https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/tarkandan-milli-takima-destek-ihtiyac-duyduklari-sey-yargi-degil-dayanisma-1106517615.html
Tarkan'dan Milli Takım'a destek: 'İhtiyaç duydukları şey yargı değil dayanışma'
Tarkan'dan Milli Takım'a destek: 'İhtiyaç duydukları şey yargı değil dayanışma'
Sputnik Türkiye
A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olmasının ardından eleştiriler peş peşe geldi. Tarkan ise sosyal medya... 15.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-15T16:21+0300
2026-06-15T16:21+0300
2026-06-15T16:21+0300
yaşam
tarkan
a milli futbol takımı
a milli futbol takımı
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A Milli Futbol Takımı 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olmasının ardından eleştiriler peş peşe geldi. Tarkan'dan milli takım açıklamasıTarkan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Milli Takım'a destek verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/cumhurbaskani-erdogandan-a-milli-futbol-takimina-video-mesaj-simdi-yeni-bir-destani-yazmanin-tam-1106483392.html
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tarkan, a milli futbol takımı, a milli futbol takımı
tarkan, a milli futbol takımı, a milli futbol takımı
Tarkan'dan Milli Takım'a destek: 'İhtiyaç duydukları şey yargı değil dayanışma'
A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olmasının ardından eleştiriler peş peşe geldi. Tarkan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Milli Takım'a destek verdi.
A Milli Futbol Takımı 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olmasının ardından eleştiriler peş peşe geldi.
Tarkan'dan milli takım açıklaması
Tarkan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Milli Takım'a destek verdi.
"'Hem yazında hem kışında seninleyiz' dediğimiz Milli Takım'a daha ilk maçın ardından bu kadar yüklenilmesini üzüntüyle karşıladım. Bu seviyede mücadele eden sporcuların ne kadar büyük bir beklenti, baskı ve stres altında sahaya çıktığını unutmamak gerekiyor. Ben, bizim çocukların ve tüm teknik ekibin ellerinden gelenin en iyisini yapmak için mücadele ettiklerine inanıyorum. Daha yolun başındayken eleştiriyle motivasyonlarını kırmak yerine, 'Bir oluruz yolunda' dediğimiz milli takımımızın yolunda gerçekten bir olalım. Çünkü ihtiyaç duydukları şey yargı değil dayanışma. Sonuç ne olursa olsun destek en çok zor zamanlarda anlam kazanır. Kazansalar da kaybetseler de koşulsuz yanlarında duralım ve gurur duyalım."