’da daha büyük bir organizasyon düzenlenmesini istediğini aktardı.Yaklaşık 19 aylık hazırlık sürecinin ardından gerçekleştirilecek etkinliğin maliyetinin 60 milyon dolara ulaştığı belirtiliyor. Organizasyonun finansmanının büyük bölümünü UFC karşılıyor.Beyaz Saray'ın bahçesi dövüş arenasına dönüştürüldüPazar günü yapılacak karşılaşmalar için Beyaz Saray'ın Güney Bahçesi'ne yaklaşık 4 bin seyirci kapasiteli dev bir arena kuruldu. Organizasyon kapsamında hafta sonu boyunca çeşitli etkinlikler ve taraftar buluşmaları da düzenlenecek.Trump'ın yakın dostu ve UFC Başkanı Dana White ile birlikte etkinliğin planlanmasında doğrudan rol aldığı belirtiliyor.Trump, etkinliği “dünyanın en büyük şovu" olarak nitelendirerek, Washington genelinde kurulacak ekranlarla toplamda 100 bine yakın kişinin karşılaşmaları izleyebileceğini söylemişti.Tartışmalar da beraberinde geldiEtkinlik, Trump destekçileri arasında büyük ilgi görürken bazı isimlerin eleştirilerine de neden oldu. Trump'a 2024 seçimlerinde destek veren podcast yayıncısı Joe Rogan, daha önce yaptığı açıklamada organizasyona katılacağını ancak etkinliğin Beyaz Saray'da yapılmasını "çok akıllıca bir fikir olarak görmediğini" söylemişti.ABD kamuoyunda ise organizasyonun zamanlaması tartışma yaratıyor. Bazı eleştirmenler, etkinliğin Trump'ın kişisel imajını öne çıkaran bir gösteriye dönüştüğünü savunurken, Beyaz Saray ise organizasyonun genç kuşakları ülkenin kuruluş yıl dönümü kutlamalarına dahil etmeyi amaçladığını belirtiyor.Trump’ın miras projelerinden biri olarak değerlendiriliyorBeyaz Saray’daki UFC gecesi, Trump’ın son dönemde öncelik verdiği projelerden biri olarak görülüyor. Trump ayrıca Beyaz Saray'a yeni bir balo salonu inşa edilmesi, anıtsal yapılar oluşturulması ve çeşitli restorasyon projeleriyle de yakından ilgileniyor. Etkinliğe Trump’ın kabine üyelerinin, eşi Melania Trump’ın ve çok sayıda muhafazakar medya figürünün katılması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260507/trump-beyaz-sarayda-yapilmasi-planlanan-kafes-dovusunden-bahsetti-dunyanin-en-buyuk-sovu-1105552572.html
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donald trump, dana white, joe rogan, ultimate fighting championship (ufc)
donald trump, dana white, joe rogan, ultimate fighting championship (ufc)

Trump’ın Beyaz Saray’da UFC hayali gerçek oluyor: Milyonlarca dolarlık gösteri pazar günü gerçekleştirilecek

16:17 12.06.2026 (güncellendi: 16:19 12.06.2026)
© REUTERS Nathan HowardTrump’ın Beyaz Saray’da UFC hayali gerçek oluyor
Trump’ın Beyaz Saray’da UFC hayali gerçek oluyor - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2026
© REUTERS Nathan Howard
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ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim zaferinin ardından planlamaya başladığı Beyaz Saray'daki UFC organizasyonu pazar günü gerçekleştirilecek. Yaklaşık 60 milyon dolara mal olan etkinlik, Trump’ın 80’inci yaş gününe ve ABD’nin 250’nci kuruluş yıl dönümü kutlamalarına denk geliyor.
ABD Başkanı Donald Trump’ın uzun süredir hayalini kurduğu Beyaz Saray’daki UFC organizasyonu bu hafta sonu hayata geçiriliyor. Beyaz Saray’ın Güney Bahçesi'ne kurulan dev sekizgen kafeste gerçekleştirilecek etkinlik, ABD'nin 250'nci kuruluş yıl dönümü kutlamalarının bir parçası olarak düzenleniyor.
ABD basınında yer alan haberlere göre Trump, UFC etkinliğini düzenleme fikrini 2024 başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından New York’taki Madison Square Garden’da katıldığı bir UFC gecesinde benimsedi. Beyaz Saray yetkilileri, Trump’ın o etkinlikten sonra Beyaz Saray’da daha büyük bir organizasyon düzenlenmesini istediğini aktardı.
© REUTERS Nathan HowardTrump’ın Beyaz Saray’da UFC hayali gerçek oluyor
Trump’ın Beyaz Saray’da UFC hayali gerçek oluyor - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2026
Trump’ın Beyaz Saray’da UFC hayali gerçek oluyor
© REUTERS Nathan Howard
Yaklaşık 19 aylık hazırlık sürecinin ardından gerçekleştirilecek etkinliğin maliyetinin 60 milyon dolara ulaştığı belirtiliyor. Organizasyonun finansmanının büyük bölümünü UFC karşılıyor.

Beyaz Saray'ın bahçesi dövüş arenasına dönüştürüldü

Pazar günü yapılacak karşılaşmalar için Beyaz Saray'ın Güney Bahçesi'ne yaklaşık 4 bin seyirci kapasiteli dev bir arena kuruldu. Organizasyon kapsamında hafta sonu boyunca çeşitli etkinlikler ve taraftar buluşmaları da düzenlenecek.
Trump'ın yakın dostu ve UFC Başkanı Dana White ile birlikte etkinliğin planlanmasında doğrudan rol aldığı belirtiliyor.
© REUTERS Evan VucciTrump’ın Beyaz Saray’da UFC hayali gerçek oluyor
Trump’ın Beyaz Saray’da UFC hayali gerçek oluyor - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2026
Trump’ın Beyaz Saray’da UFC hayali gerçek oluyor
© REUTERS Evan Vucci
Trump, etkinliği “dünyanın en büyük şovu" olarak nitelendirerek, Washington genelinde kurulacak ekranlarla toplamda 100 bine yakın kişinin karşılaşmaları izleyebileceğini söylemişti.

Tartışmalar da beraberinde geldi

Etkinlik, Trump destekçileri arasında büyük ilgi görürken bazı isimlerin eleştirilerine de neden oldu. Trump'a 2024 seçimlerinde destek veren podcast yayıncısı Joe Rogan, daha önce yaptığı açıklamada organizasyona katılacağını ancak etkinliğin Beyaz Saray'da yapılmasını "çok akıllıca bir fikir olarak görmediğini" söylemişti.
ABD kamuoyunda ise organizasyonun zamanlaması tartışma yaratıyor. Bazı eleştirmenler, etkinliğin Trump'ın kişisel imajını öne çıkaran bir gösteriye dönüştüğünü savunurken, Beyaz Saray ise organizasyonun genç kuşakları ülkenin kuruluş yıl dönümü kutlamalarına dahil etmeyi amaçladığını belirtiyor.

Trump’ın miras projelerinden biri olarak değerlendiriliyor

Beyaz Saray’daki UFC gecesi, Trump’ın son dönemde öncelik verdiği projelerden biri olarak görülüyor. Trump ayrıca Beyaz Saray'a yeni bir balo salonu inşa edilmesi, anıtsal yapılar oluşturulması ve çeşitli restorasyon projeleriyle de yakından ilgileniyor. Etkinliğe Trump’ın kabine üyelerinin, eşi Melania Trump’ın ve çok sayıda muhafazakar medya figürünün katılması bekleniyor.
Trump, Beyaz Saray'da düzenlenecek UFC etkinliği için hazırlanan tasarımları gösterdi: 'Dünyanın en büyük gösterisi' - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2026
DÜNYA
Trump, Beyaz Saray’da yapılması planlanan kafes dövüşünden bahsetti: 'Dünyanın en büyük şovu'
7 Mayıs, 09:59
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