https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/tabelalar-guncellenecek-motorine-indirim-geliyor-1106510499.html

Tabelalar güncellenecek: Motorine indirim geliyor

Tabelalar güncellenecek: Motorine indirim geliyor

Sputnik Türkiye

Motorinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,22 TL indirim uygulanacak. 15.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-15T12:25+0300

2026-06-15T12:25+0300

2026-06-15T12:25+0300

ekonomi̇

motorin

indirim

petrol

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Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,22 TL indirim uygulanacak.Benzin fiyatlarında ise şu aşamada herhangi bir değişiklik beklenmiyor.Brent petrol fiyatı düştüBrent petrolün varil fiyatı yeni güne yüzde 4 düşüşle 83 dolar seviyesinden başladı. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatları üzerinde de etkili olması bekleniyor.Motorin fiyatı ne kadar olacak?Gece yarısından itibaren geçerli olacak indirimin ardından motorinin litre fiyatının yaklaşık olarak şu seviyelere gerilemesi bekleniyor:Güncel benzin fiyatlarıBenzin fiyatlarında ise değişiklik öngörülmüyor. Buna göre benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/benzine-indirim-geliyor-tabelalar-bir-kez-daha-degisecek-1106272145.html

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motorin, indirim, petrol