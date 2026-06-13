https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/cumhurbaskani-erdogandan-a-milli-futbol-takimina-video-mesaj-simdi-yeni-bir-destani-yazmanin-tam-1106483392.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na video mesaj: 'Şimdi yeni bir destanı yazmanın tam zamanı'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na video mesaj: 'Şimdi yeni bir destanı yazmanın tam zamanı'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yayımlanan video mesajında, "2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olarak yaşadığımız gururun hatırası hala yüreklerimizde yaşıyor... 13.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-13T22:26+0300
2026-06-13T22:26+0300
2026-06-13T22:26+0300
türki̇ye
a milli futbol takımı
fifa
dünya kupası
recep tayyip erdoğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/16/1105963045_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c75fab0fc8ae159868b9aa47bccf2f0f.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı için video mesaj yayımladı.A Milli Futbol Takımı oyuncularına seslenen Erdoğan, "Yarınki Avustralya maçıyla millet olarak heyecanla beklediğimiz Dünya Kupası yolculuğumuz başlıyor. 24 yıl sonra yaşayacağımız bu ilk Dünya Kupası heyecanı ülkemizin dört bir yanını sarmış durumda. Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a, İstanbul'dan Diyarbakır'a kadar 86 milyonun her bir ferdi bugün aynı duyguda birleşti" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizler, ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın en büyük sahnesine taşıyan Türkiye'nin evlatlarısınız. Sahaya çıktığınızda bu milletin duasını, umudunu, tarihini ve gururunu da omuzlarınızda taşıyacaksınız. Yarın ve daha sonra oynayacağınız maçlarda sahaya çıktığınız andan itibaren milletimizin desteğini yanınızda hissedeceksiniz" diye konuştu.Binlerce kilometre uzakta olsalar da Türkiye'nin her hanesinde, her sokağında, her meydanında kalplerin A Milli Futbol Takımı için atacağını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/heyecan-dorukta-a-milli-futbol-takiminin-ilk-maci-icin-dev-ekranlar-kuruluyor-1106482047.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/16/1105963045_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7e84ca5dfc291b30f21b12daa2d129c2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
a milli futbol takımı, fifa, dünya kupası, recep tayyip erdoğan
a milli futbol takımı, fifa, dünya kupası, recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na video mesaj: 'Şimdi yeni bir destanı yazmanın tam zamanı'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yayımlanan video mesajında, "2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olarak yaşadığımız gururun hatırası hala yüreklerimizde yaşıyor. Şimdi yeni bir destanı yazmanın tam zamanı, inşallah bu destanı hep birlikte yazacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı için video mesaj yayımladı.
A Milli Futbol Takımı oyuncularına seslenen Erdoğan, "Yarınki Avustralya maçıyla millet olarak heyecanla beklediğimiz Dünya Kupası yolculuğumuz başlıyor. 24 yıl sonra yaşayacağımız bu ilk Dünya Kupası heyecanı ülkemizin dört bir yanını sarmış durumda. Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a, İstanbul'dan Diyarbakır'a kadar 86 milyonun her bir ferdi bugün aynı duyguda birleşti" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizler, ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın en büyük sahnesine taşıyan Türkiye'nin evlatlarısınız. Sahaya çıktığınızda bu milletin duasını, umudunu, tarihini ve gururunu da omuzlarınızda taşıyacaksınız. Yarın ve daha sonra oynayacağınız maçlarda sahaya çıktığınız andan itibaren milletimizin desteğini yanınızda hissedeceksiniz" diye konuştu.
Binlerce kilometre uzakta olsalar da Türkiye'nin her hanesinde, her sokağında, her meydanında kalplerin A Milli Futbol Takımı için atacağını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:
Bugüne kadar 'Biz bitti demeden bitmez.' anlayışıyla mücadeleyi bırakmadığınıza, Türkiye için neleri başardığınıza defalarca şahit olduk. 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olarak yaşadığımız gururun hatırası hala yüreklerimizde yaşıyor. Şimdi yeni bir destanı yazmanın tam zamanı, inşallah bu destanı hep birlikte yazacağız. Allah yar ve yardımcınız olsun. Vurduğunuz gol olsun, bayrak sizde, umut sizde, dua sizde, yolunuz, bahtınız açık olsun, Bizim Çocuklar.