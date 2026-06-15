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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/tabelalar-guncellenecek-motorine-indirim-geliyor-1106510499.html
Tabelalar güncellenecek: Motorine indirim geliyor
Tabelalar güncellenecek: Motorine indirim geliyor
Sputnik Türkiye
Motorinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,22 TL indirim uygulanacak. 15.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-15T12:25+0300
2026-06-15T12:25+0300
ekonomi̇
motorin
indirim
petrol
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Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,22 TL indirim uygulanacak.Benzin fiyatlarında ise şu aşamada herhangi bir değişiklik beklenmiyor.Brent petrol fiyatı düştüBrent petrolün varil fiyatı yeni güne yüzde 4 düşüşle 83 dolar seviyesinden başladı. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatları üzerinde de etkili olması bekleniyor.Motorin fiyatı ne kadar olacak?Gece yarısından itibaren geçerli olacak indirimin ardından motorinin litre fiyatının yaklaşık olarak şu seviyelere gerilemesi bekleniyor:Güncel benzin fiyatlarıBenzin fiyatlarında ise değişiklik öngörülmüyor. Buna göre benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/benzine-indirim-geliyor-tabelalar-bir-kez-daha-degisecek-1106272145.html
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motorin, indirim, petrol
motorin, indirim, petrol

Tabelalar güncellenecek: Motorine indirim geliyor

12:25 15.06.2026
© AAMotorin
Motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2026
© AA
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Motorinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,22 TL indirim uygulanacak.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,22 TL indirim uygulanacak.
Benzin fiyatlarında ise şu aşamada herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Brent petrol fiyatı düştü

Brent petrolün varil fiyatı yeni güne yüzde 4 düşüşle 83 dolar seviyesinden başladı. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatları üzerinde de etkili olması bekleniyor.

Motorin fiyatı ne kadar olacak?

Gece yarısından itibaren geçerli olacak indirimin ardından motorinin litre fiyatının yaklaşık olarak şu seviyelere gerilemesi bekleniyor:
İstanbul: 65,23 TL
Ankara: 66,35 TL
İzmir: 66,63 TL

Güncel benzin fiyatları

Benzin fiyatlarında ise değişiklik öngörülmüyor. Buna göre benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak:
İstanbul: 63,08 TL
Ankara: 64,03 TL
İzmir: 64,32 TL
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2026
EKONOMİ
Benzine indirim geliyor: Tabelalar bir kez daha değişecek
5 Haziran , 09:27
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