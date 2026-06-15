Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/tarkandan-milli-takima-destek-ihtiyac-duyduklari-sey-yargi-degil-dayanisma-1106517615.html
Tarkan'dan Milli Takım'a destek: 'İhtiyaç duydukları şey yargı değil dayanışma'
Tarkan'dan Milli Takım'a destek: 'İhtiyaç duydukları şey yargı değil dayanışma'
Sputnik Türkiye
A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olmasının ardından eleştiriler peş peşe geldi. Tarkan ise sosyal medya... 15.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-15T16:21+0300
2026-06-15T16:21+0300
yaşam
tarkan
a milli futbol takımı
a milli futbol takımı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/06/1106297368_0:96:2841:1694_1920x0_80_0_0_02d6b9e72ccac4e45d6abe709c89d91e.jpg
A Milli Futbol Takımı 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olmasının ardından eleştiriler peş peşe geldi. Tarkan'dan milli takım açıklamasıTarkan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Milli Takım'a destek verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/cumhurbaskani-erdogandan-a-milli-futbol-takimina-video-mesaj-simdi-yeni-bir-destani-yazmanin-tam-1106483392.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/06/1106297368_158:0:2683:1894_1920x0_80_0_0_2e205159a82cc06e91740fcb10a2870d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tarkan, a milli futbol takımı, a milli futbol takımı
tarkan, a milli futbol takımı, a milli futbol takımı

Tarkan'dan Milli Takım'a destek: 'İhtiyaç duydukları şey yargı değil dayanışma'

16:21 15.06.2026
© AA / Harun ÖzalpÜnlü şarkıcı Tarkan, Başkent Millet Bahçesi'ndeki konserinde sevenleriyle buluştu
Ünlü şarkıcı Tarkan, Başkent Millet Bahçesi'ndeki konserinde sevenleriyle buluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2026
© AA / Harun Özalp
Abone ol
A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olmasının ardından eleştiriler peş peşe geldi. Tarkan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Milli Takım'a destek verdi.
A Milli Futbol Takımı 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olmasının ardından eleştiriler peş peşe geldi.

Tarkan'dan milli takım açıklaması

Tarkan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Milli Takım'a destek verdi.
"'Hem yazında hem kışında seninleyiz' dediğimiz Milli Takım'a daha ilk maçın ardından bu kadar yüklenilmesini üzüntüyle karşıladım. Bu seviyede mücadele eden sporcuların ne kadar büyük bir beklenti, baskı ve stres altında sahaya çıktığını unutmamak gerekiyor. Ben, bizim çocukların ve tüm teknik ekibin ellerinden gelenin en iyisini yapmak için mücadele ettiklerine inanıyorum. Daha yolun başındayken eleştiriyle motivasyonlarını kırmak yerine, 'Bir oluruz yolunda' dediğimiz milli takımımızın yolunda gerçekten bir olalım. Çünkü ihtiyaç duydukları şey yargı değil dayanışma. Sonuç ne olursa olsun destek en çok zor zamanlarda anlam kazanır. Kazansalar da kaybetseler de koşulsuz yanlarında duralım ve gurur duyalım."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2026
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na video mesaj: 'Şimdi yeni bir destanı yazmanın tam zamanı'
13 Haziran , 22:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала