https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/tabelalar-guncellenecek-motorine-indirim-geliyor-1106510499.html
Tabelalar güncellenecek: Motorine indirim geliyor
Tabelalar güncellenecek: Motorine indirim geliyor
Sputnik Türkiye
Motorinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,22 TL indirim uygulanacak. 15.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-15T12:25+0300
2026-06-15T12:25+0300
2026-06-15T12:25+0300
ekonomi̇
motorin
indirim
petrol
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/16/1074820670_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_3e703f7d39baae5203b9e5d8abe5ff68.jpg
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,22 TL indirim uygulanacak.Benzin fiyatlarında ise şu aşamada herhangi bir değişiklik beklenmiyor.Brent petrol fiyatı düştüBrent petrolün varil fiyatı yeni güne yüzde 4 düşüşle 83 dolar seviyesinden başladı. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatları üzerinde de etkili olması bekleniyor.Motorin fiyatı ne kadar olacak?Gece yarısından itibaren geçerli olacak indirimin ardından motorinin litre fiyatının yaklaşık olarak şu seviyelere gerilemesi bekleniyor:Güncel benzin fiyatlarıBenzin fiyatlarında ise değişiklik öngörülmüyor. Buna göre benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/benzine-indirim-geliyor-tabelalar-bir-kez-daha-degisecek-1106272145.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/16/1074820670_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_e4637f95fb6abb46c63f0a5fe793cd58.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
motorin, indirim, petrol
Tabelalar güncellenecek: Motorine indirim geliyor
Motorinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,22 TL indirim uygulanacak.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,22 TL indirim uygulanacak.
Benzin fiyatlarında ise şu aşamada herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
Brent petrol fiyatı düştü
Brent petrolün varil fiyatı yeni güne yüzde 4 düşüşle 83 dolar seviyesinden başladı. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatları üzerinde de etkili olması bekleniyor.
Motorin fiyatı ne kadar olacak?
Gece yarısından itibaren geçerli olacak indirimin ardından motorinin litre fiyatının yaklaşık olarak şu seviyelere gerilemesi bekleniyor:
Benzin fiyatlarında ise değişiklik öngörülmüyor. Buna göre benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak: